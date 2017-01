El Enemigo Elegido

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobierno política china trump canciller rusia estados unidos peña nieto obama cubanos democracia rolling stones putin otan militares izquierda inteligencia brasil bandas viajes territorio sistema shows islas artificiales enemigo Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Bailando con China, Estados Unidos y Rusia

El Pirata | 16 de Enero de 2017

Bienvenidos a las noticias internacionales y el show que queríamos ver!

Alguna vez fantaseamos con que estaría bueno que ganara Trump; esa voluntad con la que a veces uno amanece y solo quiere ver el mundo arder!

Lo fabuloso del asunto es que Donald todavía no asumió como presidente y el mundo ya está ardiendo!

El tipo encargado de la política exterior quiso justificar su puesto y, rápido y furioso, se lanzó contra China y sus islas artificiales. Los chinos guardaron silencio pero le hicieron saber al Tío Sam, a través de sus medios de comunicación, que si esa es la actitud se preparen para la guerra. Guerra Estados Unidos China anunciada y el show continua.

Rusia enojadísima por las maniobras de la OTAN que casi le mojan las orejas y todos moviendo sus fichas en el tablero bélico. Pero momento, porque Trump buena onda con Putin, así que quizás la sangre no llega al río; nos olvidamos de los hackers y el James Bond británico, que con su agencia privada destapó desde el escándalo en la FIFA hasta las elecciones en Estados Unidos, se podría ir a China a ver si puede obtener documentación que le sirva a Corea del Sur para desbaratar los planes defensivos de Corea del Norte y comprarse uno que otro yate.

Como si todo esto fuera poco tenemos a México complicado con poco vigor en el copete y con un informe de inteligencia estadounidense que alerta los peligros de que la izquierda gane las próximas elecciones de 2018.

Desde la derecha mexicana no se preocuparon demasiado y le responden que si con izquierda se refieren a Andrés Manuel no se preocupen, ya ganó dos elecciones e igual no le dejamos.

La cuestión es que todos jalan para donde les conviene y supongo que eso es natural. El gobierno venezolano ve amenazas en todas partes entonces lo único que hace es amenazar, la oposición se desgarra las vestiduras por la democracia que hasta algunos ayeres interpretaba como mejor le caía; Israel ya no va a las reuniones a habar de paz porque ahora Palestina está de moda; Palestina ahora es amiga de occidente porque hasta le abrieron una embajada en El Vaticano y la izquierda mexicana ahora pide que baje la gasolina, que aumenten los sueldos y que todo sea felicidad, mientras el gobierno, como siempre que se es gobierno, dice que no hay dinero... por supuesto que para los demás.

Y mientras Trump baila, canta y trata a los periodistas como si fuera un presidente latinoamericano reelecto por modificación de la constitución, insiste en que México pagará el muro.

Peña nieto ya dijo que "ni madres". Bueno, aumento de la renovación de visas, aumento del cruce, descuentos porcentuales en las remesas y zas! sin conflicto alguno los mexicanos ya estarán pagando el muro. Posiblemente muchos obreros serán mexicanos, así que sin tanto estamento terminaran no solo pagándolo, sino también construyéndolo y luego brincándolo. En síntesis los mexicanos harán todo y Trump simplemente se colgará una medalla política. Algo así como en la lucha contra el narco, de un lado se hace todo, del otro se cuelgan las medallas y el negocio fluye sin banderas y sembrando muertos con plantas, pastillas y balas que salen de la misma fábrica mientras uno grita "ni madres" y otro grita "sí, sí te estoy hablando a tí".

A todo esto hay que recordar que Estados Unidos todavía tiene otro presidente, que es Obama, y que antes de retirarse suprimió la ley de "pies secos, pies mojados" que favorecía a los inmigrantes cubanos.

Antes de que alguno lo vea como una venganza personal por que los cubanos de Florida votaron a Trump, hay que tener en cuenta que Obama prometió un par de cosas cuando descongelo la relación con Cuba. Lógico, ¿cómo van a permanecer en categoría de asilados políticos personas que viven en una isla donde tocaron los Rolling Stones y está todo bien?

Mala época, el que se va era amigo hasta de los enemigos y el que llega se pelea hasta con los amigos.

Y así las noticias que protagonizaban la semana se repartían por todo el mundo: ola polar en Europa, el continente se congela, se congelan los centros de refugiados, Siria sigue en tensión, bombardeos y atentados, Isis avanza y retrocede, retrocede y avanza, Jujuy sufre las consecuencias de un alud devastador y las bandas narco se declaran la guerra en Brasil desde la favela hasta las cárceles donde el sistema penitenciario es parte y cómplice.

Por otra parte anunciamos que se viene la mayor concentración de viajes en el año, a fin de mes se celebrará el año nuevo chino!!!!

Y millones de chinos se desplazan para regresar a sus lugares de origen y visitar a su familia.

Está información la hacemos pública con tiempo para que el nuevo canciller norteamericano, Rex Tillerson, ex ceo de la petrolera Exxon que tenía muchos bissness con Rusia y que ahora dice que Rusia representa un peligro aunque su jefe ya dijo que con Rusia buena onda, no se espante pensando que china está generando una enorme movilización sin una lógica militar reconocible y como sin sentido de un lado al otro del territorio chino.

Y así, entre partidas y llegadas, entre enfrentamientos y shows mediáticos, entre islas artificiales y fuegos de disuasión, el mundo se congela y se derrite en el horno de los que juegan impulsiva e inconcientemente con el poder.

Damas y caballeros, bienvenidos al kaos total!!!!!!