Amores Fingidos

Odios Sinceros

El Pirata | 13 de Febrero de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y el conteo regresivo para el día de los enamorados.

El día de San Valentín es muy particular; los que no tienen pareja lo odian, los que tienen pareja aplican el modo zombie, los que tienen pareja hace poco tiempo lo viven como el día más importante del año y los que hace mucho están en pareja lo viven como navidad: les importa un bledo pero saben que al menos hay que desearse felicidades.

Lo cierto es que la venta de flores y chocolates crece exponencialmente, algunos comercios se decoran con corazones y besos y el amor puede sentirse en el aire.

Y en este carnaval del amor hay amores que tienen sus idas y vueltas, como el de los líderes de Podemos en España o como el de los gobiernos de Turquía y Rusia.

Esta semana un bombardeo ruso mató a algunos soldados turcos y se acabó el amor que se habían jurado en las conversaciones sobre las operaciones en Siria. Está claro, Rusia apoya al gobierno, Turquía a los insurgentes, ese romance iba a durar menos que el buen tiempo en Nueva York.

Pasa que antes la guerra fría era diferente. Ahora con las redes sociales y aplicaciones de internet tenemos otra versión: Estados Unidos postea sus maniobras en Europa del este, Rusia mueve piezas como en un juego multiplayer y China se toma selfies con misiles de largo alcance.

Es que el amor también genera inseguridades. Paris se pone en campaña para blindar la torre Eiffel, en una ciudad de Brasil los policías en huelga generaron que la cifra de muertes y saqueos trepe hasta el cielo y en Tepic Nayarit hubo escenas que parecían el GTA cuando se activan las seis estrellas de búsqueda policial.

Helicóptero lanzando ráfagas luminosas, una balacera infernal y la muerte del capo de los Beltrán Leyva. Y mientras todos mirábamos las imágenes con la misma expresión que aplicó el primer ministro japonés al estrechar la mano de Trump en Washington, nos enteramos que más historias de amor llegaban a su fin.

En Rumania nada detiene las marchas en contra del gobierno exigiendo el fin de la corrupción, en China investigan porque en un banquete oficial sirvieron platillos de un animalito en peligro de extinción y en Perú todos buscan al ex presidente Toledo por recibir un regalito de la constructora Odebrech convertida en el fantasma de casi todos los ex presidentes latinoamericanos.

En Nueva York el alcalde Bill de Blasio recomendó a las personas que no salgan de sus casas por la tormenta de nieve y en realidad deberían haber hecho los mismo en todo Estados Unidos. La migra hizo redadas en varios estados y hubo centenares de detenidos. Y eso que según el gobierno no están aplicando la ley que la justicia le frenó a Trump. Al parecer si Trump logra su objetivo van a ser deportados hasta los propios estadounidenses.

Mientras tanto otras noticias nos llenaban de amor: la iglesia argentina se distancia de los scouts por apoyar el matrimonio gay, la deuda de la familia Macri por el correo argentino genera escándalo, el gobierno de Maduro imita a Gran Hermano y habla por altoparlantes en el metro, un terremoto mueve el sur de Filipinas, la grieta del polo norte crece y los inmigrantes cubanos ruegan no ser deportados en Chiapas como si fueran mexicanos en California.

A todo esto Melania Trump ya se alejó de la Casablanca. Un metro de nieve en la Gran Manzana va a ser más cálido para pasar San Valentín que estar al lado de Donaldo que lo único que hace es enojarse porque no entiende que el poder Judicial es independiente del Ejecutivo y le puede fallar en contra. Pero que mal plan! Pobre Donald Trump, en Latinoamérica estas cosas nunca pasan!

Argentina prepara un viaje oficial a España para solicitar regresar al virreinato del Río de la Plata, México busca alternativas de comercio con aguacates en la mano, Europa no quiere ni oír hablar de Trump, el presidente Temer no la pasa bien en Brasil, el sambodromo ya está listo, Rusia privatiza hasta las fábrica de los AK-47, una huelga en Chile paraliza la mayor mina de cobre del mundo y San Valentín llegará para colmar nuestras ansias de amar y ser amados... aunque sea por nosotros mismos.

Oh el amor, el amor, sin duda mueve al mundo, aunque generalmente por su ausencia. Entre los que lo buscan y no lo encuentran, los que lo encontraron y no se dieron cuenta, los que lo encuentran sin buscarlo y los que no lo reconocen ni teniéndolo cara a cara... nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!