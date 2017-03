Todos Muy Ofendidos

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política méxico transparencia hackers espías torre trump merkel comunicación fotos privadas emma watson lava jato modelo brasil lluvias perú benito juarez puente londres corrupción presidente santos campaña elecciones Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

El Combo de los Payasos

El Pirata | 20 de Marzo de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las novedades más hilarantes del mundo de la política.

Las cosas que acontecieron esta semana son de risa; digo de risa porque si las analizamos en profundidad no pararíamos de llorar, así que mejor hagamos de cuenta que solo se dedicaron a hacernos chistes para mantenernos entretenidos.

En México por primera vez se iba a conformar la figura del fiscal anticorrupción. Dos de sus aspirantes fueron descalificados por presentar parte de sus ensayos copiados. Así empezamos, con la transparencia ante todo.

Y mientras el Secretario de Gobernación Osorio Chong estaba ofendidísimo con López Obrador porque dijo que deberían preguntarles a los militares que es lo que pasó con los jóvenes de Ayotzinapa, aquí les traemos buenas noticias. En México la campaña electoral empezó temprano y rabiosa, lo que significa que: todavía hay mucho para robar!!!

Mientras Trump se comía su combo del payaso y dejaba a Merkel a mitad de saludo, la reina de Inglaterra daba el OK para el Brexit y el periódico The Guardian daba a conocer una curiosa información. Según trascendió, existe un texto clave, mínimamente encriptado, creado en la década del 60, que sería el que le llegaría al Primer Ministro en caso de fallecimiento de la Reina. "The London bridge is down", el puente de Londres ha caído. Lo que no trascendió es cuál sería el texto si, por alguna razón, el puente de Londres se derrumba; suponemos que sería "The Queen is Dead".

Habando de Londres, no se habla de otra cosa de por qué Angelina Jolie decidió no colocarse sostén en su visita al Arzobispo de Canterbury. Que haya ido para dialogar sobre la violencia de género quedó en segundo plano y los medios lo único que resaltaron fue... bueno, lo que a ella le resaltaba.

Y mientras veíamos la tragedia de las lluvias inusuales en el norte de Perú, muchas más cosas sin gracia ocurrían alrededor del mundo. Una carta bomba estallaba en la sede del FMI en Paris; un hombre intentó cometer una masacre en el aeropuerto de Orly pero fue neutralizado, lo que en jerga militar es cocido a tiros; Israel bombardeó objetivos en Siria y el gobierno de Al Assad respondió con misiles; ETA sigue con los detalles del desarme y el misterio del arsenal; cerraban las fallas valencianas y millones de adictos a la cerveza celebraban a San Patricio en casi todo el mundo.

El cuento de los espías y hackers sigue a la orden del día. El hacker mas buscado por Estados Unidos resultó ser un empleado del Kremlin y usa pijama de leopardo, se robaron una laptop con planos de la Torre Trump (NY) y le robaron fotos privadas a Emma Watson. Como ven las cosas parasen mejorar, pasamos de la incidencia en la manipulación de los datos de las últimas presidenciales a robarse una laptop que tenia planos que uno puede encontrar en el ayuntamiento de la Gran Manzana. Lo que viene es tener acceso al whatsapp de Trump y a las fotos públicas de Emma.

Pero hay más, hackers tomaron cuentas de Twitter la semana pasada y cundieron los mensajes en turco. Recordemos que Turquía ahora anda muy enojada con Europa porque no le dejan hacer campaña a Erdogan por la reforma constitucional. Lo frustrante para quien estuvo a cargo del hackeo masivo es que casi solo los turcos saben turco.

Igualmente no sigue habiendo nada más efectivo que la comunicación cara a cara, como la de Devis Leonel Rivera Maraduaga, ex líder de un cartel hondureño que en tribunal de Nueva York explicó como trató con el hermano del presidente Hernández cuestiones relacionadas con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Y hablando de lavar dinero el Lava Jato en Brasil llegó a una nueva instancia. La amante del principal traficante de divisas, Alberto Yousseff, fue detenida por no poder comprobar su fortuna. Taiana da Souza Camargo no pudo explicar como siendo modelo y portada de Playboy logró adquirir varias propiedades, un apartamento de 300 mil dólares y unos automóviles costosísimos. Vamos mal, si empezamos a perseguir a las inocentes jovencitas de lujo que se ponen mimosas con las mafias vamos a terminar desviando la atención de la culpabilidad de los verdaderos hijos de... digo amantes delincuentes de estas criaturas. Lo bueno es que la producción para la revista fue muy cuidada, Taiana aparecía desnuda tapándose las partes intimas con fajos de billetes de cien dólares. Si eso no es Lava Jato pues ...

Y mientras un portaaviones estadounidense en Surcorea ponía nervioso al líder norcoreano, estallaba una refinería en Salamanca México, seguía cayendo agua en Perú, una cadena gestiona hotel de lujo en Cuba, en México todos de puente por Benito Juárez, El Presi juega golf en Mérida, la adjudicación de las obras del muro es inminente, dejan escapar al Azul, asesinan a otro periodista en Veracruz y la guitarra llora a Chuck Berry.

Más asuntos se cocinaban. El caso de la constructora Odebrecht esta semana se centró en Colombia. Al parecer pagaron toda la campaña de Santos para presidente. El Nobel de la Paz primero lo desmintió categóricamente, después dijo no estar al tanto y por último pidió perdón públicamente.

Bueno, todo el mundo habla de eso y después de todo no parece tan grave ¿no? Alguien debe pagar las costosas campañas políticas, y de hecho no habría problema si no fuera que luego son esas mismas empresas las que ganan todas las licitaciones de la obra pública de su sector. Hay que verlo como una inversión, si gana ganamos todos!!!! De hecho suena a slogan político ¿No?

Bueno, no ganamos todos, pero si todos los que apostamos por el candidato en el casino corrupto de las elecciones latinoamericanas.

Y así, entre apuestas y aciertos, entre lavado de dinero e higiene intima, entre chistes que no son graciosos, entre bombas y estrellas de Hollywood sin sostén, entre inundaciones y un niño Godzilla castigando la costa, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!!!!!