Solo Te Oiré

Cuando Me Convenga

El Pirata | 04 de Diciembre de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias del mundo y el castigo por los pecados ajenos en el carrusel democrático.

Esta semana que pasó la democracia vio como le temblaban las piernas en diferentes partes del mundo. La moda de la llegada de carruajes militares a las casas de los gobiernos quedó un tanto atrás y nuevas y complejas circunstancias nos hacen ahora replantear los conceptos de "dictadura", "golpes de estado" o "absolutismo partidario".

En Bolivia hubo elecciones. Rarísimas, difíciles de explicar, complejas, como sacadas de un cuento de Kafka y con un solo y determinado fin. Prolongar la estadía en el poder del masismo y su figura icónica: Evo Morales.

Y aunque está es la segunda ocasión en que Bolivia debe ir a votar jueces del Tribunal Supremo, el sabor de boca de gran parte de la ciudadanía es: no importa lo que haga, no importa lo que se le haya dicho al gobierno a través de un referendo que ellos mismos convocaron, no importa lo que diga la constitución nacional, no importa que vote nulo, que impugne, que no vote aunque sea obligatorio, que marche, que proteste, que diga "no" mil veces. Haga lo que haga ellos harán lo que quieren.

Y para vestir esto de ampliación de las bases populares: a votar jueces. Eso sí, los jueces salientes se encargaron, por si algo fallaba, de juzgar que Evo Morales puede aspirar a otro mandato, porque si bien no lo permite la constitución por sobre la constitución están los tratados internacionales, el pacto de San José de Costa Rica y bla bla bla. Todas cosas que a la mayoría de los gobiernos les importan un carajo pero cuando les juegan a favor las hacen ver como la Biblia en arameo con canto dorado. Aburrido todo, la explicación, la votación, la intensión y la prolongación.

Por otra parte tenemos a Honduras. El gobierno y la oposición se decoraron ganadores, tensión, toque de queda, el conteo de votos que no hizo más que incrementar la tensión y una ciudadanía dividida, quizás, exactamente al medio. Digo "quizás" porque ya uno nunca sabe con gobiernos cuyo Tribunal de Justicia Electoral está lejos de ser independiente como debiera.

Amenizando todo esto teníamos las noticias mundiales que causaban conmoción: Argentina ya no buscaría sobrevivientes en el caso del submarina desaparecido; Lenin Moreno va en contra de la moda y quiere modificar la constitución para suprime la reelección indefinida en Ecuador; Kim Jong Um anunciaba que Corea del Norte era ya un Estado nuclear; Estados Unidos pedía en la ONU que todo el mundo castigue a Corea del Norte; Isis amenazaba con videos nuevamente; en el Congreso argentino asumían varios senadores procesados, juzgados y reconocidos premiados con fueros para su bienestar e impunidad; un exgeneral de la guerra de los Balcanes se suicidaba en vivo y en directo ante el tribunal de La Haya; comenzó diciembre, fue el día mundial de lucha contra el sida y se realizó el sorteo de grupos para el Mundial de Fútbol Rusia 2018.

Pero de la imagen de Maradona con su moño de ratón Mickey, el soldado de maduro, en el sorteo del mundial, regresamos a los laberintos de la democracia. El gobierno militar venezolano de uniformados y civiles anunció que Nicolás Maduro será candidato en el 2018; Donald Trump se quedaba duro al ver que su antiguo jefe de seguridad Michael Flynn confesaba que le mintió al FBI en la trama rusa; y en México se aprobaba la Ley de Seguridad Interior que no es otra cosa que decirle a los militares: hagan lo que mejor les parezca que nadie les va cuestionar nada.

Y así seguimos pagando pecados ajenos. El de Evo de no saber cómo generar otro candidato que represente sus ideas, el de Trump de cree que la democracia es igual al mundo de los negocios, el de la FIFA que sabe que aunque huela a podrido seguirá facturando, el de Honduras que cree se puede ganar una elección por medio voto y no quedar sangrando, el del gobierno venezolano que cree que nombrando a más militares en puestos claves el gobierno se vuelve más popular, el de México que supone que la violencia puede parar si presionamos a los medios y le soltamos la correa a las fuerzas armadas.

Y así, entre pecados y elecciones, entre votos nulos y votos zombies, entre democracias con uniformados y uniformes de pueblo, entre mentirosos confesos y confesiones de mentiras, nosotros les daos la bienvenida al kaos total!!!!!