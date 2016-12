Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos brasil impeachment dilma rousseff terremoto ecuador temblor méxico militares ayotzinapa argentina fiesta electrónica votos Uber escandalosa imágenes Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

En La Mitad del Mundo

El Pirata | 18 de Abril de 2016 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales que fueron un verdadero terremoto en la mitad del mundo dejándonos imágenes de la catástrofe y la angustia consecuente.

Ecuador sufría un terremoto de más de siete puntos y se sentía desde Colombia hasta Perú. La tragedia mostraba su poder de destrucción y entre cifras oficiales, informaciones caóticas y vidas convertidas en escombros, en pocos segundos: la tierra se movía, demasiado.

La naturaleza nos dejaba quietos y espantados, en la misma semana se había movido Japón, alerta de tsunami, inundaciones en Argentina, desbordes en Santiago de Chile, un tornado sin precedentes en Uruguay y la devastación en la costa ecuatoriana.

Cuando creíamos que los terremotos eran solo eventos naturales dramáticos contra lo que lo único que podíamos hacer era esperar a que pesen, había quienes vivían otros terremotos personales sin que la tierra se mueva pero resquebrajando el suelo a sus pies.

En Brasil el congreso votaba por el "impeachment" a la presidenta Dilma Rousseff. El proceso no va a ser sencillo y Brasil entraba en una carretera quebradiza que comenzó hace tiempo con Petrobras, siguió con varios empresarios, tocó el Congreso, tembló en toda la clase política y llegó a los pies de la presidenta y las máximas autoridades del partido gobernante. Diputados votó para que sea destituida y los ánimos en Brasil no pueden medirse en la escala Richter. Ahora el carnaval continuará en el Senado.

Otro temblor significativo llegó a las botas de los militares mexicanos. Después de mil denuncias, casos sospechosos, pruebas irrefutables y acusaciones en cantidad, el máximo jefe del ejercito debió admitir, mil veces después de hablar de casos aislados, que los uniformados se pasaron de lanza más de una vez y admitieron que torturaron, asesinaron y mancharon a la institución más de una vez. Trataremos de no volver a hacerlo. Firmes, rompan fila. El general Cienfuegos conserva su trabajo.

Y mientras en Argentina la tierra temblaba por la pelea entre los taxistas y Uber, continuaban las inundaciones y cinco chicos morían intoxicados en una fiesta electrónica... ¿qué? Sí, cinco muertos en una fiesta de música electrónica de nivel internacional, auspiciada por mega empresas y llena de luces y drogas de diseño para la lúdica felicidad de la juventud solitaria.

Decía, y mientras algunos jóvenes encuentran la muerte de manera estúpida otros miles huyen de la misma de cualquier manera. El año pasado 96 mil adolescentes y niños solos pidieron asilo en Europa. Solos, sin ningún mayor a cargo, ni a cargo ni acompañando, solos. 96 mil, en un año, solos.

Otro temblor grabe fue el que tuvo a México y el caso Ayotzinapa de protagonista esta semana que pasó. La comisión internacional dio por terminado su trabajo dado el vencimiento programado por el gobierno mexicano; en pocas líneas dijo que el gobierno nunca colaboró, que solo se trató de desinformar y que aunque no abandonarán su tarea se les hizo cuesta arriba trabajar con los intereses del poder concentrado en distraer, falsear y desprestigiar su trabajo. De Iguala no se habla. Hubo policías, militares, funcionarios, narcotráfico, todo mezclado, mejor no hablar nos dice el poder. Hay una reconstrucción del hecho que mezcla a todos los uniformados de la zona, hay fotografías, testigos, hay evidencias de intentos de desvío de la investigación, hay de todo y mejor no hablar, nos dice el poder, porque todo eso sigue intacto.

Otro que vio temblar la tierra bajo sus pies fue el Papa Francisco cuando vio entrar a Evo Morales a los gritos diciendo "hermano papa, que alegría verlo" y dándole una bolsa de hojas de coca afirmando: "tenga, se la recomiendo así aguanta toda la vida". Una bonita estampa vaticana con Evo haciéndole el aguante al Papa.

Y entre otras noticias: represión escandalosa en movilización de la CNTE, marchan en Bruselas contra el terrorismo, el Chente Fernández se va despidiendo de su público, asesinatos en Apodaca, resultados deportivos y novedades del espectáculo no tan novedosas.

Y así nos retiramos por ahora con el mensaje inspirador de Mark Zukerberg en la conferencia de San Francisco en crítica solapada a Donald Trump, la amenaza norteamericana: hay que construir puentes y no muros.

Muy inspirador, aunque tratándose de alguien que se hizo mega millonario gracias a los muros yo hubiera usado otra metáfora. Igual le pondremos "like" en su muro, que sirve de puente... bueno no sé.

Y entre terremotos, muros, puentes, edificios en ruinas por movimientos telúricos y bombas, entre la desesperación y la resignación, entre los temblores y las sirenas, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!