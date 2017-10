Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política poder fantasmas amenazas sociedades individuos antigüedad fotografiar noticias respuestas universidades combatir adivinanzas actuar existencia culpables mentiras económica corrupción ánimos historia Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Como Para Espantarse

El Pirata | 23 de Octubre de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias del mundo y un universo fantasmal que nos acompaña día a día.

Los fantasmas son apariciones, regresos de muertos vivos, imágenes difusas, espectros que nos espantan, entidades atrapadas entre dos mundos y amenazas con las que debemos convivir como individuos y como sociedades.

Así de terroríficos las noticias los utilizan para metaforizar la inminencia de algo que aún no ocurre pero tensa nuestro animo.

El fantasma del desempleo, el fantasma de la dictadura, el fantasma de la guerra, el fantasma de la depresión económica, el fantasma del pasado, el fantasma de la crisis.

Y es que nuestros miedos sociales y personales a veces no son tangibles, no están basados en algo real, no están a disposición empírica, pero flotan en el ambiente, se transforman en presencia sin poder ser señalados exactamente.

Convivimos con nuestros propios fantasmas, esos que hemos construido en base a nuestras experiencias y limitaciones, esos que utilizamos de límite a nuestra valentía o capacidad de hacer.

El miedo al fracaso, a la negativa, a la frustración, a la perdida de tiempo, a que la realidad nos escupa en la cara lo que nunca lograremos.

Alimentamos nuestros fantasmas, los hacemos fuertes, les damos nombres, nos volvemos dependientes de ellos hasta darles entidad y arrodillarnos ante el poder que nosotros mismos le damos.

Y desde las noticias también nos alimentan los fantasmas. Podría pasar esto o aquello. Todo podría empeorar, nadie pagará, todo se olvidará, los culpables saldrán libres de culpa y cargo; las voces se aquietarán y nuestra visión del mundo será fantasmal; miedo a todos y a todos, sospecha de todo y todos; imposibilidad de saber que es real y que espectros están motivados por los intereses que no logramos divisar.

Guerras fantasmas, terrorismo fantasma, amenazas fantasmas y los espíritus de la noche deambulando por el barrio del miedo.

Y lo que nuestra mente fabrica en la actualidad ocupó el lugar que en la antigüedad daba explicación a aquello que no la tenía. Todo lo que la ignorancia percibía, entre las tenues luces de las velas o la oscuridad del campo, era producto de seres fantasmales, muertos vivientes, animales imposibles o dioses iracundos.

A veces los fantasmas aparecen cuando creemos que estamos bien seguros. Fantasmas que creíamos superados y que regresan después de haber gobernado por años con mentiras y engaños; fantasmas que pensábamos tras las rejas y vuelan libres por el firmamento de la recompensa. Fantasmas de políticos y funcionarios que buscan fueros, que dan conferencias en universidades o que simplemente demuestran que pueden regresar en cualquier momento.

Países enteros, continentes compactos impresionados por el fantasma de la inmigración, por el lejano espectro de la pobreza, por el monstruo aterrador del sistema que si bien nadie ha logrado fotografiar en su totalidad... sabemos y sentimos que existe...

Percibimos su presencia en detalles ínfimos, en escalofríos en la espina dorsal.

Los fantasmas son la respuesta de las sociedades primitivas a aquello que aparece como un agujero negro en el conocimiento. Mayor el pozo, mayor la fábrica de espectros, apariciones y regreso de muertos vivos.

Hasta las religiones crearon ejércitos de fantasmas para combatir a otros fantasmas.

Buenos, malos, los que están a favor, los que gustan de hacer travesuras, los realmente malvados, los que se disfrazan de seres nítidos, de grandes señores, de noticias comprobadas o de proyecciones, estimaciones, basadas en la opinión fantasmal de un erudito que ya ha fallado mil veces en sus adivinanzas con aspecto de certidumbre científica.

Los fantasmas no viven exactamente en nuestro plano. No andan por donde andamos, tienen mansiones fantasmales y riquezas no declaradas, cuentas fantasmas y fantasmales actividades. Tienen un poder que nos supera y una impunidad que el propio poder les da.

Los fantasmas nunca se dan por muertos, nunca se retiran y saben actuar para no espantarnos cuando les conviene o darnos el susto de nuestras vidas cuando ya nada amenaza su fantasmal existencia.

No es a los fantasmas a lo que debemos temer, es a la ignorancia, la violencia, la injusticia, la impunidad, la mentira, la traición y la corrupción.

Sin embargo la historia parece demostrarnos que es más fácil asustarnos por una visión difusa que combatir concientemente todo aquello.

Y así, entre muertos vivos que reaparecen, fantasmas que maltratan nuestro ánimo, noticias espectrales que nos sorprenden y los monstruos que alimentamos día a día con nuestra atención y desvelo, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!