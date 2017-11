Chile y el Péndulo

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política poder chile elecciones bachelet piñera izquierda derecha centro,coaliciones balotaje pozo ilusiones venezuela trump santos denuncias combatir argentina submarino arabia revolucionarias caza marfils novela morena televisa campaña votó méxico perú automóviles

Bienvenidos a las noticias internacionales y el péndulo que nos tiene en el pozo mirando hacia arriba.

Chile votó presidente.

Recuerdan que luego de Bachelet, a la que no le alcanzó un gobierno para aplicar las reformas, llegó Piñera, el de las marchas estudiantiles y el de los mineros atrapados; bueno luego llegó Bachelet otra vez, ahora si con tiempo de aplicar reformas, y ahora regresaría Piñera, que estaba en desacuerdo con casi todas las reformas.

¿La explicación de este accionar aparentemente bipolar? Evidentemente cuando votamos nos ilusionamos, después nos damos cuenta que nuestra ilusión no se refleja en la realidad. Después volvemos a probar lo que ya probamos y al final terminamos recriminando al camarero por habernos traído el mismo plato.

Está cuestión de probar con izquierda, derecha, centro y coaliciones, es un clásico mundial. Bueno, un clásico donde se puede, en otros países solo te dan a probar lo que el gobierno perpetuado quiere, que generalmente es lo mismo porque consideran que el que pide otra cosa es un enemigo del pueblo, básicamente del pueblo que dicen representar.

A decir verdad, esta semana fue bastante calmada a pesar de haber empezado a los gritos. En Venezuela pasamos de una semana de cruces y denuncias a una nueva forma de comunicación. Nicolás Maduro pasó de "quédate con tú cocaína" y mandar al carajo a Trump, a ponerse a disposición de Santos y el águila calva para combatir el narcotráfico de manera conjunta.

Momento, hay que aclarar que el gobierno de Venezuela fue acusado de favorecer al narco; entonces Nicolás invitó en persona a Donald a que vaya a Venezuela para charlas políticas conjuntas para el combate del narco que, según Maduro, es un ejemplo de éxito en las tierras de las arepas.

Y en esa aparente tendida de mano hay más. Venezuela hostigada por la deuda tuvo en respiro cuando su socio ruso le dijo "no hay problema, refinanciamos". Lo malo es que su otro gran socio, China, no dijo nada, o solo dijo: "no entiendo, no entiendo".

Y mientras todo esto ocurría, Trump aplicaba recorte fiscal, Argentina ponía sobre la mesa sendas reformas y buscaba un submarino perdido, Perú seguía festejando el pasaje a Rusia 2018, morían quince personas en una estampida durante el reparto de ayuda humanitaria en Marruecos, asesinaban al vicepresidente de Televisa en plena carretera, los líderes europeos se enfrentan a Trump por el cambio climático, la novela catalana continuaba y en México las peleas internas de MoReNa anuncian una campaña fascinante.

Por otra parte los candidatos independientes se sienten más ignorados que victimas del terremoto por parte del gobierno y en pleno puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana anduvieron tratando de convencer a todos que el problema de México son los partidos. Otro intento pendular estilo: "miren no pertenezco a ningún partido, vótenme así luego fundo un partido y volvemos a empezar".

Y en estas cuestiones pendulares que nos mantienen en el pozo, tenemos a Trump rectificando lo que había aprobado la semana pasada. Cuando dio el "sí" para importar marfil y trofeos de caza mayor desde África porque a sus hijos Eric y Donald Jr. les encanta esa práctica, los conservacionistas le saltaron a la yugular y debió decir que la prohibición continuaría. Eric y Donald deberán seguir con sus prácticas ilegales hasta tanto otro tema se lleve la atención pública y pueda legalizarse; Kim Jong Um ya aviéntate otro misilazo!!!!!

Pero no todo es tristeza. Para alegría de los jeques y los países que basan su gobernabilidad en el precio del barril, el petróleo comienza a subir luego de su depresión; para alegría del nonagenario Mugabe los militares de Zimbawe le permitirán seguir siendo presidente; para alegría de los jóvenes de Arabia Saudita el príncipe sigue haciendo cambios revolucionarios en el país (como permitir conducir automóviles a las mujeres); y para alegría de los que están tristes por la victoria de Piñera aún queda el balotaje.

Y así, reflejados en el péndulo que oscila sobre el pozo, esperando la alegría sin saber exactamente como obtenerla y buscando desesperadamente la solución a problemas con los que convivimos día a día, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!