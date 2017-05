Todo es Increíble

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política gobiernos elecciones estado de mexico candidatos venezuela constituyente verdades mentiras corea del norte eurobank españa corrupción estafa portugal papa turístico clásicos futbolisticos mundial ciberataque increíble WannaCry sistemas Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Cuando Partimos de Mentiras

El Pirata | 15 de Mayo de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales que se vuelven increíbles, no por su sorprendente peso sino porque su origen parte de mentiras que, dependiendo su estructura y relación con el poder, se van convirtiendo en verdades acomodadas o falsas hipótesis de donde parten las más retorcidas conclusiones.

Actualizamos lista de mentiras semanales. Lula da Silva fue el presidente más corrupto de Brasil y el juez Sergio Moro es un superhéroe garante de la justicia. Nicolás Maduro solo quiere una Constituyente para garantizar la revolución y no su gobierno mafioso. La oposición venezolana marcha siempre pacíficamente y nunca provoca a las fuerzas de seguridad. Cristina de Kirchner es necesaria en Argentina para garantizar todo. El ex candidato a la presidencia argentina, Daniel Scioli, es un galán sincero y romántico. Los candidatos al Estado de México están realmente interesados en mejorar la calidad de vida de la población. La iglesia no protege a los curas abusadores. En Corea del Sur no gobierna Samsung, LG ni Hyundai. Estados Unidos no provoca a Corea del Norte, garantiza equilibrio en la zona. Corea del Norte es un paraíso de ética y moral revolucionaria. El ejercito del águila calva hizo un gran trabajo en Afganistán, por eso el deseo de regresar. El Isis lucha por sus convicciones religiosas. Siria es difícil de entender. El ex director del FBI solo quería investigar para llegar a la verdad. Solo la virgen morena o el AMLO de MoReNa pueden salvar a México. Los altos mandos militares siempre combaten el narcotráfico. El Doctor Mireles sale de prisión porque existe la justicia. La violencia en México no es para tanto. Se está haciendo todo lo posible para frenar la crisis humanitaria creciente provocada por la llegada de inmigrantes a las costas de Europa.

Y así podríamos seguir actualizando mentiras, pero llevaría más tiempo que una actualización de Windows, así que mejor nos reiniciamos automáticamente y miramos alrededor. El proceso puede durar unos minutos.

En la Venezuela de las marchas, los muertos y los miembros del gobierno desesperados, fue desplazada la Ministra de Salud. Su pecado: dar los números increíbles de la elevada mortalidad provocada por el pésimo estado del sistema de salud venezolano. Pero ese detalles es una tontería, ya sabemos que dar datos negativos siendo parte de un gobierno te ejecta automáticamente como si la mentira pudiese relativizarse. Eso si, en las marchas se da palo a jóvenes, mujeres y ancianos, para que luego no anden diciendo que no hay igualdad.

La explicación de la convocatoria a una Constituyente por parte del gobierno fue increíble también. A grandes rasgos y con otras palabras, más heroicas revolucionarias y místicas, dijeron: la idea de la constituyente es sacarnos esa piedra en el zapato que significó haber perdido las elecciones que conformaron una asamblea nacional opositora.

A veces las noticias aparentemente intrascendentes se convierten en verdaderas metáforas políticas.

Un error en Google Maps envía a turistas a una aldea perdida. Pasó en los fiordos de Noruega y acabaron en un pueblo aislado a treinta kilómetros.

¿Cuántos votantes se sentirán igual en muchas partes del mundo?

-Voté por el paisaje maravilloso que me proponían en campaña y aquí me ven: perdido y aislado, y para peor, esperando que algún iluminado ahora nos venga a rescatar sabiendo que no le importamos a casi nadie en la faz de la tierra.

En Rusia un youtuber fue condenado a tres años de cárcel por jugar Pokemon en una iglesia. Estúpido inocente capturando imágenes fantasiosas para mostrarle al mundo su fe en sí mismo. Bueno, era una iglesia.

El ex presidente de Eurobank fugado de España en 2015 por casos de corrupción y estafa fue detenido. Pobre hombre, cuando uno es un delincuente latinoamericano se puede ir a esconder a Europa, como los depas en Madrid de Duarte o como el ex gober detenido en Milán, pero si eres español ¿cómo le haces? Pues detenido en Burkina Faso con pasaporte boliviano.

Convengamos que no es el lugar turístico más maravilloso del mundo y uno tiene que estar muy desesperado para esconderse allí. De hecho yo creo que las autoridades de migración de Burkina deben preguntar en el aeropuerto: -buenos días ¿de que está huyendo usted?

Y ahí vamos: audiencia de Lula con Moro; reuniones frustradas de la CELAC; giras confusas de auditores de la ONU; en Buenos Aires marcha y mayoría parlamentaria para evitar la barbarie de morigerar las condenas a criminales de lesa humanidad; dinero para aquí y para allá en las campañas; el Papa por Portugal; España debate por los restos de Franco; atentado en Pakistán; Donald Trump twittea sus pensamientos; los clásicos y los súper clásicos futbolísticos; y Vladimir Putin juega hockey sobre hielo....

Pero más allá de todo lo que pueda ser o no mentira, de lo que pueda nacer de una verdad para transformarse en falacia o de lo que pueda ser engaño para transformarse en verdad consensuada, hubo una noticia que puso a temblar al mundo el fin de semana y no se trató de armas nucleares. Un ciberataque a escala global dejó afectados a más de 100 países, una especie de secuestro virtual de máquinas y redes a cambió de rescates económicos.

En Gran Bretaña, por ejemplo, el malware hizo colapsar el sistema de salud. Varios países de Latinoamérica también fueron afectados por ese virus, pero desde hace décadas, también los sistemas de educación, justicia, vivienda, derecho a la información y distribución de la riqueza. En estos casos no se trató de una variante del WannaCry ya que el colapso de esos sistemas existe desde antes de la creación de los ordenadores.

Así, entre mentiras verdaderas y verdaderas mentiras, entre ciberataques y ataques en red, entre conveniencias y convicciones, entre confesiones y confusiones, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!