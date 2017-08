Una Clase Política

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política gobiernos donald trump supremacia otaku militar intervención venezolano tarija estados unidos rusia corea del norte china PRI simpatizantes político candidatos elecciones argentina macri peña nieto mundial atletismo usain bolt latinoamericanas mediterráneo pokemon Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

El Aula y el Patio

El Pirata | 07 de Agosto de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y los mejores alumnos de la peor escuela del planeta.

Entraba el maestro Donald golpeando la puerta y cansado de que el coreano otaku dictatorial de la primera fila le aventara siempre papelitos, le dijo: "ya no voy a soportar tus provocaciones"... y luego de un silencio incomodo como la cercanía de la base militar norteamericana en Guam dijo: "y para tí también hay" señalando hacia al fondo del salón donde Nicolás Maduro denunciaba bullying de parte de sus compañeros Santos, Macri, Temer, PPK, Almagro, Videgaray, Peña Nieto, Rajoy, la oposición, el MERCOSUR, la Unasur, la OEA, la ONU y todo el sistema educativo menos Evo Morales que veía en su celular como Tarija se defendía gracias a su pueblo del fuego que todo lo arrasaba.

El maestro Donald le dio tarea al chavista revolucionario y le dijo que si no se aplicaba tenía la opción que iba desde las amonestaciones hasta la intercesión militar. Allí se escucho un murmullo en el salón, de esos que se escuchan cuando el maestro se pasa de lanza. Entonces todos abrazaron al venezolano y el maestro quedó hablando solo hasta que lo distrajo un tumulto en el patio.

Es que la prima Daisy y los duques de Hazard estaban defendiendo un monumento al General Lee cuando una contramarcha se les enfrentó y todo se salió de control. Y cuando volaba de todo en el patio del racismo y la violencia descontrolada, un triple K arremetió contra la multitud dejando a una joven muerta y colocando a Charlottesville en el mapa, en el confederado y en el de la unión. En ese mapa que Barack había blureado y en ese mapa que Trump puso nítidamente en todas las pantallas.

Pero eso no es todo, mientras el maestro se indignaba por el abuso de drogas del águila calva y algunos buenos alumnos estadounidenses pedían la bomba ubicando a Corea del Norte por allí por Canadá o al este de algún país exótico de esos que terminan con "stan", en el rincón mexicano el Rafa Márquez explicaba que no tenía nada que ver con las acusaciones del tesoro norteamericano y Julión Álvarez cantaba sin saber quién lo había contratado mientras enviaba a una ex reina de ojitos tapatíos a la cocina.

Igual hay que tener precaución con todo esto, la lista de la high ligada al narco puede ser más grande que los funcionarios ligados a Odebrecht. Como respuesta a tal afrenta el gobierno mexicano está planeando publicar la lista donde el clan Kennedy se lía con Marilyn Monroe y Frank Sinatra aparece vinculado a la mafia italiana que operaba en Nueva York. Bueno, tendría sentido ¿no?

El maestro Donald regresó al salón ubicado en su club de golf, comenzó a leer las noticias que según él eran verdad porque habían salido en su propio facebook, y llamó a un secretario para expulsar a CNN del país. Luego le aclararon que la cadena era del propio país que el preside y que por ende no puede aplicar la misma lógica de otros gobiernos.

Y mientras tanto, otras noticias se transmitían por los altavoces de la dirección.

Argentina votaba a los candidatos que en las elecciones de octubre tendría que votar otra vez. El dinosaurio patagónico era noticia por su tamaño. En México empieza a sentirse más intenso el aroma a presidenciales 2018 y el PRI tenía su plenario donde el copete bailaba rompiendo fotografías y haciendo la ola con el nuevo viejo PRI. La gran novedad fue la modificación del estatuto del partido. Ahora podrán participar candidatos llamados "simpatizantes", es decir sin obligatoriedad de haber estado afiliados durante al menos una década al partido. Según los delegados esto democratiza el partido abriendo el juego a más participación ciudadana. Traducción: no tenemos un pinche candidato que realmente jale como para Presidente así que quizás lo vamos a buscamos en la tele, en facebook o en Instagram.

Y mientras mamá China le traía la lonchera a su pokemon Kim Jong um pidiéndole que se comporte y Rusia espiaba detrás del mástil ubicado en medio del patio, los alumnos de la peor escuela del mundo seguían con sus actividades.

Macron se deprimía por la perdida de popularidad, Cataluña seguía su camino independentista; Maradona, el del suculento contrato con Telesur para hacer un programa patético durante el mundial de fútbol de Brasil, prometía fidelidad al chavismo desde Dubai; en Argentina exigían la aparición con vida de un joven cuyo rastro se perdió en el sur durante una protesta de mapuches radicalizados; el gran Usain Bolt se retiraba de las pistas y el mundial de atletismo nos dejaba grandes actuaciones latinoamericanas.

Por otra parte en el Mar Mediterráneo se sumaban más y más embarcaciones. Ahora tenemos: barcos precarios cargados de desplazados, barcos de piratas y mafia de traficantes de personas, barcos de los gobiernos, barcos de ayuda humanitaria y hasta un barco con alemanes antiinmigración que pretenden regresar a la fuerza a los puertos del norte africano a cuanto inmigrante se crucen por el camino.

Y así, formando fila en el patio, viendo desfilar a los maestros de la violencia y la verborragia, cantando el himno de vaya uno a saber que nación, sospechando que todos los programas educativos fueron hackeados, tratando de calmar las escenas de golpes y agresiones en el recreo grabándolas con el celular y jurando que a nuestra tarea se la comió el perro justo antes de la entrega: les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!!