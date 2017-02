Tiempos de Carnaval

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobierno política estados unidos trump argentina preso poder carnaval méxico precio anuncio elecciones ecuador refugiados brasil escándalo barcelona caso noos españa ejercito seguridad realidad propiedades novelas Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Y Los Tiempos de la Política

El Pirata | 20 de Febrero de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las apasionantes historias de finales anunciados.

Y sí amigos, el ex presidente peruano Toledo estaba en Estados Unidos; y sí, el tribunal español absolvió a la Infanta Cristina de culpa y cargo en el caso Noos; y sí, las marchas contra el abuso policial que empezaron en la periferia llegaron a Paris; y sí, a Rafael Correa se le terminó la década de presidencia y hubo elecciones con segunda vuelta anunciada; y sí, el ex Jefe del Ejercito Argentino, acusado de delitos de lesa humanidad en la última dictadura, que nombró y defendió el kirchnerismo, fue detenido y procesado.

Todo lleva su tiempo, aunque todo parece en cámara lenta para los que esperan una noticia y todo parece ir a gran velocidad para quienes amanecen sorprendidos. Algunos lo llaman: los tiempos de la política.

El presidente de Estados Unidos cerró su propia caricatura de dictador de país del siglo pasado, y no tan pasado en algunos casos, diciendo que la prensa es el enemigo del pueblo. De hecho quiso expulsar a CNN del país pero luego le avisaron que el canal era norteamericano.

Y en un mundo cada vez más represivo y desesperado por aplicar el control total, hubo una multitud en Barcelona que salió a las calles para exigir al gobierno que abra las puertas a los refugiados. Así que en la Europa dividida entre los que quieren acoger y los que se ven amenazados por la acogida, cada pulso de cada elección se convierte en un tembladeral. Reuniones por aquí, cumbres por allá, conversaciones de paz que son más falsas que medicamento en Veracruz y un mundo que vuelve a subirse a la carrera del gasto bélico. Eso si, suena mejor decir: inversión en seguridad.

Hablando de seguridad, después del operativo Tepic llegó el operativo Reynosa y la marina mexicana andaba por Tamaulipas buscando al tal Comandante Toro. Y ahí vamos, México tuvo varias noticias en la semana, Elba Esther Gordillo obtuvo el amparo para prisión domiciliaria, suponemos que ahora solo le queda seleccionar cual de sus propiedades elegirá. La maestra aparentemente pagó cara su infidelidad pero aprendió la lección. Bueno, al parecer le fue más económico que el pago que esta realizando el Dr. Mireles que continua desamparado y a la sombra.

Eso seria un escándalo de no ser porque en el estadio de Tiburones hubo un escándalo mayor y porque el anuncio sobre cómo será desde ahora el precio del combustible en México nos tiene aún haciendo cuentas. Según nos explicaron, para detener un nuevo gasolinazo, los ajustes del precio serán diarios tomando en cuenta las fluctuaciones en los mercados internacionales. Así que si cargas gasolina y no estas informado te pueden decir: -un millón de pesos! -oiga! -¿qué no vio las fluctuaciones de los mercados internacionales pues?

Y así, bailando como holograma de Juan Gabriel, haciendo que cuatro viejas en la primera fila digan "hay un fantasma" y cien borrachos al fondo se abracen gritando -milagro!!!!- el color del carnaval tiñe las calles de todo el mundo, menos de Brasil donde Temer cae en picada y la política disimula que samba aunque en realidad es un movimiento espasmódico para quitarse de una situación tan complicada que ni el mismo carnaval disimula.

Y mientras tanto más noticias coronaban una semana movida: la novela del asesinato del medio hermano del líder norcoreano en malasia sigue aportando detalles increíbles, ahora la mujer que le envenenó dice que pensó que era una broma para la televisión; en Venezuela está enojado el gobierno, la oposición, la oposición de la oposición y el gobierno del gobierno; en Siria continúan las batallas; en Colombia no todo es paz y parece que no todo era FARC; en República Dominicana asesinaron a dos periodistas mientras emitían un informativo radial; y en Estados Unidos el asesor de seguridad nacional elegido por Trump para remplazar a Flynn "El Mentiroso" será el general Keith Kelogg. Suponemos que por su carita.

Y así, entre sicarias asiáticas confundidas, hologramas y fantasmas de Juanga, elecciones ecuatorianas, novelas basadas en la realidad y anuncios que esperábamos rodeados de confusión e incongruencia: les damos la bienvenida al kaos !!!