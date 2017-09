Gritos y Dolores

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo terremoto mexico asesinatos protestas joven independencia canelo gobierno campaña elecciones merkel negocios banco imperialista conejos venezuela cumbre onu rocketman trump corea del norte argentina entrevista misión corrupción tequila descansa fiestas Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Disfraz de Gente Común

El Pirata | 18 de Septiembre de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y la mezcla de gritos, dolores y lágrimas.

Con la herida aún abierta del terremoto, México daba el Grito de la Independencia mezclado con el dolor de una realidad que no descansa por las fiestas patrias.

El asesinato de una joven llamada Mara Castilla volvía a poner lágrimas sobre aquellas mejillas inocentes que nunca terminan de secarse.

Las marchas, las protestas, las campañas, la información y las leyes no parecen poder detener el flagelo de los asesinatos, del desprecio por la vida, del destrato sexual por género o condición, del número de victimas que piden justicia desde sus tumbas, sus secuestros, sus desapariciones y sus vejaciones.

Y mientras al calor del tequila, en alguna mesa perdida, se debatía si realmente las cosas fueron como fueron, si el cura quería independencia, si vale la pena acercarse al zócalo, si Canelo merecía más que un empate, si México es el gobierno o si somos los que día a día lo ponemos en marcha, también dolía el doble componente de los que ayudan a las victimas del terremoto. Políticos jalando agua para su molino, personajes desagradables lucrando con la ruina ajena a la vez que los anónimos colaborando, los topos trabajando sin descanso, los pobres tendiendo la mano al pobre, los que no salen en video, ni en las noticias, ni en las listas de beneficiados con programas que desvían fondos y enriquecen a los delincuentes legales.

A todo esto había fiestas patrias en Centroamérica, también dolorida y muy golpeada; en Brasil continuaban los escándalos de empresarios, políticos y jueces; en Uruguay asumía el cargo de vice presidenta Sofía Topolansky y en Argentina se sigue buscando a Santiago Maldonado.

Argentina, ese país donde después de un año las pericias indican lo que todo mundo decía: el fiscal Aberto Nisman fue asesinado.

No hay mucho más, solo la indignación de lo que en el momento fue ocultamiento, mala praxis, la fiscal chapoteando en la sangre del muerto y la pelea política del gran bonete donde quedó otra vez claro que cuando el poder no tiene voluntad de mostrar la verdad, no se sabe.

Y en este contexto de lágrimas y sangre, Nicolás Maduro salió a recomendar conejo para luchar contra el imperialismo y los intereses de las corporaciones que le niegan la comida a los venezolanos. Las recomendaciones son: no ponerles nombre, ni moños, ni tratarlos como mascotas, hay que alimentarlos, que se reproduzcan y luego a la olla para combatir la miseria y el capitalismo.

Maduro invitó a la oposición a comer conejo a ver si pueden bajarle el tono a la contienda pero se negaron.

La revolución va bien. Criar gallinas, conejos, odiar a los señores feudales y ser buenos con el rey que está en Miraflores. Para solucionar realidades injustas hay que ir al origen de la desigualdad, y para no fallarle en buen Nicolás se fue hasta el siglo XVIII, por si acaso.

Lo malo de todo esto es quedarse sin amigos; en una entrevista televisiva Cristina Fernández de Kirchner reconoció que en Venezuela hoy no existe el estado de derecho.

Ay compañera!!! que traicionera. Pero claro, la señora está en campaña, ya no hay tratados en negro, aduana paralela, inyecciones económicas de petrobolivares, blanqueo através de Telesur, PDVSA y cuentas sombrías, valijas como la de Antonini Wilson para pagar campañas.

¿Por qué seguiría apoyando a ese bigotón y perder votos con lo que me cuesta sumarlos? Igual no se apure Nicolás, hoy el apoyo de la señora K, que antes valía oro, está más devaluado que la moneda de su banco central, esa que le permite hacer enormes negocios con un dólar oficial y un dólar paralelo.

Pero tampoco crean que todos son así, Evo Morales y el presidente de República Dominicana asistirán a la cumbre de apoyo al gobierno venezolano.

¿Qué tipo de cumbre es está?

Ya dije, cumbre de apoyo al gobierno de Nicolás maduro y la asamblea de Diosdado.

Luego Evo seguirá viaje a la ONU donde Trump debuta para, entre otras cosas, bautizar a Kim Jong um como "Hombre Cohete". Rocketmannnnnnnnnn!!!

¿Un caso de bullyng internacional?

No, otro caso de un impresentable en la ONU.

En fin, negocio es negocio, como por ejemplo el del embajador de México en Uruguay, Arroyo Vieyra, que ocultó más de un millón de dólares en una cuenta privada en un banco de Andorra. No lo juzguen, uno a veces se olvida de donde deja las cosas y... y... Viva la patria!

Mientras tanto, la Cassini se estrellaba intencionalmente en la superficie de Saturno, misión cumplida; los estadounidenses seguían moviendo y demoliendo estatuas; un asistente de dirección de la serie Narcos en México era asesinado por el narco; Donald Trump se encontrará con los presidentes de Colombia y Brasil, también iba a ir PPK de Perú pero tiene demasiado alborotado el país con los fujimoristas cobrando confianza; disturbios raciales en Missouri; Corea del Norte jura que seguirá lanzando misiles; un atentado semi-fallido conmocionó el metro de Londres; Ángela Merkel ya celebra a cuenta la casi segura victoria en las elecciones de la próxima semana; en Myanmar la situación está tensa y ya casi nadie habla de Siria.

Por último quería destacar la acción de la Ministra de salud de Uganda que se disfrazó de ciudadana común y se presentó de incógnito en un hospital de su país donde atrapó "in fraganti" a dos empleados corruptos que le hicieron pagar por unos servicios que debían ser gratuitos.

Que bien vendría que nuestros gobernantes se disfracen, al menos por unas horas, de ciudadanos comunes; que buen modo de darse cuenta que la corrupción, la inseguridad, las necesidades y las mentiras, no son términos abstractos sino cuestiones que afectan directamente a todos aquellos que no andan con un ejercito de guardaespaldas y no tienen muchas opciones para elegir, por no decir ninguna.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!