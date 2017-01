Resumen del 2016

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobierno política resumen año nuevo 2017 elecciones estados unidos españa peru trump obama cuba fidel castro ziggy princesa leia brexit atentados terremoto pokemon go campeón nobel de la paz nobel de literatura espias méxico munn ra bienvenida Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Y Llegamos al 2017

El Pirata | 02 de Enero de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales.

Comenzaba el 2016, éramos tan inocentes, hacíamos promesas, nos hacían promesas, esperábamos que las promesas se cumplan y teníamos todo el año por delante; nos abrazamos, llorábamos, reíamos y el año era una gran caja de sorpresas con un enorme moño decorativo. Estábamos listos para abrirlo.

Suena el despertador, todos arriba, 2016, el presidente se complace en informar que El Chapo fue recapturado. Esto recién empieza y hay cosas que no terminan.

Llamando a tierra, llamando a tierra, Ziggy ha emprendido su viaje a la galaxia que lo trajo, se ha convertido en polvo de estrellas.

Atentado en Yakarta, Jimmy asume en Guatemala, supernieve en Estados Unidos, superluna en el cielo, el Zika en la tierra, se matan en Topo Chico, Haití fue arrasada por un huracán y la Asamblea Nacional venezolana se pelea con Nicolás Maduro porque ahora es de la oposición.

El Papa Francisco se reúne con uno, con otro y con el de más allá, aterriza en La Habana, los bendice a todos y llega a México. Accesos cortados, calles desbordadas, "nos seas egoísta", está vez no es la CNTE, viva México!!! La paz este con vosotros, y con tu espíritu. Lectura de los libros de Huberto Eco.

Caen bombas en hospitales en Siria, Isis avanza sobre Homs y Damasco, la cosa se pone brava. Alto el fuego acordado por Estados Unidos y Rusia. Habrá uno, dos, tres, cuatro, cinco altos el fuego y más.

Prince se convierte en una tenue lluvia púrpura.

España no encuentra la salida y tampoco encuentra la entrada, a votar de nuevo, mismo resultado, Ciudadanos, Podemos, PSOE, PP, el Rey y toda la corte.

Más atentados, asesinan a Berta Cáceres en Honduras, una activista más y van.... es muy peligroso ser ambientalista, ser activista, ser periodista, ser alcalde, ser humano...

Rusia anuncia el fin de su intervención en Siria, mentira, seguirá interviniendo. Histórica visita de Barack Obama a Cuba. Solo falta que toquen los Rolling Stones, I Cant Get No Satisfation cerca del monumento a la Revolución.

Evo Morales protagoniza cara conocida, el niño misterioso, Gabriela Zapata termina presa. Escándalo Panamá Papers, todo involucrados, todos hasta las manos, todos al borde del colapso nervioso, renuncia el primer ministro de Islandia, todo bien, todo tranquilo. Ya pasó.

Juan gabriel nos sorprende muriéndose, el mundo caza Pokemones, Manequin Challenge, la lista de los nuevos éxitos de Internet.

Terremoto en Japón, no pasó nada; terremoto en Ecuador, 7.8, paso de todo, una catástrofe, Terremoto político en Brasil, continúan las replicas, Dilma Rousseff es desplazada de su cargo, vamos a esperar los Juegos Olímpicos, esto no es un juego, llegó Temer.

Pedro Pablo Kuczynski es el nuevo presidente del Perú, Keiko quedó afuera por muy poco, PPK saluda sorprendido. Elecciones estatales en México, uno, dos, tres, desfile incesante de gobernadores corruptos, PRI pierde Veracruz, Javier Duarte se sube al helicóptero, abajó quedaron los periodistas asesinados, las deudas millonarias, la mafias y el desastre.

Masacre en la discote de Orlando, los candidatos recorren Estados Unidos y le acercan chispas a la gasolina, Clinton encabeza las encuestas.

El Brexit no podría ganar. Ganó el Brexit, se va el Reino Unido del eurobloque, se va Cameron del Reino Unido, llega May, no Brian May, otra.

No paran de salir películas de superhéroes, esto terminará en una Civil War; la guerra civil es un éxito. Chile campeón de América, Portugal campeón de Europa, Real Madrid campeón del mundo, Muhammad Alí recibe el nock out definitivo y comienzan los Juegos Olímpicos de Rio.

Atentados en Ankara, Estambul, aeropuerto de Bruselas, Bangladesh, Bagdad, Kabul y la sonda Juno entra en la orbita de Júpiter. Camión contra la multitud en Niza, intento de golpe de Turquía, Erdogan logra detenerlo y empieza la caza de brujas, todos detenidos, todos sospechados.

Las FARC y el gobierno cierran el Acuerdo de Paz; solo falta un referéndum que lo avale. España sigue votando, España sigue sin resultado. Terremoto en Amatrice, centro de Italia. Terremoto en el gobierno de Santos, el referéndum dice NO al acuerdo.

Oh y ahora ¿quien podrá defendernos? Uribe seguro que no. Nobel de la paz para Juan Manuel Santos. Bingo, sigamos adelante.

La academia sueca anuncia el Nobel de Literatura, Bob Dylan. "Ahorita no puedo, llámenme más tarde".

Protestas en Venezuela, la crisis se profundiza, los militares están junto a Maduro, la inflación sigue su curso. Los Cachorros ganan la serie mundial de baseball. Fiesta en Chicago. Rajoy termina siendo presidente de España otra vez, gracias PSOE, gracias a todos por participar. Daniel Ortega se queda con Nicaragua. Hillary Clinton nos envía un e-mail. El FBI interviene, los hackers rusos intervienen, los electores intervienen: Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos.

El horror, el temor, la sorpresa. Se siguen hundiendo barcas en el Mediterráneo, la crisis de desplazados es ya una catástrofe, centros de refugiados, reubicados, cierra la jungla de Calais, todo en llamas.

Y de pronto... zas!

Sale Raúl y nos anuncia que el comandante en jefe se murió. Fidel Castro se pasea por Cuba en forma de cenizas de la llama de la revolución cubana.

Cae el avión que transportaba al Chapecoense en busca de la gloria deportiva. Un desastre, velatorio en el estadio. No habrá futbol. Habrá lágrimas.

Elecciones en Gambia, presidente acepta los resultados, después deja de aceptarlos. Renzi le pregunta al pueblo italiano y cae victima de su propio referendo, uno más! Llega Gentiloni, que es lo mismo pero es otro.

Se aprueban los presupuestos, recorte, recortes, recortes para todos; los congresistas se aumentan el sueldo, es que no alcanza, no alcanza no alcanza. Ya casi era fin de año y pensamos que nada podía sorprendernos: maduro saca de circulación los billetes de 100 bolívares, asesinato en vivo y directo del embajador ruso en Turquía, un camión destroza el mercado navideño de Berlín, Tultepec estalla por el aire, muere George Michael en Navidad, nos vamos al cumpleaños de Rubí, nos sale más caro por el gasolinazo, lo importante es celebrar; Alepo destruida queda a manos de Al Assad, procesan a Cristina de Kirchner, crece la tensión diplomática entre Rusia y Estados Unidos, Israel se enoja con Obama; Obama expulsa espías rusos, Trump dice "esperen, esperen que ya ando llegando"; Terremoto en Chiloé, la fuerza y la princesa Leia son una, la madre de la princesa muere mientras preparaba el funeral, cae avión militar ruso, Mumm Ra mata a He Man, a comer y beber como si el año se fuera a terminar.... Y terminó el 2016!!!!!!

Impresionante ¿verdad? Sobrevivimos, seguimos adelante, el 2017 es casi una gran hoja en blanco, esperando llenarla de cosas muchos mejores, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!