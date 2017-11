Holywood Revolution

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política poder escándalos elecciones hollywood weinstein famoso acusados estrellas justicia ministro honduras presidente trump maduro violencia submarino argentina petróleos ecuador revolucion black friday ofertas ncomercio cohete televisión atentado egipto méxico zócalo navideñas

Cambiaron las Reglas

El Pirata | 27 de Noviembre de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las revoluciones que dejan a los viejitos fuera de juego.

Hay dos versiones de lo que puede ser una revolución; una como la que podemos imaginar a cien años de la Revolución Rusa o a un año de la muerte de Fidel Castro, multitudes en las calles, nuevo gobierno, puños en alto, nuevos íconos y transformación cultural. La otra es más silenciosa, efectiva, ladrillo por ladrillo, y cambia las reglas dejando obsoleto lo que hasta ayer era la norma.

Ese tipo de revolución se viene dando en el occidente primermundista desde hace unos meses y va dejando en el camino a más de un gran señor.

El punta pie inicial se dio en Hollywood. Sí, una revolución cuyo epicentro es el lugar donde las escenografías, luces y actuaciones construyen historias tan falsas como la que escriben los historiadores empleados por los ganadores.

Las reglas cambiaron, ya no está bien matar toros en la plaza, quitarles tierras a los nativos, dejar a las mujeres afuera de los gobiernos, discriminar a alguien por su elección sexual, castigar a los niños para educarlos, enviar a menores de edad a la guerra, comprar esclavos, tomar a algún compañero de escuela de tonto o contaminar ríos, cielos y mares.

Sí, créanme, hace tiempo todo eso no espantaba a nadie.

Y así como esa revolución de pequeños pasos se fue cargando curas, políticos, toreros, hacendados, generales, periodistas, empresarios y muchas figuras prominentes de la sociedad hacia la oscuridad de la ilegalidad y la penalización, un nuevo paso revolucionario se está cargando estrellas del espectáculo, deportistas, senadores, diputados y de más representantes.

Después del caso Weinstein todo se revolucionó. En un mes y medio centenar de estrellas quedaron temblando.

Lo que no habían logrado casos sonados como los de Bill Cosby, las fiestas de Berlusconi, algún funcionario público perdido o algún que otro famoso presentador de la BBC, lo logró el caso del poderoso productor de la ciudad de la ficción.

Cientos de denuncias y un reguero de pólvora que pasó por todo el mundo del espectáculo, directivos de empresas, el gobierno británico, los sets de televisión y llegó hasta el capitolio.

Desde ahora, señoras y señores, no es normal, ni gracioso, ni tolerable: tocar rodillas, acariciar pechos sin consentimiento, hacer chistes sexistas, pedir favores sexuales, palmear traseros, exigir desnudeces o acosar a alguien con mensajes, amenazas o actitudes.

¿Ustedes no ven allí algo revolucionario?

Pues pónganse en los zapatos de los viejitos acusados que ahora piensan: "Pero si eso es lo más normal del mundo!!!! ¿Cuándo cambió todo?"

Pues afortunadamente va cambiando; sé que no en todo el mundo, sé que no en todos los ámbitos, sé que el proceso es lentísimo, sé que no se trata de grandes pantomimas explosivas, pero va cambiando.

Lo que ayer era una regla que colocaba los laureles siempre a quien estaba en una mejor posición de poder respecto al otro, al menos ahora, es posible que sea señalado como pecado y no como signo de genialidad.

La cuestión es que los viejitos, desde Weinstein al ex ministro de seguridad británico, desde el viejito demócrata de la Comisión de Justicia hasta el actor famoso, andan preocupados por si las porquerías que hicieron, desde hace más de 40 años hasta ayer, salen a la luz.

Y entre escándalos sexuales y denuncias, más noticias ocupaban líneas y minutos. Egipto sufre el peor atentado terrorista de su historia; Argentina sigue buscando el submarino; Ivanka Trump acariciaba el pavo de acción de gracia; marchas en todo el mundo en contra de la violencia de género; se partió el frente PAN-PRD; Nicolás Maduro celebraba sus 55 años con un video llamado "Nicolás de niño a adolescente" y nombra a un nuevo Ministro de petróleos; China empieza a consumir jamón ibérico y dispara los precios; Rafael Correa regresa a Ecuador, según él para redireccionar el rumbo del gobierno de Lenin Moreno; África se indigna después de tanto tiempo con el tráfico de esclavos en Libia; Mnangagwa jura como presidente provisional de Zimbabue; las ofertas del Black Friday; Ricky Martin en el zócalo; la reelección de Hernández en las elecciones en Honduras y el tipo del cohete que jura que la tierra es plana.

Y entre el éxodo de Puerto Rico, el comercio de personas en África, la reconstrucción de los sitios afectados por los terremotos, los escándalos desde Hollywood hasta el Capitolio y las calles marchando entre decoraciones navideñas y el horror de la violencia: les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!