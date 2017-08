No Todo se Negocia

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política gobiernos huracán harvey sanciones trump maywheaver macgregor pelea estados unidos venezuela petróleo orinoco gobernadores investigados elecciones argentina represor méxico amlo Dr Wagner Jr máscara FARC barcelona homenaje amenazas video evacuaciones Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

¿O Sí?

El Pirata | 28 de Agosto de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y una semana huracanada que tensionó el clima que ya de por si venía amenazante.

Mientras en Estados Unidos el huracán Harvey tocaba tierra en la costa texana produciendo más desastres que cada discurso de Donald Trump, el resto del país pagaba cifras millonarias para ver como Mayweather y McGregor se hacían un poco más ricos a puro puñetazo.

Ganó Mayweather, y se retiró, otra vez, y también ganó Trump que aprovechando que el huracán ocupaba a la opinión pública aprovechó para indultar al sheriff Joe Arpaio, prohibió la entrada de transgéneros al ejercito y elevó las sanciones a Venezuela para ahogar la financiación del gobierno chavista.

En la esquina opuesta, o no tanto, del cuadrilátero, Nicolás Maduro salió al contraataque para no caer por Nock Out. En un discurso encendido responsabilizó a la oposición por las sanciones impuestas por Washington y realizó otro cambio en su gabinete. Justo el ministro de energía y petróleos de Venezuela.

Y así combatir al imperio que deja miles de barcos parados con alimentos y felicidad para el pueblo, porque la patria no se vende, la revolución no se negocia, Venezuela no se arrodilla, la defensa de lo nacional está por sobre todo, y ya que Estados Unidos se pone áspero, el genial mandatario instruyó a funcionarios a ampliar la participación accionaria en la riquísima franja petrolífera del Orinoco a inversionistas chinos, rusos e indios.

Porque así ya no dependeremos de esos yankees, dependeremos de otros, más buena onda porque apoyan nuestro gobierno y no mezclan los negocios con tonterías como creerle a la ex fiscal general huida hacia a Brasil.

Por otra parte las noticias en Latinoamérica se tornaban más y más confusas. El gobierno de Colombia creó una comisión para investigar los bienes de las FARC. Al parecer las informaciones decían que las FARC era la mayor empresa ganadera del país del café y el ballenato, las cifras que manejaban eran millonarias y las tres vacas, dos gallinas, diez hectáreas y los poco más de cuatrocientos mil de dólares que presentaron ante la fiscalía no se condicen con la expectativa que se tenía de las riquezas de la exguerrilla más poderosa de Sudamérica.

En Argentina la desaparición de Santiago Maldonado mantiene desvelados al gobierno y a la oposición mientras crece la intriga sobre si aparecerá oportunamente después de la campaña para las elecciones, si está en Brasil tomando caipiriñas, si se internó en la selva boliviana, si cruzó a Chile para esconderse, si remanentes (no tan remanentes) de la estructura represiva del Estado argentino lo desaparecieron añorando viejas épocas de impunidad y terror o si las retrogradas fuerzas de seguridad le querían hacer una grueso favor al gobierno de turno.

Y asi mientras la oposición pregunta por Santiago Maldonado, el gobierno pregunta por Julio López, por la muerte del fiscal Nisman, por los responsables de los crímenes de la efedrina, por las muertes de Once, por el dinero de los Kirchner, por qué la agrupación Madres de Plaza de Mayo defendía tanto al general Milani, por qué Sergio Schoklender vive feliz y contento en Paraguay, por la aduana paralela y por las miles de preguntas que tanto hoy como ayer, la Argentina tiene pendiente de repuestas. Como ¿Por qué recién después de 40 años Argentina decide remover de sus fuerzas policiales a una docena de represores y torturadores de la talla del retirado Miguel Etchecolatz?

Quizás en todas partes del mundo haya preguntas que corresponden o no hacer dependiendo de la ideología; aunque a veces está sea un tanto mentirosa pero bien combinada con el modo en que nos gusta andar por la vida.

Y mientras tanto, en México la campaña sigue bailando mambo; AMLO criticaba el dedazo del PRI para elegir precandidatos y aplicaba el flechazo, que es más o menos lo mismo pero como más confuso y cantinfleado; el líder del PAN, Anaya, es investigado por sus terrenitos en Querétaro; el PRI sigue sumando gobernadores sospechados; el PRD prolonga su agonía y realmente las presidenciales 2018 parecen menos predecibles que la pelea del siglo.

Y más noticias: Corea del Norte seguía lanzando cohetes al mar, el gobernador de Nayarit en México era investigado por enriquecimiento, el Dr Wagner Jr. perdía la máscara, los dos naufragios en ríos de Brasil seguían siendo noticia, unos polis eran atacados en el palacio de Buckingham, alguien con un cuchillo atacaba en Bruselas, el Vaticano era amenazado por el Isis y la guardia suiza decía "estamos listos", en Barcelona la silbatina contra el Rey y el presidente Rajoy se hizo sentir por los independentistas en el homenaje a las victimas de La Rambla.

Y en ese clima español de atentados y amenazas, el video de El Cordobés, un joven de 22 años andaluz que juraba que España regresaría a ser parte de El Califato, causó todo tipo de reacciones: desde enviar al crío a leer el Poema del Mio Cid a decir que alguien cuya madre se llama "Tomasa Pérez" no puede ser un terrorista del Isis por más que se deje crecer la barba.

Y así, entre huracanes y golpes al aire, entre evacuaciones y ecuaciones, entre cálculos y proyecciones, entre vientos de cambio y remolinos del pasado, entre la pelea cotidiana que enfrentamos por la supervivencia y la lucha titánica del tablero internacional, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!