Todo por el Poder

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política gobiernos tesorero sanciones venezuela constituyente marchas OEA méxico energpias gran bretaña eurobloque argentina macri kirchnerismo elecciones psicólogo listas daniel day lewis george clooney tequila jack sparrow lógica antigüedades rejuvenecimientos atracción Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Sin Vergüenza

El Pirata | 26 de Junio de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y la hiperactividad política con descaro a diestra y siniestra.

La política fue una protagonista imponente en estos días y pudimos ver absortos como se batían récords de supervivencia en la vergüenza.

Vamos a dejar de lado detalles ínfimos como el nombramiento del ex tesorero del ex gobernador Javier Duarte en la presidencia del PRI en el estado de Morelos; porque al darse duro y sin tregua los más altos cargos, las ratas de menos de tres mansiones no nos llamaron la atención en esta semana que pasó.

En América el chisporroteo comenzó con la reunión de la OEA tratando de penalizar a Venezuela sin lograrlo. Mientras la canciller venezolana Delcy corría hacia la constituyente y enviaba patadas y acusaciones a México por las declaraciones del canciller Videgaray, todo parecía desviarse del foco. El foco de que en Venezuela muere asesinada demasiada gente por la represión de lo que se parece demasiado a una dictadura, y en México también, por lo que apenas se parece una democracia.

Pero México tenía otro frente encendido y no era el de los terremotos en el sur o los huracanes en el norte. Peña Nieto salió a desmarcarse de las acusaciones a su administración por parte de periodistas y referentes sociales sobre supuestas prácticas de espionaje y dijo: todos nos sentimos espiados, yo mismo como Presidente.

Lógica aplicada de copete sagaz: si todos somos espiados, nadie es espiado... o algo así.

Pero como la inseguridad está tan cabrona en México necesitábamos una voz autorizada que nos trajera un poco de calma. El secretario de la gobernación Osorio Chong salió a decir que el crecimiento de la violencia se debe al "reacomodo de los grupos criminales".

Perfecto! El único problema es que no sabemos cuanto se llevan los grupos criminales en reacomodarse, si lo mismo que la FIFA en convencernos de que no gritemos puuuutooooo! En los estadios o lo que tarda la comunidad LTGB en seguir agregando letras, LTGB, LTGBTT, LTGBTTHVZNTTS.

Y mientras ardían los muñecos de San Juan, Francia convertía en ley las medidas extraordinarias, Merkel se abrazaba con Macron para hacer a Europa grande "again" y Gran Bretaña se perdía con May entre los pasillos de salida del bloque, el genial Donald Trump reflotaba su promesa del muro. Ahora explicó que el muro será... Construido con paneles solares.

Un campeón! Digo, para que luego no digan que no apoya las energías sustentables. Sí lo siguen criticando internacionalmente la próxima opción será decir que el muro será decorado con imágenes de perritos y gatitos. Nadie podría estar en contra de eso.

Pero Estados Unidos también andaba con otro problema, el estudiante estadounidense detenido en Corea del Norte por haber cometido el feroz atentado de descolgar un afiche en el hotel donde se hospedaba, estaba muerto. Esa es una novela aparte, porque Estados Unidos aún no sabe de que murió y los coreanos tampoco. La explicación fue: "le dimos una pastilla y no despertó". La cuestión es que ahora la familia enterró al pobre chico y la comunicación diplomática entre Estados Unidos y Norcorea es tan pobre como la de Arabia Saudita y Qatar. -Cierra la televisora Al Yazeera! - Oblígame! -Ciérrala -Oblígame!

Otro que tuvo una semana malísima fue el presidente de Argentina Mauricio Macri. Los sacrosantos impolutos y solidarios señores del JP Morgan no quisieron subirle la calificación al país, el Papa anunciaba que iría a cualquier parte menos a Argentina, Boca salía campeón pero ahora todos hablan de lo drogados que andaban los jugadores de River y para peor cobró conciencia de que todavía hay bastante gente que estaría dispuesta a votar al kirchnerismo en casi todas sus formas, como si doce años no hubiesen sido suficientes para alcanzar la gloria.

Supongo el presidente argentino habrá ido al psicólogo y le habrá dicho a su terapeuta: me siento estúpido. -Pero eso es constante? -No, fluctúa exactamente dependiendo la cantidad de votos que pueda sacar Cris. -Deje que le recomiendo mejor un neurólogo.

Cuestión que matanga!!! Argentina entra en promoción de cara a las legislativas de octubre. Todos los procesados e involucrados en el saqueo magistral con la reina madre a la cabeza se aferran a los fueros con candidaturas aseguradas y hasta el dinosaurio riojano, ya incluso con fallo firme sobre el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, que parecía dar sus últimos estertores, brinca a una lista para asegurarse una banca.

En fin, política. En algún momento, y a juzgar por la operatoria, la mayoría de los políticos perdieron hace tiempo la noción de trabajar para el bien común y se pusieron a trabajar para el propio bien. Digo: la lógica debería ser que sus rostros y acciones transmitan la idea de que se postulan a un puesto de servicio sacrificando lo personal y adquiriendo una enorme responsabilidad y no una cara de "mientras tenga poder tendré impunidad y todos ustedes me importan solo mientras se mantengan los suficientemente estúpidos como para votarme".

Y mientras los políticos trataban de explicarnos cómo es nuestra actualidad, como si el ciudadano común no supiera de dónde viene, cómo está y hacia dónde quiere ir, más cosas pasaban en el mundo.

Aparecía un video de Leopoldo López acusando torturas en la cárcel, el chavismo se enceguece por la constituyente, se suman los muertos en las protestas, la marcha del orgullo gay se hace mundial salvó en los países donde sigue siendo ilegal sentir, se casaba el gober del Edomex aprovechando que todavía tiene el poder, las FARC terminaban la entrega de armas, en Argentina se encontraban antigüedades nazis como antes se encontraban jerarcas nazis, Lenin Moreno no para de criticar a Rafael Correa, la trama rusa en las elecciones estadounidenses sigue dando tela para cortar, Daniel Day Lewis se retiraba, George Clooney vendía su marca de tequila y Jonnhy Deep rejuvenecía como por arte de magia de Jack Sparrow.

Y así, entre marchas y contramarchas, políticas y corrupción, rejuvenecimientos y resurrecciones y la atracción fatal que genera el poder haciendo perder toda vergüenza y coherencia ética, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!