No Se Mata la Verdad

Pero Puede Entrar en Coma

El Pirata | 03 de Abril de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales que nos mantuvieron atentos como alumnos aplicados en la academia de baile el primer día de clases. Un paso para atrás, un paso adelante, dos al costado y vuelve a empezar.

A mitad de semana Venezuela estaba de autogolpe. El Tribunal Supremo chavista disolvía el Congreso y todo se encaminaba al totalitarismo absoluto, valga la redundancia. Sin embargo, como Venezuela no es un pequeño pías africano al que nadie le importa demasiado, todo el mundo expresó su descontento.

Solo Bolivia, con Evo operándose de la garganta en Cuba, Ecuador, concentrado en la segunda vuelta, y Rusia, que ya no aporta mucho dinero pero aguanta su tablero en la política internacional, apoyaron la decisión.

El resto del mundo se dividió entre los que ni se enteraron y los que condenaron enfáticamente.

Resultado, los militares recomendaron dar un paso atrás. La Asamblea Nacional recuperó sus funciones y así quedamos, vuelta a proponer que la salida de la crisis sea el diálogo. Algo que suena hermoso pero por ahora inviable. Inviable porque de sentarse a dialogar en serio el gobierno quedaría muy debilitado y la oposición demostraría que son un grupo deforme solo unido por la coyuntura.

En síntesis el diálogo no conviene a nadie aunque todos los convoquen. No conviene porque hoy la única razón de ser de ambos, en medio de una crisis de dimensiones grotescas, es ser la contrapartida extrema del otro.

Pero esa no fue la única movida sudamericana de la semana. En Paraguay el gobierno de la derecha narcoempresarial quiso hacer un paso nocturno y misterioso para modificar la constitución y permitir la reelección. Resultado: la oposición casi incendia todo el Congreso, logró detener la trampa y la policía reprimió. ¿Para qué? Paraguay, y para que el país no arda en llamas. Un muerto, el ambiente enrarecido y el gobierno expuesto a una vergüenza más. Eso sí, no se puso colorado, aunque sea ese el partido que gobierna.

En medio de todo esto estaba la pirotecnia de la OEA, rápida para condenar a Venezuela y bastante calladita para reprender a Paraguay. La pelea de siempre entre Maduro y Almagro, la carta democrática, la esposa de Leopoldo López dando vueltas por el mundo, el ex presidiario dueño del Tribunal Superior y la atención puesta en todo lo que se ponía en juego en Ecuador.

Todo retraso, todo para atrás, todo tonto y a la vez muy grave; como un homenaje al April Fool´s, el día de los inocentes que los anglosajones recuerdan con bromas más o menos pesadas según el caso.

En Argentina una marcha autoconvocada de apoyo al gobierno colmó el fin de semana la Plaza de Mayo y varias plazas del país. Pero ¿qué sentido tiene marchar a favor de un gobierno? Bueno, se trató de aquellas personas que durante los últimos meses fueron despojadas de algunos símbolos políticos y quisieron destacar que existe un gobierno elegido democráticamente, que la calle no solo pertenece a la oposición, que también ellos son trabajadores, que también son parte del pueblo y que no les entusiasma le idea de que el gobierno, como todo gobierno no peronista en la historia reciente argentina, tenga que salir eyectado, de minima, en un helicóptero.

Pero ya ven como se toman la política algunos, como verdaderas tragedias. Y es que es así, hasta que una tragedia más grande deja de lado esas cuestiones.

En Colombia la política estaba al rijo vivo hasta que hubo desbordes de ríos en la región del Putumayo y una avalancha se llevó la vida de, hasta el momento, más de doscientas personas en Mocoa.

En la costa norte de Perú y Ecuador siguen las inundaciones y sigue lloviendo, en Argentina la ciudad de Comodoro Rivadavia sufre por el agua excesiva, y las noticias se suscitaban minuto a minuto peleando por el protagonismo.

La policía ingresa por la fuerza a una universidad en Lima; se cumplieron 35 años de la guerra de Malvinas; Ivanka Trump hacia público su patrimonio; Irak anunciaba la muerte del número dos de Isis; Edomex, Coahuila y Nayarit entran en campaña; siguen apareciendo fosas comunes en México; pedido de captura al ex gobernador de Chihuahua Cesar Duarte, fue el día internacional de concientización del autismo; elecciones en Ecuador; el Brexit se hacia oficial; atacan un bar en Cancún en pleno springbreak y un periódico de Ciudad Juárez anuncia su cierre por inseguridad.

Recuerdo la marcha de periodista en México y una de sus expresiones: "No se mata la verdad matando a un periodista".

Es cierto, la verdad estará allí. Pero un periódico cierra, un periodista muere, la prensa piensa dos veces lo que va a publicar, unos se autocensuran, otros son censurados, algunos huyen por su vida, otros se dedican a otras tareas, la verdad retrocede, el miedo gobierna y las bocas y las plumas se amordazan.

No se mata la verdad, pero el poder sabe que al menos la puede colocar en coma inducido.

Y así, entre pasos para atrás, para adelante y el costado, entre clases de baile y política tambaleante, entre cambios y recambios, entre avalanchas, elecciones y lecciones, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!