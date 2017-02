En Caso de Cumplir 18

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo ECDQEMSD descubrimientos mundo adolescencia lugares derecho jóvenes orgullo palabras aprendimos diversiones juegos novedades temporada gobiernos reyes banderas fronteras fortuna éxitos alcohol drogas expresión volumen vocabulario Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Romper el Cristal

El Pirata | 27 de Febrero de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a los dieciocho años de En Caso de que el Mundo se Desintegre, bienvenidos a una nueva temporada, bienvenidos a la velocidad que le imprimen los hechos a la potencia del tiempo.

Fuimos niños pretendiendo alcanzar lo que no estaba a nuestro alcance, imaginando que nuestros dibujos imposibles representaban la realidad. Fuimos niños desafiando la lógica, aprendiendo a hablar, a expresarnos, a caernos y levantarnos con un poco de ayuda.

Después llegó esa etapa en que te sientes raro porque un tipo nos dijo algo de nuestras tetas y nuestro culo cuando todavía jugábamos con muñecas. Entramos en ese mundo donde eres demasiado chico para los grandes y ya creciste demasiado para los chicos.

La adolescencia nos dio, con mucha generosidad, todo lo que debía darnos: sensación de inmortalidad, hastió infinito, enojo vital y desinterés en casi todo lo que nos mostraba el mundo como sinónimo de éxito.

Llegó la rebeldía hermosa, la pagamos con represión. Odiamos porque nos dejaban fuera de la fiesta, porque nadie nos había dicho como eran las cosas, porque cuando nos dijeron como eran no escuchamos, porque mamá y papá al final eran seres humanos, porque odiábamos no ser perfectos, porque odiábamos ser tan descartables.

Montados a nuestras ganas de patear el orden establecido, fuimos un poco más allá, al sistema no le gustan las cosquilla y nos aplastó sin casi mover un músculo.

Aprendimos que el humor es la última trinchera. Fuimos a la guerra. Perdimos y no nos importó. El que va a la batalla dispuesto a morir siempre gana, aunque el resultado para el simple espectador sea un verdadero desastre.

Nos dijeron que hablar tenía un precio, nos sentaron en la mesa de mamá y papá dónde nos explicaron como funciona el mundo y nos tapamos los oídos mientras cantábamos más fuerte. Fuimos de turistas en el asiento trasero del carro de policía, fumamos gas lacrimógeno, nunca buscamos la proeza heroica, siempre quisimos lo nuestro, ser dueños de nuestra vida y decisiones.

Odiamos el alcohol cuando sirve para que alguien se sienta con derechos que no tiene. Odiamos las drogas cuando dejaron de ser una provocación social. Odiamos el odio cuando se volvió obligatorio y comenzamos a ver que no vale la pena aventar golpes al aire porque estaríamos demasiado cansados cuando realmente estemos amenazados.

Fuimos jóvenes sinceros con nosotros mismos, vimos como algunos ya no estaban entre nosotros, Fidel, Bowie, Bin Laden, Joe Strummer, el encantador de cocodrilos, Chávez, Joey Ramone, el chico guapo de Rápido y Furioso; pero más nos dolió el Coyote, Mente Oxidada, la Carishina, el Milkillo, el Conejo Diabólico, el Legendario Shirgo y los que hoy nos motivan desde otro plano universal a seguir adelante.

Pasaron los gobiernos, los campeones, los presidentes, los salvadores, los profetas, los discos, los premios, los descubrimientos. Pasaron noticias, novedades, algunas cuantas tecnologías, estrenos. Pasaron depresiones, angustias, temores y frustraciones. Pasaron los más famosos del mundo por quince minutos, pasaron los ídolos teen, pasaron los éxitos de la televisión. Pasaron reyes, papas, cortes y se modificaron unas cuantas banderas y fronteras.

Aprendimos de lugares que solo imaginábamos, con kilómetros y kilómetros recorridos aprendimos que cada abrazo es un poco diferente a otro y que todos valen la pena. Aprendimos a no ser tan inocentes, a quitar el cuerpo cuando viene el puñetazo, a gritar más fuerte desde la fuerza de la palabra que desde el volumen del grito, a saber que no llegas a los parques de diversiones a cambiar las cosas sino a hacer valer tu derecho a divertirte, aprendimos que hay palabras de contenido triste que no queremos en nuestro vocabulario: resignación, apatía, esclavitud, miseria en todos sus sentidos.

Y así cumplimos 18 años; y nos sentimos igual de niños, igual de adolescentes, igual que cuando imaginábamos que a los 18 años uno ya tendría el total control, poder y gloria de la propia existencia.

18 años, orgullosos de no haber perdido todo lo que intentaron quitarnos. 18 años desde que decidimos encontrarnos con los desintegrados de un planeta tan diverso como sus paisajes y tan único como la historia vital que lo engloba.

Esto es en caso de que el mundo se desintegre.

Esto cumple 18 años. Esto ingresa así a la decimonovena temporada. Este es nuestro orgullo y la razón de que hoy estemos celebrando!!!