Esos Mitos

Tan Antiguos y Modernos

El Pirata | 9 de Octubre de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a los mitos que configuran nuestra relación con el mundo.

Una de las definiciones de mito es: historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad.

Y así podríamos confeccionar una larga lista de mitos que nos relacionan con el mundo y su actualidad.

Convengamos que son un tipo de mentira, pero una muy especial, porque en realidad son aquellas mentiras que en cierto modo son producto de un contrato social o una imposición cultural que no solo no las penaliza sino que las despoja de toda cuestión negativa. Al contrario, necesitamos de mitos, de verdades exageradas hasta el paroxismo, de hechos fundacionales distorsionados y de infames exageraciones para sentirnos seguros. Seguros en la mentira para que no tiemblen todos nuestros cimientos.

Existen grandes mitos, pequeños, cotidianos, formacionales, fundacionales, artísticos e institucionales. Y en muchos casos explican de manera fácil y complaciente nuestra realidad social.

Es un mito que los políticos sean todos iguales, que hayan nacido de un huevo ajeno a la sociedad, que sean completamente diferentes al pueblo que los engendra.

Es un mito que los gobiernos del mundo estén preocupados por la ecología o la situación de los inmigrantes, desplazados o victimas de conflictos.

Es un mito que el narcotráfico no tenga relación con las autoridades y también es un mito que todo el mundo se indigne con el tráfico de personas.

Pero de mitos debemos vivir, de mitos se confecciona la paz social y la delicada línea que mantiene cierto orden.

Hay historias basadas en mitos que fueron esmeradamente confeccionados por quienes ostentan el poder. Mitos de gobiernos y guerras, de buenas intensiones y glorias, de heroicas batallas y fines nobles.

Lo llamativo es que la historia no cambia, los hechos son hechos, pero los mitos si varían y, dependiendo quién escriba la historia, generalmente los ganadores, los mitos nacen, se desarrollan, crecen, en algunos casos mueren, mutan y/o se desmienten.

Pero ¿qué nos queda como sociedad sin los mitos?

Seguramente puras verdades que chocan entre sí y a las que no estamos dispuestos a enfrentarnos como humanos.

Bate en mano salimos a destruir estatuas y monumentos, mitos de piedra. Los héroes de la patria tenían intereses personales, no fueron tan prohombres, el artista fabuloso no nació con talento, nació con dinero, el escritor genial era un activista político pagado por la oligarquía, el deportista heroico pudo haber nacido en cualquier parte y no simboliza a la nación, esforzarse mucho no garantiza el éxito, los revolucionarios llegaron a robar para ellos mismos, dios podría ser más inteligente y práctico que tú y tomar decisiones diferentes por las cuales tú estas orando ahora.

Poco nos queda sin los mitos. Tan pocos que si somos bien rebeldes y queremos destrozar los mitos institucionales instaurados, lo único que haremos es generar nuestros propios mitos. Porque fuimos desde el origen mitómanos desesperados en la angustiante situación de lo que no podemos explicar o entender.

Y quien crea que los mitos están reñidos con la razón, se equivoca. La razón y hasta los estrictos cientificistas más radicalizados crearon sus propios mitos, seres cuasi fantásticos, semi-imaginarios, glorias heroicas de la ciencia y la razón.

Es un mito que te salga pelo en la mano si te masturbas; es un mito que todas las mujeres son iguales; es un mito que si quieres a los animales eres buena persona; es un mito que tus padres hayan hecho todo lo posible para darte lo mejor; es un mito que alguien rico, bello y joven sea feliz; es un mito que alguien pobre, viejo y feo sea feliz; es un mito que la historia nos deparará grandes cosas; es un mito que vives en el mejor país del mundo pero se jodió la rodilla; es un mito que las sociedades tiendan a ser más tolerantes; es un mito que los sacerdotes estén más cerca de algún dios; es un mito que la vejes implique sabiduría; es un mito que haya gente que sepa leer el futuro o comunicarse con los espíritus; es un mito que siempre indefectiblemente cosecharas lo que siembras; es un mito que todo sea un mito y que no existan verdades absolutas como igualmente son un mito aquellas verdades que no están sujetas a debate.

Lo cierto es que sin mitos quizás todo sería menos divertido, menos dramático, menos comprensible y, desde luego, todo mucho más difícil de explicar.

Damas y caballeros, mitológicos seres imaginarios, mitos vivientes, habitantes de sitios y espacios fantásticos: bienvenidos al kaos total!!!!!!!!!