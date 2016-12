Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos política sonido libre diversidad paisajes calles lunes banderas sociedad instantáneas congreso país sueños nación Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Pasajeros Eternos

El Pirata | 29 de Agosto de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales, otra semana comienza, el sonido de la ciudad se vuelve estridente y se pega a nuestros oídos con la última información intrascendente, momentánea, instantánea.

El asfalto se derrite y las bocinas no dan tregua, temprano salimos, tarde llegamos, la marea humana invade la estación, somos todos habitantes, pasajeros, compañeros circunstanciales de un camino monótono que hacemos casi automáticamente y que a veces nos depara sorpresas.

Avanzamos entre bombardeos lejanos, un clima festivo de derrota, los planes mentales de lo que haremos con el poco tiempo libre que el tiempo libre nos deje y contamos los minutos para salir en libertad antes de comenzar otra jornada de cárcel.

Suenan las fanfarrias que nos venden aquello que no sabíamos que necesitábamos pero que ahora precisamos indefectiblemente. Ahí fuera de nuestro mundo personal las cosas siguen más o menos igual. -Lo lamento pero aumentó, lo lamento pero no hay servicio, lo lamento pero no pude pasar.

Contamos las monedas, los representantes del mundo se reúnen para representar a un mundo que no representan, las noticias te informan que siempre hay uno más jodido que tú y que también hay gente lejana que hace cosas extrañas que son difíciles de comprender pero que parecen interesantes.

Arranca otra semana del calendario, queda en tu cabeza rebotando el fin de semana: -la próxima vez lo haré diferente, la próxima vez haré lo mismo, la próxima vez será la próxima vez.

En el medio se cruza todo, una señora se acomoda en el asiento, un hombre deja unas bolsas en el pasillo, el chofer grita algo, el acelere y frenado me van despertando y durmiendo en un mismo movimiento. Llegando a destino ¿qué destino? El destino de siempre, a veces sientes que no hay otro, que está escrito, que todo es eterno, que es un simple circular en círculos y que hay que conformarse con las migajas.

Los mismos paisajes, las mismas imágenes, el clima que cambia y que sabes volverá a cambiar. Trabajamos duro, haciendo o sin hacer, por esos segundos de gloria en que sentimos que somos algo más que parte de esa inmensa marea humana que atasca las calles como cada día. Segundos de gloria donde nos sentimos algo para alguien, donde alguien nos espera, donde alguien se pregunta que será de nosotros, donde, tal vez sin enterarnos, alguien nos piensa y nos regala existencia.

Es ahí cuando por un instante miramos alrededor y nos damos cuenta que ni un presidente, ni el congreso, ni las banderas, ni las definiciones, ni las fronteras, ni siquiera las leyes hacen a una nación, a un país... es toda esa gente la que lo hace día a día, bajando, subiendo, llegando, partiendo, planeando, soñando, armando la tienda, pedaleando, lustrando esos bronces, aventando el periódico, barriendo la plaza, saludando a la nada, apretando el paso, corriendo para no llegar tarde.

Toda esa gente que como una masa aparentemente uniforme cubre las calles con toda su diversidad. Extra, extra, es lunes y ahí vamos otra vez, todos, disfrutando lo que tenemos, rogando que nos vaya mejor, pidiendo despertar de las pesadillas, alargando lo más posible los sueños dulces mientras en el mundo las cosas van mostrando la lógica física de la acción y la reacción.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!