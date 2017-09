Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política poder programación dioses crítica pacto código leyes arte celular cámara wi fi programas pensamiento universo naturaleza caos noción ciencia ingeniería velocidad Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

La Gracia de Dios

El Pirata | 25 de Septiembre de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las creencias e invenciones que los dioses nos han regalado.

Si existe algo que comienza a operar en nosotros desde los inicios de nuestra historia y existencia es la noción de dios, o de entidades poderosas que rigen nuestros destinos, afectan nuestro desenvolvimiento y explican aquello que escapa a nuestra capacidad de comprensión.

Dios es una herencia, generalmente es parte de la programación inicial de todo humano en la fase inicial de carga de nuestro sistema operativo. Y así nuestros padres o mayores nos van cargando los programas de lenguaje, antivirus, basamentos de supervivencia en el sistema y dios.

D.i.o.s es una parte importante de nuestra construcción programática. Puede ser un dios vengativo, uno piadoso, uno gigantesco, uno invisible; pueden ser varios diferentes dedicados a tareas especificas y pueden llevar el nombre comercial que la empresa social les haya dado.

Esos dioses heredados tendrán relaciones muy diferentes dependiendo nuestra predisposición a entregarles más o menos poder. Algunos llegaran a instancias de replanteo, de crítica, de negación, de evidencia, de advenimiento, de convencimiento, de acomodamiento o de devoción sin cuestionamiento. Lo único innegable es que dios es influyente.

Lo único innegable es que dios cumple una función. Lo único innegable es que dios ocupa aquellos territorios donde fracasamos en explicaciones y conocimiento. Dios es el nombre de todo aquellos que es misterio, ilógico, desconocido, inexplicable. Crece su poder en los campos de la ignorancia, el miedo, el ocultismo, la incapacidad de explicarlo con método científico.

Por ende dios es como una espada poderosa que muchos han usado a la largo de la historia para someter, no cuestionar, acatar, vigilar y esclavizar. Pero también es la noción que, sin necesidad de extensas explicaciones, representa el contrato social que le permite la supervivencia.

Un pacto, un código, un listado de leyes que permiten la supervivencia social sin las cuales sería imposible: no mataras, no robaras, no violaras las leyes que hacen posible que el caos de dios reine por sobre el caos humano.

Pero dios fue mucho más efectivo incluso de lo que podía esperarse. Mientras pacientemente nuestra mente fue más liberada de las tareas que ocupaba, sobrevivir, cazar, conseguir un sitio de resguardo, adaptarnos; y tuvo más espacio para pensar y repensar los fenómenos que nos hacen y rodean, dios era la explicación a lo malo y lo bueno, a terremotos y falta de lluvia, a epidemias y desgracias, a erupciones volcánicas y eclipses solares, a locos y ninfomanas, a animales desconocidos y nubes amenazantes. Inclusive, a porque el rey es Rey, el brujo es Brujo, y el siervo, siervo.

Y en aquello a lo que dedicamos nuestro tiempo aparecen nuevos dioses, deidades del espectáculo. residentes en el olimpo de Hollywood, señores influyentes de la sagrada iglesia del poder, sacro santas figuras del templo deportivo, diosas que invitan al pecado y dioses que por alguna habilidad, a primera vista inexplicable, surgen coronados de laureles.

Los dioses del arte, de los que seremos fieles devotos dependiendo nuestros gustos, en muchos casos también heredados y programados. Dioses de la ciencia y la ingeniería aplicada, constructores de la lógica. Dios de conexión omnipresente, wi fi, google, fb, windows, apple, registros que todo lo saben y del mal nos cuidan.

Una cámara en cada celular como un dios omnipresente. Una lista de contactos, una red como la misma red neuronal. Dios nos da "like", nos hace bullyng, nos bendice o nos ignora. Dios nos abre puertas, nos pide nudes para incrementar su poder, dios nos mira y nos recuerda por siempre.

Y también dios falla, hace pruebas y errores, se limita y se divierte, se deforma y se vuelve perverso, se recuerda a sí mismo y trata de corregir los errores que comete.

Sigue así el poder de dios demostrándonos que es un majestuoso invento del pensamiento humano, que es la palabra que designa aquellos que nos supera, que es eso que nos coloca frente a la creación del universo y a la inteligencia artificial.

El dios que brilla enorme y poderoso viajando a toda velocidad por la red eléctrica y el dios gigantesco de la naturaleza caóticamente bella.

Y así, entre dioses programados por los que algunos están dispuestos a matar o morir, entre creencias que proponen paz o guerra a nuestras atribuladas acciones, entre el pacto social sin el que el concepto de un dios, ley máxima, constitución, bases de convivencia minima, sería imposible; entre la noción que explica todo aquellos que parece demasiado para ser soportado cuando elevamos nuestros brazos y mirada hacia el cielo, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!