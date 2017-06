El Camino del Cambio

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política gobiernos cambio climático trump alianzas europa china elecciones gran bretaña theresa may ariana grande puente londres estado de méxico real madrid champions league arzobispo depresión popular debut mujer maravilla Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

De Alianzas

El Pirata | 5 de Junio de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y la incesante búsqueda de aliados.

La advertencia estaba lanzada, con Trump íbamos a alcanzar todo tipo de sensaciones, menos aburrimiento.

Después de la gira, los encuentros, las conversaciones y las cumbres, Donald llegó a Estados Unidos y anunció que el acuerdo de Paris sobre cambio climático le importaba menos que el tratado de comercio con México y retiraba al país del acuerdo.

Así que todo lo ecológico buena onda y verde que podía haber sido Obama quedaba en el pasado. Lógicamente Europa quedó en estado de shock y salió a buscar un aliado que equilibre la balanza. China. Sí, aunque parezca increíble no quedaba otra y China le dijo a Europa: "sí, claro, cuenten con nosotros". En un chino mandarín tan poco creíble como la versión de comunismo que aplica el gigante asiático.

Entonces ahora tenemos un nuevo tablero internacional, Rusia que en muchos puntos está de acuerdo con Trump, Europa que busca alianzas en otros planeta y la opinión publica que, hace cinco minutos se enteró que el planeta estaba jodido, y no deja de reclamar compromiso ecológico mientras quema hectáreas de bosques para hacer una carne asada de foca canadiense con ensalada de ballena azul sazonada con ojitos de vaquita marina y hielo glaciar armando su picnic en el desaguadero industrial del río que hasta hace cinco minutos les importaba un carajo.

Luego de todas las críticas y señalamientos a Donald Trump por salirse del pacto, el mundo cobró conciencia.

Cobró conciencia que a Estados Unidos no se lo puede penalizar, no se le puede aplicar bloqueo, no se le puede demandar ante La Haya, no se le puede obligar con una intervención militar y no se le puede exigir el retiro de la ONU, la OTAN o la OMS, no se le pueden embargar bienes en el extranjero, no se le puede boicotear, no se le puede declarar en desacato y no se le puede enjuiciar por delitos de lesa humanidad.

Solo se puede criticar un poco, hacer como Macron que pidió a Trump "Volver a hacer al mundo grande de nuevo", parafraseando su slogan de campaña, o se puede esperar cuatro años a que cambie de gobierno.

Pero cuando parecía que esta noticia nos llevaría horas y horas de debates, otras cosas movían el centro de la información. Una furgoneta atropellaba gente en el puente de Londres, otro fin de semana de atentados en Gran Bretaña, muertos y heridos, pánico en las calles, estado de emergencia y las elecciones en el horizonte.

Hablando de elecciones, en plena campaña, la primera ministro Theresa May explicó el porque llamó a elecciones anticipadas: "porque tuve los huevos para hacerlo"!

La elegancia británica. Aunque hablando de las gallinas o los productos avícolas que la señora Theresa pueda tener, la realidad es que los conservadores sabían que si estiraban los plazos solo les quedaba perder votos, más de los que perdió el Brexit luego de aplicado.

Y mientras Raúl Castro celebraba su último cumpleaños como presidente de Cuba, veíamos humo sobre el Vaticano, el Estado de México iba a votar, hubo elecciones en Nayarit, Coahuila y Veracruz, evacuaban un mega concierto en Alemania por amenaza terrorista, Ariana Grande regresaba a Manchester, doscientos fanáticos de la Juventus quedaban heridos en una desbandada en Turín, el Real Madrid alzaba otra Champions League con goleada y fiesta en Las Cibeles, había un terrible atentado en Kabul, un ataque en Manila y seguían los saltos informativos emocionales: más noticias nos mantenían atentos.

La tormenta tropical Beatriz castigaba Oaxaca, incendio en toma clandestina en Nuevo León, ataques en Veracruz, muertos en enfrentamientos en Sinaloa y Tamaulipas y la jubilación del arzobispo de México Norberto Ribera. Sí, le llegó la edad, hay que dejar lugar a las nuevas generaciones de curas ancianos que encubran las suciedades de la Iglesia en nombre del padre, del hijo, del espíritu santo, de Juan Diego y de las movilizaciones a favor de la familia.

Y en un mundo donde se respira la tensión a diario como en Alhucemas del Rif, donde la depresión es más profunda que la de Vázquez Mota después de los resultados, donde un testigo clave del gran robo de los Kirchner en Argentina se muere de repente, donde el yerno del presidente de Estados Unidos era el contacto con Rusia, donde la aceptación popular es más baja que la que puede tener el presidente de Brasil Michel Temer, donde la confusión reina más que en las calles de Venezuela y la sorpresa es más impactante que el debut cinematográfico de la Mujer Maravilla.

Nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!