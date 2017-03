Unidos por el Fracaso

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política gobiernos europeos vaticano roma trump brexit reality show terminator schwarzenegger la bella y la bestia estrenos producto televisivo programa primavera egipto mansión mubarak libertad presidente contactos elecciones Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Tierra Convulsionada

El Pirata | 27 de Marzo de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las escenas de una tierra convulsionada.

Dejamos atrás una semana con eventos cambiantes y sorpresivos. Los capos de las familias mafiosas más poderosas se reunieron en Roma para reforzar la unión de sus clanes. O visto de otro modo, los líderes de los gobiernos europeos se reunían en el Vaticano para mostrar unión bajo los frescos de Miguel Ángel y la bendición del Papa.

Y mientras el Brexit fue anunciado oficialmente, un hombre en un automóvil sembraba caos y muerte en el puente de Westminster, un ex diputado ruso era asesinado por los servicios de Putin en plena calle de Kiev, una barca naufragaba en el Mediterráneo dejando 250 muertos y los centros de acogida de Ceuta y Melilla se colapsaban por la cantidad de niños llegados de las costas africanas, la Europa, de muchos de los mandatarios que ya casi cumplieron su ciclo, se daba la mano en señal de fortaleza.

El que no tuvo una buena semana fue Donald Trump, tuvo que retirar su iniciativa de desmantelar el Obamacare por falta de votos en el Congreso. Conociendo a Trump no cabe duda de que volverá a la carga como Terminator trepado a un camión, pero por ahora: debió aceptar la derrota.

Y hablando de Terminator, justamente el ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger es quién se ha convertido en el enemigo semanal de Trump. Digo semanal porque cambian por semana y hasta a veces por día. Arnold, a pesar de ser republicano, no tuvo más que críticas severas con el actual Presidente. Esto significan dos cosas: que Terminator regresa a la política de alta exposición y que los enemigos de Trump ya no se limitan a los buenos actores de Hollywood e intelectuales, también se suman los malos actores de Hollywood y ex físicoculturistas.

Y entre otros titulares podíamos ver el operativo en Bruselas, las repercusiones de las muertes y heridos en Londres, los atentados en Kabul, las explosiones confusas en Mosul Irak, opositores detenidos en una marcha en Moscú, manifestaciones en Berlín, marcha contra el Brexit en Londres, disparos en una discoteca de Cincinnati, balas en Las Vegas, las maniobras de Estados Unidos y Corea del Sur en Asia, los misiles norcoreanos, la crisis en Venezuela y la OEA, el asesinato de otra periodista, esta vez en Chihuahua, lo que a uno le hace pensar a uno que a veces sería preferible no enterarse de nada, como las 23 personas que participaban de un reality show en Escocia.

De los 23 hay diez que habían resistido hasta el final; incomunicados totalmente, siendo parte de un programa de televisión llamado El Edén. La idea era llevar a estas personas al más crudo estado natural durante todo un año. Ellos no se enteraron del Brexit, ni de la victoria en las elecciones de Trump, no supieron ningún resultado deportivo del último año, no se enteraron que el gobernador de Chihuahua estaba jugando golf en Mazatlán, que asesinaron a otra periodista en México, que se volvió a poner caliente Guerrero y Veracruz, no leyeron que la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ira a juicio oral por la causa dólar futuro, no supieron que el Papa nombrará santos a los pastorcitos de la Virgen de Fátima, no se informaron sobre los desastres que las lluvias causaron en la costa de Perú, no saben como va la guerra en Siria, no supieron las últimas novedades del caso Odebrecht ni tampoco que se estrenó La Bella y La Bestia.

Pero esperen, lo peor es que tampoco se enteraron de que el programa fue un tremendo fracaso y que después de cuatro emisiones fue levantado del Canal 4 de Gran Bretaña. Los productores respondieron que igualmente el producto televisivo buscaba ser un experimento social que sirviera como estudio de comportamiento humano.

Todo un síntoma de los tiempos que corren: vivir desinformado, creerse súper famoso por aparecer en la tele, someter el cuerpo a límites asombrosos y enterarse más tarde que a nadie, en todo el planeta, le intereso un carajo lo que había sido de tu vida.

Y hablando de grandes fracasos, ¿recuerdan la Primavera Árabe?

Bueno, aquella verdadera revolución popular no terminó tan heroica ni tan victoriosa. En Egipto, por ejemplo, llegaron los militares, tocaron un poco los tambores y después de convencer al pueblo que ya no tenían nada que hacer en la plaza, aplicaron la ley marcial y se convirtieron en una especie de paraestatal de venta de armas manejada por un par de generales súper poderosos. Algunos dicen -bueno, al menos sirvió para quitar a Hosni Mubarak del poder, ese dictador que se había eternizado cual faraón en la tierra de las pirámides. Y si, al fin pagara sus culpas, algunos lo querían ejecutar, otros gritaban cadena perpetua, otros el destierro.

Evidentemente después de estar 30 años en el poder sigues manteniendo algunos contactos. Esta semana la justicia desestimó todas, si todas, las acusaciones que pesaban contra él y ya está en su casa, mansión, mega mansión, listo para pasar un retiro apacible y escribir sus memorias.

En fin amigos, a no desilusionarse, nuestro reality show quizás sea comprado por alguna cadena de algún país periférico y sea emitido a la madrugada por uno de esos canales a los que nunca llegas antes de que el control remoto se derrita en tu mano.

Damas y caballeros, entre reuniones, anuncios, noticias, estrenos, novedades y los eternos retornos de lo que nunca se fueron, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!