Simbólico Simulacro

El Poder Judicial

El Pirata | 17 de Julio de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y los grandes protagonistas de una semana para el recuerdo!

Digo para el recuerdo porque al parecer el poder judicial de varios países recordó su función primordial e independencia del poder político.

Pero antes de imaginar que tribunales, jueces y fiscales son supehéroes populares deseosos de impartir justicia debemos recordar que es el mismo poder judicial el que permite y apaña en muchos casos al narcotráfico, la corrupción, la violencia, la injusticia, la trata de personas, las redes mafiosas y las dictaduras, porque sin su intervención, complicidad y favorecimiento, la mayoría de esos flagelos sociales serían inviables.

Hecha la salvedad, en algunos países, el poder judicial se partió como el bloque de hielo de la Antártida y avanzó sobre el poder político, solo en parte, y solo sobre los que ya no ostentan tanto poder.

En Brasil Lula Da Silva fue sentenciado, el juez Sergio Moro le dijo "culpable" y Lula, el candidato con mayor intención de voto a las próximas presidenciales, acuso a los tribunales de querer sacarlo de la carrera.

Siguen los desfiles de acusados y sentenciados, Odebrecht sigue hablando, Lava Jato sigue avanzando, Petrobras sigue dando pruebas, aparecen más y más hechos de corrupción, y ya casi toda la clase política brasileña está dentro, o a un paso, de quedar tras las rejas.

Menos Michel Temer, que estando bien complicado, parece un gato enjabonado y sigue cayendo parado, con menos de dos dígitos de aprobación popular pero con banca en el parlamento.

En Perú fue sentenciado Ollanta Humala, y la clase política peruana traga saliva. Ya pasó Toledo y Alan García mira para todos lados.

En Argentina las causas avanzan y se estancan porque hay elecciones a la vista y los jueces piensan políticamente, allí es cuando las causas entran en el laberinto kafkiano de expedientes y llamados telefónicos.

En Venezuela el poder judicial y el ejecutivo tienen la línea muy desdibujada y el pueblo venezolano fue a votar por las propias para detener el afán de Maduro de terminar de hacer una Venezuela a su medida. También fue a votar el pueblo el ensayo de la Constituyente de fin de mes (próximo 30 de Julio) impulsada por el gobierno; y así todos votaron, todos se acusaron de realizar un acto ilegal y todos se adjudicaron una gran jornada electoral donde unos aplicaban una elección simbólica y otros formaban parte del simulacro.

Dicen que cuando Odebrecht hable de Venezuela el escándalo no será ni simbólico ni de simulacro, va a ser mayúsculo; pero ahí también parece que, como siempre, el que tiene el poder es el que maneja los tiempos.

Otros sitios donde el poder judicial es protagonista es en Estados Unidos, la investigación de la "trama rusa" continua salpicando a cercanos más que cercanos del Presidente pero Donald Trump siempre tiene un as en la manga para hacerse sordo. El as de siempre, el muro. Primero que ya está aprobado el presupuesto y ahora que no hace falta hacerlo a lo largo de toda la frontera.

Y otras noticias dieron la vuelta al planeta: policías en Santa Cruz de la Sierra impidieron asalto dándole bala a todos, ladrones, rehenes y el que se cruce; en Ecuador Lenin Moreno le reprocha a Rafael Correa no haberle dejado los números tan ordenados como decía; nieve en Santiago de Chile; mucha nieve en la Patagonia; lanzamiento de campañas para las legislativas en Argentina; Federer ganaba otra vez Wimbledon; Francia conmemoró la revolución mientras Trump le chuleaba la esposa a Macron; en Colombia Uribe se fue de boca contra un periodista al que llamó "violador de niños"; las FARC buscan la reinserción, los cultivos de coca crecen un 50%; miles de turcos marcharon en el aniversario del golpe frustrado contra Erdogan; murió el chino Nobel de la Paz que criticaba al poder; Mosul está bajo control pero sin control y en el escándalo de la reunión entre el hijo de Trump y la abogada moscovita ahora se sumó a un ex espía ruso para ponerle más sazón a la cuestión que parece ser el talón de Aquiles del patrón gringo.

Pero la gente no se confunde, saben bien dónde obtener información exacta y fidedigna de lo que pasa en el mundo, por eso corrieron en masa a ver el inicio de la séptima temporada de Game of Thrones.

Y mientras algunos poderes judiciales actuaban con la velocidad de un socavón en la México Cuernavaca llevándose todo puesto y otros se congelan como la Patagonia, vemos en vivo y en directo el por qué de aquella razón principal que hace que los que tienen el poder nunca quieran perderlos: porque ni bien lo pierden un poco tienen dos destinos posibles, dictar algunas clases magistrales como invitados especiales en alguna universidad de Estados Unidos o Europa, o enfrentar procesos judiciales que, dependiendo el poder que hayan tenido y las cosas que sepan para contraatacar en caso de emergencia, terminaran en la cárcel o aislados en sus mansiones fuera de la arena política.

Tribunales de Brasil, jueces de Perú, políticos en campaña, fríos extremos, calores e inundaciones, consagraciones y caídas, venezolanos votando para advertirle a Maduro que ellos también son pueblo y la fantasía de que tal vez, alguna día, la justicia actúe por la propia convicción de... hacer justicia.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!