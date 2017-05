El Carnaval No Tiene Fin

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política gobiernos elecciones estado de mexico candidatos venezuela irán rohaní trump arabia saudita rusia real madrid corrupción campeón carnaval brasil temer resultados deportivos cibeles novedad oposición agenda revolución Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

La Política Enmascarada

El Pirata | 22 de Mayo de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y la odisea carnavalesca de la política, la justicia y los empresarios de Brasil.

En Brasil el carnaval se extendió y sigue dándonos imágenes que no sabemos si son nuevas, son las de siempre o son editadas.

Parece que ayer estábamos asistiendo al Impeachment de Dilma y las calles con carteles de "Fora Dilma" cuando vemos salir al presidente Temer decir "no voy a renunciar".

Según Temer es muy normal recibir al empresario más poderoso de la carne en el palacio de Planalto a las once de la noche para platicar sobre política y asuntos generales.

El teléfono celular estaba encendido, horas de grabación, O Globo edita la conversación, totalmente fuera de contexto porque seguramente solo hablaron del campeonato paulista y de lo buena que estaba Xuxa en los 90, y estalló el escándalo.

Ahora la gente grita "Fora Temer", la inestabilidad política en la región se incrementa y dicen las encuestas que si hoy se votara para presidente ganaría Lula. Sí, Lula da Silva, el que se presentó ante el juez la semana pasada y que hasta hace poco la opinión publica había colocado como el Santa Clos de la trama Petrobras en la mega causa del Lava Jato.

Los gobiernos de la región se blindan, en Argentina hacen todo lo posible para evitar habar de Odebrecht, en Bolivia siguen los planes del tren interoceánico y la salida al mar, en Paraguay se confunden con el paisaje de plantaciones de marihuana y entre tanta confusión solo faltaría que las encuestas le dieran la victoria al, hasta hace poco, denostado Piñeira en Chile. ¿Eh? ¿Qué esto es así? Ah, perdón.

Como verán en cada vecindario se cuecen habas. En Michoacán regresaron los bloqueos, un senador propone luto por los periodistas asesinados en México, en Cancún casi linchan al nazi ruso de las redes sociales que insultaba mexicanos, un automovilista drogado arremetía contra la multitud en Time Square, Macron se acomoda en los Campos Eliseos, Corea del Norte lanzaba otro misil, Assange sigue en la embajada ecuatoriana en Gran Bretaña y Chelsea Manning salía de prisión.

En México la campaña electoral en el Edomex está a punto caramelo. La salida a buscar a alianzas genera todo tipo de suspicacias, Delfina la MoReNa se hace fuerte y al parecer "Chepina" Vázquez Mota, una vez más, no para de caer. Pobre Josefina, no a la presidencia, no a la gobernatura, ya solo le quedará presentarse a un concurso de imitadoras de si misma... y tal vez, obtener el segundo puesto.

En Estados Unidos a la agenda de Donald Trump se le entremezclan las hojas. Mientras el escándalo de la relación de su entorno con Rusia ya hace hablar a sus opositores de un Rusiagate, mientras el ex director del FBI anda sentido, mientras se nombra a un fiscal destinado exclusivamente a investigar los lazos entre Rusia y Donald, el presidente anda de gira por Arabia Saudita, su primer destino, donde instó al mundo musulmán a erradicar al extremismo.

Igualmente no todas fueron malas para occidente, irán fue a elecciones y ganó el actual presidente, el reformista Rohaní. La otra opción era Raisi cuyo slogan fue "Recuperar la gloria de irán". Por dios, imaginen a un tipo que plantea eso!!!! Trump. Sí, pero iraní!!!! un país que tiene alianzas con Rusia y que... Ok. Igual ganó Rohaní.

Y más noticias inundaban el mundo de emociones: Real Madrid campeón a Las Cibeles, Juventus otra vez y van seis al hilo, todos los resultados deportivos; calor sofocante en muchos lugares, frío extremo en otros; el festival de Cannes; las novedades en inteligencia artificial; se casaba Pippa, la cuñadita del príncipe William; movilizaciones, marchas y protestas, por tantas razones tan variadas que los que protestaban debían preguntar si estaban en la protesta correcta.

Y, mientras tanto, en Venezuela otro día de movilización opositora, gases y amenazas de ambas partes, pero con la novedad de que la oposición necesita despegarse de los violentos para no dar una mala imagen y que ahora hasta algunos cuantos chavistas comprometidos empiezan a creer que quizás Maduro, Diosdado y compañía no sean lo mejor que podría haberle pasado a la revolución.

Y así, entre contingencia ambiental e incontinencia verbal, entre Trump rodeado de turbantes y petróleo, entre las elecciones y los electores, entre los videos editados y la corrupción galopante que ya casi no sorprende a nadie: les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!