La Evolución

De La Desinformación

El Pirata | 12 de Junio de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales incomprobables, incontrastables, indignantes e incalificables.

La semana pasada había comenzado con una sorprendente novedad, Arabia Saudí, Egipto y de más naciones del golfo pérsico acusando a Qatar de apoyar al terrorismo islamico.

Doha se sorprendió y luego una investigación salió a la luz diciendo que informáticos rusos hackearon la agencia oficial de noticias qatarí para atribuir al Emir de Qatar afirmaciones falsas sobre irán, Israel y Estados Unidos. Investigadores de Qatar confirmaron el hackeo. Dijeron: "se llevó a cabo mediante métodos tecnológicos innovadores explotando un agujero electrónico en la página web de la agencia de noticias de Qatar".

A ver si entendí, ¿otra vez los hackers rusos hicieron aparecer cosas como dichos que un Emir nunca dijo y eso puso en crisis toda una región con el viejo método de "dicen que dijo que dice"?

Que miedo!

¿Cuántas guerras que arrasaron poblaciones enteras habrán comenzado así?

La cuestión es que como si esto no alcanzará para generar la confusión y el desconcierto global, un grupo armado que respondía a Isis tomó el parlamento iraní y todo voló por el aire. Que sunníes y chiítas, que la religión y la política, que los que apoyan a Al Assad en Siria pero están contra la Yihad, que Estados Unidos juega para aquí pero juega para allá, que Rusia apoya a estos pero en otro lado apoya a otros, que las tropas kurdas, que Turquía, que Arabia Saudita financia pero acusa a otros financistas, que Israel, que Palestina, que Siria, que Irak, que Irán, que el Hezbolá, que el heredero de Osama y que ya ni sabemos para donde masca la iguana porque no tiene que comer.

A todo esto los atentados siguen a la orden del día y no sabemos dónde cortar la línea, Manchester, Londres, luego Melbourne, frente a Notre Dame con un martillo. Lo actual es adjudicar todo al Isis y el Isis agradece la dedicación. Esas promociones que van cundiendo como ejemplo. No se extrañen que mañana los robos de celulares en Coyoacán, un ex empleado enojado en Orlando, los macheteros de Sonora, las balaceras en Tamaulipas, los pirañitas del centro de Lima, los narcos de Rio de Janeiro o los cacos del subterráneo de Buenos Aires digan que responden al Estado Islámico.

Con este ambiente hubo elecciones en Gran Bretaña y los conservadores perdieron la mayoría pero ganaron, respira May; pero los laboristas crecieron y Corbyn ya pidió la dimisión de la Primera Ministro que respira pero híperventilada. En pocas palabras la señora Theresa ganó pero perdió votos, perdió escaños y perdió confianza.

Angela Merkel anduvo de gira por Argentina y México, Leo Di Caprio se encontró con Peña Nieto por la vaquita marina, la victoria del PRI en el Estado de México sigue dando olor extraño, las FARC dice que entregó algunas de sus armas a la ONU y un muro en la frontera de Perú y Ecuador genera discordia.

Pero sin duda una de las noticias más trascendentes fue la declaración del ex director del FBI expulsado por Trump. Comey develó la trama más oscura del poder, acusó al presidente de casi amenazarlo, de presionarlo hasta quitarlo del puesto y de mentir y difamar.

Lógicamente Trump aplicó una reacción acorde a la acción, invirtió la carga de la prueba y twitteo que todo lo que decía Comey era al revés, así como cuando respondíamos "tú, tú y tú" al compañero de escuela que te insultaba a la hora de salida.

Pero eso no es todo, más noticias alimentaban nuestra confusión semanal: enfrentamiento en el penal de Ciudad Victoria (Tamaulipas), el PRI expulsó al ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge porque eso de que caigan presos por corrupción no le gusta al partido, en Guerrero (Acapulco, Zihuatanejo y Tecpan) anduvieron a pura bala, los legisladores en México hacen negocio, en Argentina diputados y senadores pretenden aumentarse el sueldo, en Venezuela la violencia desmesurada continúa, la crisis política y económica también, y la Corte Suprema de Brasil salvaba a Temer, al menos por ahora.

Por último, y lo que creo si realmente fue lo más impactante de la semana pasada, fue el hallazgo en Marruecos de restos humanos de hace 300 mil años.

Damas y caballeros, los primeros Homos Sapiens, que hasta ahora pensábamos que tenían 195 mil años y habían aparecido en Etiopía, aparecieron con más de cien mil años más en el noroeste africano.

Sea como sea esto muestra un dato más de la evolución humana hasta la actualidad en que vivimos aterrados por los extremistas, abrazamos nuestro teléfonos celulares con devoción, votamos a los de siempre en las elecciones, cantamos una canción cuyo estribillo parece una clase de primaria para que los niños aprendan las vocales y consonantes des-pa-si-to y consideramos que hay un dios al que si le rezamos mucho, mucho, nos va rescatar de las mismas trampas donde solos nos metemos.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!