La Marsellesa

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política gobiernos ilusión democracia brexit trump revolución venezuela francia elecciones macron le pen presidente europa roma fiesta economía amor historia celebrando resultados paris Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Ilusión y Frustración

El Pirata | 24 de Abril de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las vanas ilusiones de un mundo en crisis.

Hay quienes piensan que las ilusiones son el motor que nos mantiene vivos, y hay quienes sostienen que las ilusiones son una prolongación de la agonía.

Sea como sea, no sé para que nos ilusionan si al final pareciera que los que ostentan el poder simplemente se dedican a odiarnos.

Nos ilusionan con una revolución cargada de democracia y nos terminan matando en la calle. Nos ilusionan con el poder para el pueblo y terminamos huyendo de los motorizados armados. Nos ilusionan con que combatimos el capitalismo y los vemos invertir en bienes raíces en la capital del imperio, ni depa en Saigón o Teherán, habitación frente al Central Park o casa con piscina en Florida. Nos ilusionan con independencia heroica y terminamos bajo la falda de Moscú o Pekín.

¿Para qué nos ilusionan con que el Brexit, con que Trump, con que patear el tablero nos traerá beneficios a los olvidados si terminamos olvidados igual? ¿Para qué nos dicen que están combatiendo a unos extremistas si ellos terminan extremos? ¿Para qué nos muestran fotos de niños muertos en Siria si los siguen matando? ¿Para qué me presentan a Paola Andreina si ella ya no está porque le dieron un tiro en la cabeza en las calles de Venezuela?

Ahora todo es un complot maquiavélico, ahora todo es cómo fue siempre, ahora todo es tan confuso que nos ilusionan con que alguna vez todo estará bien claro. Protestas y saqueos, muertos y represión, selfies y destrucción. Nos dijeron que íbamos a estar seguros, que la guerra que se pelea lejos nunca llega a nuestra puerta y matan a un policía en Champs Elysses a horas de las elecciones. Libre tránsito, libre elección y el muro con las expulsiones, la migra y la esclavitud.

Nos ilusionan con ir a alentar a los Tiburones de Veracruz y ahorita con la detención de Javier Duarte no podremos ni gritar un gol. Nos alientan con nuevas alianzas que son las mismas de siempre pero peor. Como cuando nos ilusionaron que había un nuevo PRI y era igual pero más feo; como cuando nos dijeron que la transparencia era importante y se escondieron tras Odebretch, Petrobras y un acuerdo entre los dos.

Pero hay esperanzas, cayeron Zetas y los del Golfo, un gran golpe al narcotráfico, aunque crece el Jalisco Nueva Generación.

Pero hay esperanzas, el Partido Popular español es investigado y nos tranquiliza la investigación.

En Argentina la gobernadora de Santa Cruz, hermana de Néstor y cuñada de Cristina, no paga los sueldos, no hay dinero y hay tensión. ¿Para qué nos ilusionan si después de robarse todo no va haber para darnos de comer?

Nos invitan a la fiesta, cumplió años Roma, cumplió años la Reina de Inglaterra; 2770 años! Digo, Roma eh.

Y elecciones anticipadas en Gran Bretaña; alerta sobre los desplazados, sobre los niños refugiados llegados a Grecia.

Y la ilusión llegaba a Francia. Elecciones que marcaban la desilusión con el Partido Socialista y la opción de la ciudadanía que como en toda primera vuelta de pone creativa, cosa que en muchos casos lleva a cometer los errores típicos de la desesperación. Teníamos a cuatro candidatos con posibilidades: Marine Le Pen, la Trump francesa, la candidata de la ultraderecha anti unión europea. Emmanuel Macros, el joven ex ministro de economía de Hollande que en cinco minutos creó su propia fuerza (En Marcha!), renunció al gobierno y estaba compitiendo con una gran historia de amor. Fillón, el que se fue desmoronando a medida que se le conocían más pariente a los que les había puesto a recibir honorarios. Mélenchon, un viejito que era todo un show hablando de Castro, Chávez, la revolución, el París del 68 y toda la romántica izquierda vintage. También había más candidatos, pero esos eran los que tenían chance.

Casi empate entre Le Pen y Macros.

Resultado: Macros será el próximo presidente de Francia; ya Fillon llamó a votar por él, Merkel lo felicitó, el miedo a un Franxit lo cobija y los franceses, como ya sabemos, son bien románticos. Entre una señora de metro ochenta, fumadora, ruda y parecida a Trump, y un muchacho que se enamoró de su profesora, varios años mayor que él, para convertir sus vidas en una fabulosa historia de amor, no tenemos duda de quién ganará.

Al menos, esa es la ilusión de quienes desean cambios sin que nada cambie tampoco tanto!

Y así, bailando el Pasito Perrón en el zócalo, celebrando el Día de la Tierra, viendo los resultados electorales, marchando en protestas e ilusionados con todo aquello que luego nos desilusiona, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!