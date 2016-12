Los Otros Trabajadores

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos trabajadores obreros políticos negación reconocidos méxico mancera ayotzinapa elecciones perú oferta buscar trabajo día del niño problemas personas Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Nunca Reconocidos

El Pirata | 2 de Mayo de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales que nos demuestran que la clase trabajadora está tan jodida que este año hasta les cayó en domingo el primero de mayo.

1° de mayo, día del trabajo y cae domingo, así no se puede!!!!!!!!!!!

Valga este espacio para abrazar a todos aquellos trabajadores a los que nadie saluda porque no tienen día. Trabajadores no reconocidos, personas que deben inventarse un trabajo por no conseguirlo, gente cuyo trabajo es buscar trabajo, niños trabajadores, que no son saludados porque por supuesto "el trabajo infantil no existe", personas que trabajan sobreviviendo en el día a día, hombres y mujeres que siguen estudiando porque les prometieron que solo así, quizás, consiguen un trabajo; los que en actividades solidarias trabajan bien duro pero no son considerados trabajadores, jóvenes que entregan su desesperada fuerza laboral a la informalidad de contratos cada vez más cortos -hoy trabajas, hoy no, hoy trabajas, hoy no- ; a los trabajadores en feroces pasantias que no son trabajadores sino que son humillados con la nomenclatura de "pasante", los viejitos que siguen moviendo los huesos porque no les queda otra que trabajar, a los explotados por las mafias de venta ambulante, a las prostitutas que se deben enfrentar a las lacras que dicen que "hacen eso porque les gusta", a los que en tiempos actuales se ven obligados a trabajos desgraciados como lo son: "huir, mantenerse con vida, esquivar las balas, afinar el oído para evitar las bombas o marchar para pedir lo que nunca tuvieron o no perder lo poco que algún día obtuvieron".

Hoy alguien esta preparando una gran olla en un campo de refugiados, hoy alguien está nadando por su vida en el Mediterráneo, hoy alguien está salvando una vida en un hospital en ruinas, hoy alguien esta peleando para no deprimirse después de otro día de tener que salir a buscar trabajo sin monedas para moverse, hoy hay millones que desearían haber podido ir a marchas del día del trabajo... como verán, hoy, como cada día, hay muchos obreros, sin cascos ni guantes ni herramientas ni gremio ni jefe ni máquina... que están trabajando.

Y entre otra noticias podíamos ver un coche bomba estallando en Turquía, doble atentado en el sur de Irak, derrumbe fatal en Kenia, otro naufragio en el Mediterráneo, los bombardeos en Alepo dieron muerte al último pediatra de la zona y entre rusos y estadounidense se acusan mutuamente.

La campaña en Estados Unidos sigue su curso, Obama relajado se despidió de los periodistas en la última reunión anual de la prensa con él como presidente, las centrales obreras de argentina le mostraron los dientes al gobierno de Macri, las propiedades de Lázaro Báez siguen sorprendiendo por su riqueza y opulencia, la oposición venezolana junta más de un millón de firmas para iniciar los tramites para destituir al presidente Maduro, Venezuela cambia el horario y el grupo de expertos interdisciplinario que investigaba el caso Ayotzinapa se retira dejando una nota a la PGR que a grandes rasgos dice: ustedes hicieron todo lo posible para no llegar a la verdad, gracias y adiós.

Y hablando de México, fue el día del niño. Difícil decirles "feliz día" teniendo en cuenta los niveles de violencia, trabajo infantil, explotación, discriminación y castigo al que son sometidos miles y miles de niños. Pero bueno, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera siempre nos trae calma y nos dice que en la capital no hay asentamiento de cárteles de la droga, hay lavado de dinero y trata de personas, pero así carteles, carteles... No. Menos mal.

Solo falta que alguien nos explique que en Acapulco no hay de que preocuparse, hay como diez bandas, fuerzas de seguridad estatales y varios carteles dándose de balazos por el control del puerto, pero el clima es agradable y hay unos hoteles geniales.

Señor Mancera, a metros del zócalo, a metros de donde usted dice que chambea diario, existe la oferta de sexo más grande de la ciudad de México con niñas que llegan engañadas desde Tlaxcala, Oaxaca, el estado de México y muchas entidades más. Qué bueno que reconozca la trata de personas y el lavadero de lana sucia en sus dominios porque de establecerse un cartel allí le ocuparían el despacho antes de que usted se de cuenta.

Pero así es la política, fíjense en Perú, todavía no se define la segunda vuelta y ya los Fujimori se andan moviendo el tapete. Como en un animé fabuloso Kenji, el hermano de Keiko, declaró sus intenciones de postularse a presidente en las elecciones del 2021 si su hermana pierde en estas contra PPK. Sea Keiko, Kenji, Oliver Atom o Naruto la cosa es llegar a la presidencia y no fuji morir en el intento.

Y así, entre políticos que hablan y habladores políticos, entre la negación de los problemas y el problema de la negación, entre niños que no tienen nada que celebrar y trabajadores que se confunden con el paisaje en lucha permanente por conseguir trabajo, por mantenerlo y por no perderlo... les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!