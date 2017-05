Trabajo Duro

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política gobiernos trabajo obreros elecciones trump erdogan le pen brasil marchas protestas abogados presidente difícil homenajes klitschko joshua mundial sindicalizados global segunda vuelta programas Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Más de lo que Imaginamos

El Pirata | 1° de Mayo de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y los trabajos que enorgullecen a la masa obrera que sostiene con su sudor la economía global del mundo!

Primero de Mayo, Día del Trabajo, o mejor dicho: día del obrero sindicalizado.

Hay millones de personas en el mundo que trabajan durísimo y no tienen su día, es más, ni siquiera tienen los más mínimos logros alcanzados por los obreros en su lucha de decenas de décadas.

También hay muchos que sienten este día como una patada en boca, igual que el día de los enamorados para los que no tienen amor, ahí está el día del trabajo para los cientos de miles de desempleados que ya ni figuran en las estadísticas porque se cansaron de buscar.

-Hoy es el día del trabajo.

-Ah sí, me gustaría tanto celebrarlo!

Y en este día del trabajo muchas personas siguen trabajando con diferentes objetivos. Ahí tienen a los candidatos al estado de México, a los abogados del Partido Popular, a los chicos de las tiendas departamentales, los call center, a los bomberos, policías, enfermeras, guardias medicas y periodistas que dicen para sus adentros: "ojala que hoy no pase nada, ojala que hoy no pase nada"...

Al tiempo que el tablero bélico internacional va midiendo temperaturas, los líderes mundiales nos han dejado expresiones muy dignas para meditar en el día del trabajo.

Estados Unidos sostiene que la amenaza de un ataque nuclear por parte de norcorea es "real". Es una buena noticia, significa que a partir de ahora las noticias sobre posibles amenazas o apocalipsis inminentes deberán ser aclaradas como "reales" o "simples conjeturas para mantener en alerta a la población".

El Papa fue a Egipto, como demostrando que los atentados no le cambiaran los planes, y explicó que no hay que mezclar religión con extremismo. Supongo que fue como decir: no hay que mezclar ladrones con policías, corruptos con políticos, narcos y proxenetas con jueces; básicamente porque es así pero eso pone en conflicto a toda la institución, y no queremos conflictos. En cuanto a la radicalización de la Fe dijo que el único extremismo debe ser el "extremismo de la caridad". Espero que las niñas que se paran en los semáforos con cajas para colaborar con alguna colecta organizada por la iglesia no se pongan muy violentas de aquí en más.

En México AMLO, el investigado, denunciado, sorprendido, desmentido, señalado y ahorita también amenazado, crece en las encuestas. Pero esto no va a quedar así, el PRI ya se reúne en asamblea para analizar la ética priista de cara al 2018. No tenemos datos sobre si en la asamblea se buscará reencausar las prácticas corruptas o si se intercambiaron datos de como disfrazarse para no ser descubierto. Vamos, que una asamblea del PRI analizando la ética priista suena por lo mínimo a oxímoron.

Y más noticias trabajaban nuestro ánimo mareado. En Brasil hubo paro general, marchas para pedir la renuncia de Michael Temer, choques entre manifestantes y policía y destrozos cuantiosos en San Pablo y Rio con los chicos anarcos que, martillo en mano, rompen cristales de bancos para hacer colapsar el sistema mundial que nos subyuga.

Pero no solo hubo destrozos protestas manifestaciones y enfrentamientos en la semana. Ahí teníamos las imágenes de Joshua noqueando al Klitschko en Wembley, una pelea de pesos pesados que pareciera juego de niños en su día si los comparamos con gente como Marine Le Pen, Tayyip Erdogan o Donal Trump!

Vamos de a uno:

La dama francesa está convencida que disfrazada de caperucita roja en la segunda vuelta obtendrá el voto hasta de la izquierda, que mitad por el silencio de Mélenchon y mitad porque Macron no quiere ruidos quedan flotando en el aire y Marine Le Pen está dispuesta a disfrazarse de rudo obrero francés de mitad del siglo XX con tal de conseguirlos.

El súper poderoso presidente turco Erdogan sigue trabajando en purgar a los que quisieron voltearlo y despidió a cuatro mil funcionarios. Y de paso, tomo una medida que causó mucho más estupor: prohibir los programas de televisión de citas que parecían dominar la tv turca junto a las telenovelas. Según un ministro: "programas raros que dañan la institución de la familia le arrebatan su nobleza y santidad". Es cierto, está mal visto que una familia noble y santa ande buscando con quien revolcarse por la tele existiendo Tinder.

Y por último, Donald Trump! Párrafo aparte. Cumplió 100 días en el poder y su declaración no podía ser más espectacular: "Pensé que iba a ser más fácil".

Ya ven, una cosa es verlo de afuera y muy otra desde adentro. Tengamos en cuenta que todo lo que prometió por ahora, y afortunadamente, no se cumple. Que los propios republicanos en el parlamento le voltearon leyes y candidatos a la Corte. Que el muro todavía ni se sabe quien lo pagará. Que el Obamacare sigue vigente. Que tuvo que disculparse con China. Que debió disimular con Rusia. Que se peleó con los periodistas. Que tiene el nivel de aprobación más bajo de la historia y que cada vez que dice algo la realidad le da una bofetada.

Ya ven, niños ricos de más de setenta años, cuya vida les ha sido muy fácil, tengan en cuenta que a veces ser presidente de la primera potencia mundial es un trabajo difícil.

Eso sí, Trump no muestra debilidad, y el presidente que dijo "tienen a un amigo en la Casa Blanca", a los de la asociación del rifle, también dijo que haciendo un balance de sus cien días de gobierno todo va "terriblemente bien". La elección del término "terriblemente" quizás no sea la más acertada pero a veces uno se deja llevar por las emociones. Si uno lo analiza bien es un buen modo de cubrir todas las posibilidades.

Como pueden ver, hay mucha gente trabajando, hasta en el día del trabajo, trabajando por y para sobrevivir, trabajando porque no queda otra, trabajando por un futuro mejor, trabajando para llegar a mañana, trabajando porque el trabajo es dignidad, trabajando indignamente, trabajando para perjudicar al resto del mundo, trabajando para hacer de este mundo algo un poco mejor, trabajando para el prójimo, trabajando porque su ambición así lo obliga, trabajando, trabajando y trabajando.

Y así, entre candidatos y disfraces, entre marchas y protestas, entre homenajes y detenciones, entre bombas de humo y tornados destructivos, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!