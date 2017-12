Leyes a lo Loco

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política poder elecciones méxico leyes congreso diciembre seguridad militares mordaza prohibe alianzas piñera chile balotaje amlo izquierda cumpleaños pizza mundial de clubes real madrid mickey mouse simpsons disney neutralidad en la red telecomunicaciones the last jedi empresas honduras datos Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Que Ya Casi Termina el Año

El Pirata | 18 de Diciembre de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias del mundo y la consumación plena de la ejecución festiva de la actividad política de quienes nos representas.

Diciembre es un mes de gran actividad en los congresos, ya saben, un clásico, mientras diputados y senadores planifican sus vacaciones, siempre o casi en el exterior, aumentan sus sueldos y gastos reservados, acomodan sus alianzas y revisan los videos chistosos que le llegan por Whatsapp: sacan leyes estilo restaurante de comida rápida y demuestran una labor inusitada.

En Bolivia se la aplican a los médicos, en Perú tenemos al fujimirismo tratando de golpear a PPK amenazando con destituirlo, en Argentina tenemos al kirchnerismo tratando de golear al gobierno y vemos llorando por los "abuelitos" a los mismos que ayer le saqueaban la caja para usarla para la campaña, en Estados Unidos vemos a Trump al frente de la mayor rebaja impositiva de la historia con los más ricos sonriendo, y en México... en México la cosa ya es otro nivel de actividad!

La Ley de Seguridad Interior aprobada por el senado y la (denominada) Ley Mordaza le entrega medallas a militares y jueces respectivamente además de elevarles a los políticos el escudo protector a niveles blindado súper imbatible.

Lo simpáticamente alarmante de todo esto es que ambas leyes están redactadas con las nalgas: mal escritas, confusas, ambivalentes, ridículas, peligrosas y empastadas. Pero a la vez son un verdadero golpe maestro finamente meditado, organizado y sobretodo focalizado en el futuro. No en el futuro de la nación, que les importa bastante poco, sino en el futuro casi inmediato de los laberintos del poder.

La sociedad civil casi que se desentiende de su responsabilidad en seguridad de manera obligada o por ineptitud, porque ya saben, "no se puede confiar solo en la policía, todos están corruptos, nuestros militares son un orgullo", y entonces le lanza todo el paquete al Ejercito, en el que tampoco se puede confiar ni un poco pero es una ley que algunos sectores venían reclamando desde hace décadas.

Por el lado de la Ley Mordaza, que llega como parte de la misma carretera hacia la legalización represiva y el control total, la cosa es aún más cotidiana. Si yo digo (por ejemplo) que un gobernador robó, extorsionó, tiene lazos con el narco y anda paseando por Europa, esto pude ser tomado como daño moral y el señor en cuestión me la puede hasta llevar a la cárcel. Lo fabuloso de la ley es que dice: "sea verdad o no" la acusación o denuncia pública. Osea puedo ser un delincuente que desvié fondos estatales a mis cuentas aprovechándome de mi puesto en el poder, puedo asesinar gente y hasta puedo llevar a la quiebra al sector público de mi rancho, pero aunque todo eso sea verdad y tengas las pruebas, debes llevarlas a la Justicia donde yo tengo mis amigos, porque eso de andar publicándolo en redes y así, me ofende muchísimo y daña mi imagen pública.

En fin amigos, en pocas palabras no va sonar tan loco eso de: -¿y dónde está mi padre? -Lleva preso cinco años en Topo Chico. -Ah mamá, pero ¿que hizo? -Pues público un meme.

Y en este desfile de fin de año donde la maestra Elba Esther regresa a casa (mansión en Polanco) para celebrar navidad, las leyes se aceleran y el frío arrecia: hay más novedades de las alianzas de cara al 2018.

A la Maestra la mandaron a casa por que Nueva Alianza apoyará a Meade, al PRI no le quedaba muchas alianzas por intentar y las fue a buscar a la cárcel. El PAN y el PRD ya superaron el momento de ebullición de elección de candidato y MoReNa, la súper bati ultra izquierda popular, para no sentir tanta soledad mostró un acercamiento a los católicos apostólicos antiabortistas homofóbicos del Partido Encuentro Social, lo que generó momentos de confusión hasta que el AMLO se puso a hacer berrinche en Coyoacán y todo pasó desapercibido. ¿Les parece muy loco? Eso es porque ustedes no son trabajadores, clase obrera, izquierdistas, proletarios, anti-PRI, progresistas, activistas, gays, madre, padre y guadalupanos fervientes a la vez.

Y entre otras noticias, tenemos la detención de Igor, el ruso que aterró a Italia y que se llamaba Norbert; Piñera ganaba en segunda vuelta la presidencia de Chile; el cumpleaños del Papa comiendo pizza; el Real Madrid campeón del Mundial de Clubes; los sobrinos de la esposa de Maduro a 18 años la cárcel por narcotráfico en Estados Unidos; Putin agradecido con Trump por los datos que la CIA le entregó de un plan terrorista en San Petesburgo; la ultraderecha austriaca llegando al gobierno; Dustin Hoffman sumando acusaciones de acoso y abuso; la muerte de la hermana del presidente de Honduras al caer el helicóptero militar que la transportaba; los disturbios en Honduras por la estela que dejó el escándalo de las elecciones; el fin de la neutralidad en la red en los Estados Unidos y la victoria de los gigantes de las telecomunicaciones.

Pero una de las cosas más impactantes de la semana que quedó atrás fue sin duda el pase del año, que en este caso no es deportivo ni político. Disney compra gran parte de Fox y los Simpson pasan a ser propiedad de Mickey Mouse, el mismo que ya se había hecho con las espadas láser y estrenó con gran éxito The Last Jedi, ahora si tiene todas las princesas juntas bajo el mismo techo como el finado Hugh Hefner tenia las suyas en la mansión Playboy.

Y en este camino hacia las mordazas y las armas, en esta ruta hacia una Internet de ricos y una Internet de pobres, en este desvío donde las fusiones de empresas y las alianzas políticas nos confunden, en este bulevar donde el ratón se va quedando con todo el queso, en este callejón donde colocan cada día una fila más de ladrillos en la posible salida, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!