Votar al Patrón

Las Diferencias de la Unión

El Pirata | 14 de Noviembre de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las divisiones que hacen a la Unión.

Luego de los resultados, los debates, las preguntas y la sorpresa: llegaron las manifestaciones, las angustias y la expectativa.

¿Todo va tan rápido o es a mi a quien le parece que las elecciones en Estados Unidos ya pasaron hace un buen de tiempo?

Trump no ganó en ninguna urbe con más de un millón de habitantes. Es un dato. Las costas populosas ya venían frustradas desde el arranque porque debían votar a Clinton en lugar de a Sanders. Otro dato.

Los debates que las grandes ciudades sostienen no tienen mayor impacto en el campo o en los cinturones industriales. Aborto, matrimonio igualitario, Guantánamo, política bélica, racismo, corrupción, ecología y de más, no ocupan un lugar preponderante en los espacios donde las prioridades e intereses son otros.

La ciudad, cosmopolita, mezclada, consumista, reflejada en los grandes medios de comunicación e hiperinformada tiene una visión muy diferente a los paramos que alguna vez fueron motor industrial o agrícola y hoy son un fantasma del pasado.

La configuración del voto no es un dato menor. Trump no ganó en Nueva York como el Brexit no ganó en Londres, pero las grandes ciudades generalmente difieren su voto del resto y los debates universitarios no llegan a las colinas de cipreses, los campos de trigo o la ciudad que existía gracias a la fábrica ahora abandonada.

No se como será el gobierno de Trump, se puede sospechar, lo que es innegable es que a muchos ciudadanos del mundo no les ha pegado bien la globalización, la apertura, la modernización de un mundo del que no todos participan.

La promesa de volver a hacer grande a Estados Unidos es la clave de los miedos y la victoria del republicano.

El gran Estados Unidos es aquel del sueño americano, es el Estados Unidos pujante de la primera economía mundial, el del casi pleno empleo, el del progreso en la pirámide social, el de la "libertad" entre comillas, el del faro de occidente, el del orgullo de la producción nacional, el del campo generoso, el de los pioneros, el de los carros enormes del siglo XX, el del ferrocarril y el ejemplo de vanguardia en ciencia, cultura, arte, tecnología y educación.

Y ¿cuál es el miedo entonces?

Que algunos saben cómo Estados Unidos se hizo grande y que cosas deberían pasar para que lo vuelva a hacer. Estados Unidos se hizo grande con intervencionismo, con proteccionismo, con robo de patentes, con la mafia de bancos farmacéuticas mineras y petroleras, con las guerras diseñadas, con el crecimiento armamentista, con la digitación de gobiernos en el exterior, con el esclavismo de grupos minoritarios, con bloqueos, con infiltraciones, con mantener viva siempre la amenaza, por la anulación de los que opinan demasiado diferente, con la máxima de "dentro del sistema todo, fuera del sistema nada", con la explotación de países con riquezas naturales a través de gobiernos satélites y con políticas que jamás se atreverían a aplicar en el propio territorio. Así se hizo grande Estados Unidos. Por eso, que alguien prometa que volverá a hacerlo grande "Make America Great Again" espanta a gran parte de la población.

Ahora veremos, comienza una etapa en la que Estados Unidos intentará, inevitablemente en otro contexto de globalización, volver a ser "grande", veremos si lo logra, sobretodo si pretende hacerlo ignorando que parte de esa grandeza se apoyó en judíos, italianos, mexicanos, afroamericanos, irlandeses, polacos, alemanes, rusos, orientales... vamos, en la potencia migratoria.

Hipocresía de los grandes que usan mano de obra barata del exterior y no aceptan perder el control del producto final.

No quiero comparar personajes históricos tan diversos, de hecho me parece un tanto miserable equiparar cosas tan dispares, pero no esta de más recordar que Napoleón, Hitler, Stalin o algunos líderes políticos de siglos pasados alcanzaron el poder con la promesa y convicción de "volver a hacer grande a la nación, al país, al imperio, otra vez".

La seductora idea de "volverás a ser joven, vigoroso, guapo y temido", resulta más irresistible cuanto mas jodido estás.

¿Será que al fin de cuentas Estados Unidos habrá elegido simplemente cambiar al gobierno de la elite poderosa de la política de Washington por un gobierno de la elite poderosa de los servicios de inteligencia?

Estados Unidos debería recordar que todos son inmigrantes, en diferentes status, de diferentes generaciones pero inmigrantes al fin, porque a los nativos los mataron, los encerraron en reservaciones, les dieron Coca Cola, algún puesto de artesanías o algún casino para gestionar.

Y mientras nos sacudimos la victoria del patrón, cosa que posiblemente nos lleve mucho tiempo, más cosas ocurrían en el mundo.

Marchas de disconformes en varias ciudades importantes de Estados Unidos, terremoto en Nueva Zelandia con tsunami, sale el pacto modificado entre FARC y gobierno, la súper luna nos pone a mirar al cielo, atentado en Pakistán, guerra casa por casa en Mosul, dicen que el líder de Isis escapó, reabre el Bataclán a un año de los atentados en Paris, el dialogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela sigue en su laberinto, Trump amenaza con deportar a tres millones de indocumentados con antecedentes, aparece con vida cura secuestrado y torturado en Veracruz, ofrecen recompensa por paradero de ex gobernado Javier Duarte, murió Lupita Tovar a los 106 años, también el caricaturista Rogelio Naranjo, Tijuana arde en balas, y mucho más...

Pero todavía estamos congelados con los que muchos explican fácilmente: Trump ganó porque Estados Unidos estaba mucho más jodido de lo que parecía.

Damas y caballeros, entre noticias impactantes, anuncios atemorizantes, novedades trascendentales, tsunamis y lunas gigantes: les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!