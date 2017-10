Animales que Hablan

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política poder animales fuerza velocidad especie victimas mascotas noticias público estudiar conciencia naturaleza planeta generamos elegimos libros ecosistemas desarrollo silvestres obras Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Los Más Complejos

El Pirata | 16 de Octubre de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos al reino animal!!! Que eso es lo que somos y a ese reino pertenecemos.

Lo vemos en las noticias, en las calles, en la pantalla, animales en interacción, jaurías marchantes, lobos solitarios, cardúmenes entrando y saliendo del metro. La especie más nociva del planeta; animales bien diferentes al resto y exactamente iguales.

Lejos estamos de ser los más veloces, tampoco somos los más fuertes, difícilmente alguien, objetivamente, nos elija como la especie más bella; y lejos estamos de ser los más eficientes.

Pero nos organizamos para preservar la especie, construimos reglas de convivencia, forjamos religiones para auto-someternos, buscamos seguridad en nuestros instinto de supervivencia y nos mudamos a sitios donde el león ya no sea el rey para remplazarlo por el dinero.

Ese que hoy manda y puede comprar voluntades, extender la existencia, generar placer, sacar y meter a cualquiera de la cárcel, esa jaula donde enviamos a los animales peligrosos que faltan a la regla de robar o matar amenazando nuestra sana armonía.

Somos animales que no pensamos claro con el estomago vació o cuando estamos excitados. Somos animales con un lenguaje tan complejo que a veces decimos lo que no queremos decir o entendemos lo que queremos.

Animales que fuimos capaces de engendrar novedoso sentimientos para la especie, como el odio, el revanchismo, la envidia, la traición, el deseo de poder por el poder en sí y la avaricia desmedida.

Comemos sin tener hambre, tenemos sexo por compromiso, buscamos afecto en lugares equivocados, bailamos sin estar felices y corremos sin necesidad de huir de ninguna amenaza.

Simpáticos animales en algunos casos, detestables animales en muchos otros. Fuimos capaces de construir ciudades como gigantescas colmenas pero sin ninguna planificación ni eficiencia. Fuimos capaces de generar vínculos sin interés y de aplicar la inteligencia para minimizar nuestras deficiencias.

Creamos grúas a nuestra falta de fuerza, vehículos a nuestra carente velocidad, aviones por no ser aves, submarinos por no ser peces y armas por no tener garras ni mandíbulas poderosas.

Hoy somos los amos y señores de la especie y no parecemos muy dispuestos a cargar con esa responsabilidad.

Generamos toneladas de basura, infectamos ríos, diseminamos enfermedades, nos reproducimos inconcientemente, arruinamos ecosistemas en un par de minutos, nos creemos eternos y elegimos representantes para otorgarles el poder, que en muchos casos, son los peores especimenes de la especie.

Animales que se visten con pieles de animales, animales que disfrutan torturando a otros animales, animales que comen animales, animales que pasaron de ser victimas vulnerables a victimarios por aburrimiento.

Somos inteligentes, escribimos libros sobre otros animales, pintamos cuadros de animales y compusimos sinfonías para animales. También curamos a otros animales, elegimos unas tres o cuatro especies para apañar como mascotas y algunos somos fieles como perros y elegantes como gatos.

Cuando usamos el adjetivo animal siempre nos referimos a un hecho negativo, un animal al volante, un animal lo que hizo, un animal en las noticias, un animal el asesino, el delincuente, el violador o el inconciente microbusero.

Animal el ignorante por no saber, animal el jugador por no ser efectivo, animal el alumno por no estudiar y animal el que tiene respeto por el prójimo ni conoce las reglas básicas de comportamiento público.

Porque nos rascamos, olemos, miramos indiscretamente, pero sabemos cuales son las líneas que nos separan del resto de los animales. Lo que nos distorsiona la conciencia es animal es el haber generado un desarrollo como sociedad alejado de la naturaleza. Eso evitó crueldades silvestres y generó algunas cuantas crueldades más perversas y espantosas.

Eso nos dio seguridad de todo, menos de nosotros mismos. Eso nos hizo pensar que somos lo más importante del planeta y que podemos prescindir del resto. Eso nos hizo cometer el gran error de creernos los elegidos por sobre el resto y enfrentarnos a esa frustración y mentira día a día.

Damas y caballeros bienvenidos a este mundo animal, donde nosotros, humanos, realizamos obras magnificas!!!!

A la vez que somos los peores.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!!!!