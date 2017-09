Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política gobiernos huracán harvey corea del norte trump bomba H asteroide frorence estados unidos venezuela jimmy morales guatemala gobernadores informe elecciones argentina colombia puerto precandidatos reconversión privatizaciones marca imaginario popular democrático farc timochenko alternativa Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

La Reconversión

El Pirata | 28 de Agosto de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las pruebas de fuego de muchos protagonistas del mundo en que vivimos.

El vecindario anda conmocionado porque el norco-chino del hermético régimen anduvo haciendo pruebas. Ya quedaba detrás el misil por sobre Japón cuando un terremoto de seis puntos en Corea del Norte puso más alerta en la zona.

-Sí, probando una bomba H ¿y qué?

Por su parte Donald Trump insiste en que todo esto es inadmisible! Y que todo esto de norcorea no es un invento chino como el calentamiento global, el rebrote racista o los que dicen que su gobierno es completamente incapaz para llevar a delante políticas publicas eficientes.

Y a esa prueba de fuego se le fueron sumando otras a diferentes personajes de la política internacional

En Argentina la campaña se derivó hacia el caso de la desaparición de Santiago Maldonado en la Patagonia. Acto multitudinario, destrozos cuantiosos en el centro capitalino y la frustración de un gobierno al que el caso se le fue transformando en la excusa fabulosa para colgarle todos los sanbenitos que varios grupos andaban ansiosos de aplicarle con algún fundamento, aunque el fundamento carezca bastante de los mismos, dictadura, represión, desapariciones forzadas y demás términos que repiten como loros aquellos que aún no habían nacido cuando los llamados grupos de tareas, parecidos a los del Sebin venezolano pero versión a la derecha, por si buscan una comparación actual, te levantaban de tú cama por tener El Capital o la biografía de Severino Di Giovani en tu biblioteca.

Y así, en los tiempos de las revoluciones ideológicas más confusas de la historia moderna, Brasil inició el trabajo sucio para el que Michel Temer había sido designado luego de toda la parodia del desplazamiento de Dilma del poder. Privatizaciones.

Aproveche la oferta, que Brasil ha puesto a funcionar el histórico péndulo que signó Latinoamérica, etapas de estatización extrema y engordamiento del Estado mórbido para luego dar paso a la venta y remate del Estado a manos de los amigos exitosos.

Lo curioso de este caso es que ahora uno de los más contentos y ofertantes son los grupos empresarios chinos que el propio gobierno "comunista" chino fogonea para que aprovechen todas las ofertas que Latinoamérica este lista para darles.

Y así pasaba Harvey dejando un verdadero desastre en Houston, así pasaba Lidia dándole duro a Baja California, así todo se inundaba y se volaba, así llovía y no paraba de llover y así pasaba cerca de la tierra el asteroide Florence. Bueno, unos 7 millones de km, pero cerca en distancias astronómicas.

Esa fue una verdadera prueba de fuego para los que gustan ver el fin del mundo cada vez que un asteroide se acerca, un presidente cambia o un equipo de fútbol pierde.

Y mientras en Guatemala ahora se enoja el Tribunal de Justicia Electoral con el presidente Jimmy Morales, Bachelet reemplazaba a su gabinete económico en Chile, Perú le daba la mano a Bolivia para darle un puerto (aunque sea usb), y a la opositora venezolana Lilian Tintori le encontraban mucho cambio para "gastos familiares", en México el presidente Peña Nieto presentó su quinto informe de gobierno y entre otras cosas dijo que la política no debía dividir!

Genial, ha de ser por eso que el PRI sigue negociando sus ex gobernadores, que el PAN se quebró ni más ni menos que en el senado, que Anaya grita es un complot porque soy exitoso, que Margarita (Zabala) pide síganme los buenos contra AMLO aunque haya que aliarse con el PRI, que en MoReNa, y sobro todo los de afuera, opinan de la falta de democracia en la elección de precandidatos, que el PRD parece niño perdido en puerta giratoria y que los demás partidos andan todos rotos paseando por el tianguis haber quien les ofrece el tamal más rellenito. Una verdadera prueba de fuego: las presidenciales del año entrante, para ver que tan firmes tienen las convicciones todos los protagonistas.

Pero de todas estas pruebas de fuego considero que la más grande es la que inició las FARC en su transformación de grupo guerrillero a partidos político. Aquí unas de las discusiones de Timochenko y compañía era si dejar o no de llamarse FARC.

Punto en contra: la marca tiene un techo de clientes, para muchos FARC significa secuestros, extorsión, desplazados, usurpación, violencia, lucha armada, atentados y complicidad con el narcotráfico. Por ende el universo de votos que pueden obtener en las elecciones legislativas está limitado por ese recorte.

Punto a favor: FARC ya es una marca instalada en el imaginario popular internacional y quien quiera votar FARC no va a tener que hacer la traducción de algo así como "partido de izquierda ex guerrillero ahora desarmado con interés en entrar en juego democrático aunque todavía no listo para presentar un candidato a las presidenciales aunque seguramente sea o El Timo o el Iván". Ahhhhhhh sí, los antes llamados FARC.

Ahora las siglas querrán decir: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Sí, cambiamos armada por alternativa y Colombia por común, y el símbolo será una rosa y una estrella, ya no más fusiles.

La prueba de fuego, pues ni más ni menos que las urnas. ¿Qué pasaría si no pasan el digito? ¿Qué pasa si los más simpatizantes siguen creyendo que si la democracia cambiara algo estaría prohibida? ¿Qué pasaría si los resultados dirían que representan un porcentaje demasiado ínfimo de la sociedad después de más de medio siglo de lucha armada, de supuesta representación de los más empobrecidos, de los más necesitados? ¿Qué pasaría si la soberbia les marcara que no eran los enviados a rescatar a un pueblo que nunca fue rescatado?

Siempre podremos responsabilizar al sistema, a los hipnotizados por los medios de comunicación corporativos, a los demonios de la opresión y la compra de voluntades, a la inconciencia de clase y la pereza revolucionaria de los pueblos; pero esa prueba de fuego sin duda será una de las más duras para quienes, en buena parte, fracasaron con su lectura de una sociedad que vio desangrarse a Colombia por responsabilidad de unos y otros.

Sin duda una jugada de pleno, un hacer saltar la banca o retraerse hacia algún contacto editorial para escribir las memorias de parte del efervescente siglo XX.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!!!!!!