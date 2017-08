No Nos hagan Reír

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política gobiernos atentados rambla barcelona terrorismo cambris cataluña trump estados unidos bannon huelga duarte PRI slim político reformas méxico argentina evo morales nicolas maduro discursos economía TLC eclipse de sol silicon valley godzilla Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Que Nos Duelen las Costillas

El Pirata | 21 de Agosto de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las informaciones que si no fueran tomadas tan en serio nos harían reír entre lágrimas y muecas nerviosas.

Dicen, que dicen, que la CIA había advertido un posible ataque en la rambla de Barcelona. Dicen que los atacantes creen que están librando una guerra contra occidente, ese que les dio la tarjeta para rentar una furgoneta, ese occidente que les pagaba un fondo, ese occidente que le dio lugar a un Imán que educaba desde el odio a sus seguidores más jóvenes prometiendo la redención desde un pueblo perdido en la costa mediterránea de Cataluña, ese occidente representado en turistas de todo el mundo, en niños caminando de la mano de algún tío o del centro de una ciudad cuyo espíritu de Gaudí abrió siempre los brazos al mundo.

Dicen que lo importante es "no mostrar miedo", que el partido del Barcelona FC había que jugarlo, dicen que los cuchilleros en Finlandia, Alemania y el de aquel pueblo de Siberia, tienen algo en común; que los atentados con atropello en Niza, en los puentes de Londres, en Paris, en la rambla de Barcelona, en Cambris, y todas estas acciones, solo muestran la debilidad de recursos de los terroristas.

¿Será? ¿La imposibilidad de una hormiga de matar a un elefante muestra su debilidad de recursos o hay algo que no estamos leyendo correctamente?

Dicen que el ritmo de las ciudades debe continuar, aunque estalle un concierto en Manchester o Aleppo quede arrasada. Dicen que si no creemos que estamos ante una nueva forma de guerra mundial, no estamos ante una nueva forma de guerra mundial.

Dicen que el Estado Islámico casi se adjudica el atropello en Virginia, Estados Unidos, porque después de todo estamos hablando casi de lo mismo. Odio.

En fin, nosotros que todavía podemos reír, riamos, hoy hay personas que no pueden hacerlo por el simple hecho de estar en el lugar equivocado en el momento exacto.

Y hablando de risas, el gobierno de Trump desplazó a Steve Bannon, como quien se quita la capucha del KKK pero queda con la antorcha en la mano; el ex director de PEMEX acusado de sobornos dice que no hay pruebas; el gobierno venezolano explica que no es una dictadura mientras Diosdado señala aquí y allá y siguen venezolanos huyendo del gobierno perfecto; el kirchnerismo en Argentina después de mas de una década de gobierno dice que ahora está todo mal; Evo Morales baila con una cochala entanganda mientras vuelve el Tipnis al debate y compara a Maduro con Simón Bolivar; la dirigente jujeña Milagro Sala cumple prisión domiciliaria, por pedido de las organizaciones de derechos humanos, en la mansión que el poder corrupto supo otorgarle; y el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, inició una huelga de hambre en el reclusorio norte.

En este último caso las autoridades están preocupadas, primero por limpiar la imagen de PRI, segundo porque Duarte podría estar varios años en huelga de hambre sin que se note, ponerse bien físicamente, recuperar el dinero incautado, salir limpio de culpa y cargo, cambiarse el nombre y ser en un futuro: favorito a las presidenciales. Sí amigos, todo puede pasar.

Tanto es asi que hasta las reformas intocables pueden re reformarse. La Justicia mexicana terminó dándole la razón a America Móvil, si pues a Carlos Slim. Telefónica y At&t, dos inocentes palomitas, exigían igualdad de competencia en el mercado de las telecomunicaciones en México, pero Slim es Slim y no sea que se enoje, más teniendo en cuenta que se lleva rebién con PRI, PAN, PRD y hasta con el buen Andrés Manuel y MoReNa.

Sí, es para reírse, o para llorar. La MS13 rescata a uno de los suyos a los tiros en un hospital guatemalteco dejando media docena de muertos, la huelga de maestros en Perú lleva dos meses y hay malestar político; el vice norteamericano Mike Pence anduvo por casi toda América Latina paseando; un juez mexicano solicitó a la fiscalía que investigue, tres años después, el caso Tlatlaya, pero "ahorita en serio".

¿En serio es el mejor momento, durante un gobierno como el Trump, para debatir sobre los monumentos confederados en el sur de Estados Unidos? ¿En serio el gobierno norteamericano no tiene problemas de comunicación cambiando al vocero de la Casablanca por semana? ¿En serio la tensión con Corea del Norte nos tiene al borde de la guerra cuando solo parece aflorar cuando no hay ninguna otra noticia importante? ¿En serio todo?

Por otra parte esta semana hubo reuniones para salvar el TCL entre Estados Unidos, Canadá y México. El secretario de Economía, Guajardo, ha dicho que México ha ayudado a la competitividad de la industria de Estados Unidos. Nada más cierto, imaginen lo que saldría una Fender Stratocaster, una autoparte, o cualquier otra cosa hecha en México fabricada en USA. Es simple, aquí aplica la lógica de bájale la calidad, pero no al producto, si no a las prestaciones a los obreros. Resultado: Estados Unidos salió hace tiempo a buscar mercados donde pudiera aplicar las prácticas que no podía en territorio propio y ahora se rasga las vestiduras porque la única industria que parece andar para adelante es la de la mafia financiera-petro-farmaceútica-bélica y la de Silicon Valley repleta de ingenieros hindúes con olor a curry.

Eso sí, mantengamos caliente el discurso nacionalista, heroico, glorioso y racista.

Y más noticias cubrían los periódicos: moría a los 91 años el cómico Jerry Lewis en su casa de Las Vegas, millones elevaban su mirada al cielo para ser testigos del eclipse total de sol, Godzilla está en Ciudad de México.

Y asi, entre monstruos y monstruosidades, entre el seguir adelante entre cadáveres, entre bombas y bombardeos, entre frases y bailes, entres discursos llenos de odio que nos causan mucha gracia hasta que nos empiezan a doler las costillas y nos damos cuenta que tienen menos chiste que las teorías conspirativas más irrisorias y la crueldad de quienes no tienen nada porque vivir más que aquello por lo que están dispuestos a morir, aunque eso sea matar en nombre de sus limitaciones humanas.

Damas y caballeros, bienvenidos al kaos total!!!!!!!!!