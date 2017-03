Las Miradas y el Suceso

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política miradas inocentes descarnadas revolución oposición grupos armas ideología históricos gobierno poder países estado pública fuerza petróleo cemento constructora corrupción suceso garantía teorías Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Inocentes y Descarnadas

El Pirata | 13 de Marzo de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y la misma historia que la humanidad cocina en la misma olla desde el inicio de los tiempos.

Siempre existen miradas diferentes sobre un mismo hecho, eso es evidente. De hecho puede haber dos, tres, cuatro, cien miradas sobre un mismo suceso. Pero si cortamos el cerdo de un sablazo podemos distinguir dos grandes miradas, la inocente, que no por eso es tonta, fútil o mentirosa; y la mirada descarnada, que no por eso es más inteligente, sabia o justa.

Ellas conviven, a veces, para nuestra propia defensa, para nuestra supervivencia o para nuestra tranquilidad. La mirada inocente es bien retribuida por la propaganda, ya sea del poderoso o del desafiante, y la otra es gustosamente deseada por la crítica y el eterno sospechante.

El complemento ideal del fanatismo, cualquiera sea, está en disponer de una y de la otra en direcciones opuestas alineándolas en el propio beneficio de la creencia a fortalecer. Por ejemplo, ver una heroica revolución y una maldita oposición blasfema nos sienta bien al estomago, casi tan bien como quien quiera ver solo una tiranía delincuencial y una oposición liberadora.

No importa, cada quien sufre la inocencia y la crítica del que rasca la olla y, salvo seas víctima directa o beneficiario explicito, llega el momento en que te agotan los antagonismos publitarios.

Los pueblos a lo largo de la historia siempre han sido pacíficos, hablo de pueblos y no de sectores. Pero ¿y las guerras y las muertes...? Sí, hay algo que desata violencia: cuando la falta de recursos ingresa en el terreno, la tierra se vuelve campo de batalla.

A veces los recursos básicos de subsistencia, a veces los recursos infinitos que pretende la ambición desmesurada.

Hubo una noticia esta semana que pasó muy desapercibida pero que nos muestra una realidad que no había sido mostrada hasta el momento, o al menos no tan descarnada, luego de casi más de una década de protagonismo del extremismo islámico, terrorismo o como quieran llamarle.

Una empresa internacional de cemento, líder mundial en el sector, de origen franco-suizo, admitió que su filial en Siria accedió a pagar grandes sumas de dinero a Isis, Estado Islámico, entre el 2013 y el 2014, para poder trabajar en la zona.

Digo, al final no estamos antes los héroes rebeldes de la Yihad que algunos compraron, ni ante una guerra religiosa, ni ante la respuesta de la opresión capitalista en zonas empobrecidas, ni ante pactos de justicia y revolución, ni antes locos verborrágicos fanáticos de una Fe en particular. Estamos ante lo mismo de siempre con diferente vestido dependiendo el lugar del mundo, dependiendo la lucha por el recurso, dependiendo de todo y mezclando todo a la vez.

¿Acaso esto no les suena a derecho de piso, a pago de seguridad, a impuesto revolucionario, a donación obligatoria para la defensa, a compra de la libertad de acción, a costo de la garantía de traslado?

Sean grupos narcos, mafia italiana, ejércitos revolucionarios, yakuza, grupos armados, paramilitares, ex miembros de inteligencia soviética, milicianos privados, vándalos o negociadores. Todos son grupos cuya última acción, despojando de cual sea o no su ideología (ya sea la tengan o no) es disputarle el poder al otro grupo o preservar el propio. Ilegal, o en otros casos legal. En muchos casos históricos provocando a otro grupo, legal, que puede llegar a cometer o no las mismas atrocidades: el gobierno.

¿Cómo se sustentan los grupos que ante los ojos del mundo hacen tanto daño? Así, dinero, armas, ventas ilegales, secuestros, tráfico de influencias, utilización de su fuerza comandada, o en el mejor de los casos secretamente permitida, por los propios gobiernos que buscan desestabilizar zonas o hacerse de nuevos recursos.

Paramilitares, milicias, grupos, ejércitos, gobiernos...

Pero no es el espíritu de este ignorante hablador desentrañar las complejas telarañas que hoy mantienen al mundo en alerta. Les dejo ahí la gracia de que sean los países de las multinacionales que operan en el oriente en conflicto los que más duros se pongan con los inmigrantes, desplazados y refugiados. Les dejo ahí la gracia de que Estados Unidos se horrorice con los Cárteles. Les dejo ahí que los que más se horroricen con las bombas cayendo sobre niños sean los que aumentan su arsenal por cuestiones de seguridad.

Se trata de simplemente reconocer que detrás de las aparentes pequeñas tragedias, algunas catástrofes ambientales, aquellas muertas de Juárez, esos desplazados colombianos, los asesinados en Sudán, algunos ejecutados por el Isis espectacularmente, aquellos desaparecidos en Sudamérica, esos muertos en protestas, los niños bombardeados en Siria o estos activistas ecologistas muertos en Latinoamérica: hay grupos que salen ganando. Grupos tan perversos como los que recaudan el dinero sucio o como la mega empresa que subvenciona la violencia para tener un lugar de privilegio sin competencias en las zonas de conflicto. La constructora reina de Brasil que les hacia el juego de corrupción a todos los corruptos gobiernos del continente americano o la cementera primer mundista que construye carreteras para luego bombardearlas.

A más información, se conocen más detalles, a mas detalles la nausea más nos llega a visitar.

Repsol descubre un pozo de petróleo enorme en Alaska, Trump sigue con sus leyes antiinmigratorias, la turbulenta derecha francesa, el Papa es portada de la Rolling Stone Italia para dar impulso a los jóvenes católicos, un pequeño grupo de feministas lanza latas de cerveza a la catedral de Buenos Aires, millones de mujeres en el mundo le plantan cara a la violencia de género, Isis ataca un hospital militar en Kabul, atentado en una boda en Irak, atentados en Damasco, Wikileaks nos avisa que la CIA nos espía hasta por el televisor, los grandes de Europa se reunieron en Versalles antes de que Gran Bretaña inaugure el Brexit, el líder norcoreano sigue lanzando misiles, al fin fue destituida la presidenta de Corea del Sur, la campaña en México empezó temprano, los árbitros no tocaron pito y congelaron el balón, Videgaray llora por el muro, un miembro del Ku Klux Klan da consejos al presidente norteamericano, las negociaciones en Siria avanzan y retroceden, un concierto caótico en Argentina, el fútbol es impredecible en la Champions League según las casas de apuestas, Sony prepara la película del Chapo Guzmán y encuentran en Egipto una estatua gigante de Ramses II.

Y así, entre miradas inocentes y descarnadas; entre teorías conspirativas y teorías comprobables; entre pagos de impuestos al gobierno, al que quiere derrocar al gobierno, y al que quiere derrocar a todos; entre el Papa en la portada de la Rolling Stone y el hallazgo de estatuas colosales de un Faraón: nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!!!!!!!!!!!