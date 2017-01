A Velocidad Impresionante

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobierno política estados unidos trump prensa peña nieto económica méxico social marchas elecciones operaciones militares washington militares frontera información refugiados muro fronteras sistema objetivos slim negociemos velocidad Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Por la Autopista Mundial

El Pirata | 30 de Enero de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y la velocidad espasmódica que un águila le imprime a los tiempos sombríos que se ciernen desde los Apalaches bajando hasta el Río Bravo.

Sí, es inútil, por más que intente, ponerle poesía al asunto; no la tiene.

El periodismo y los ciudadanos en general van a tener que acostumbrarse a que con Donald Trump siempre llegaremos tarde.

En pocos días levantó un muro, hundió a México, se peleó con Europa, prohibió la entrada a refugiados, se enfrentó a la prensa, bombardeó y puso en jaque a varias empresas.

Y mientras leíamos el guión de película él ya estaba filmándola. De hecho si esta semana renunciara seria igualmente el presidente norteamericano más controvertido de la larga historia democrática estadounidense.

Cuando los ciudadanos se organizan para generar una marcha en su contra ya hay al menos diez razones más para organizar otra manifestación.

Pero afortunadamente hay quienes no están preocupados. Carlos Slim, el hombre más rico de México, no esta preocupado por él. Trump "no es terminator, es negocieitor" (SIC). Y es cierto, lo preocupante es cuando el 99% de la humanidad que no tiene que negociarle.

Peña Nieto vivió una semana de terror gracias al magnate. Que primero buena onda, que después no tanta buena onda, que luego no voy nada, que después lo arreglamos por teléfono.

El muro se levantará. México lo pagará. De eso parece no haber dudas, lo que había que rescatar ahora era al gobierno mexicano y al parecer el contrato fue el siguiente: negociemos! -Haga lo que quiera con su muro, pero por favor no hable de él porque esto perjudica al gobierno mexicano. Necesitamos bajar la tensión. Si esto sigue así de aquí a un año puede ganar la izquierda las elecciones y llegar a Los Pinos.

Del otro lado de la línea seguramente Trump preguntó: -y yo qué gano con eso?

Peña Nieto le ha de haber cantinfleado con talento un rato y Trump, que ya estaba con el joystick en mano listo para jugar en Yemen, le debe haber dicho: -ok, no se hable más. Desde ahora el muro será nombrado como "la cosa" y el pago por parte de los mexicanos será nombrado como "ese impuesto, arancel o renegociación de tratados".

La situación de México, política, económica y social, es muy preocupante de cara al futuro inmediato. Pero como siempre llegaremos tarde, está no es la excepción, mientras hablamos del muro la administración Trump ya había confeccionado la lista de ciudadanos de países que ya no serán aceptados como refugiados.

Esto le valió las primeras críticas de los gobernantes europeos, Merkel, Hollande y Theresa May hicieron fila para criticar la medida.

Pero ya es tarde para hablar de esto también, porque mientras la Unión Europea se indignaba, Trump debutaba como bombardero. Drones y helicópteros apache bombardeaban Yemen para eliminar objetivos de Al Qaeda.

Hay que aclarar algo aquí. Recordemos que es Al Qaeda y no Isis porque Isis es un invento de Obama y Clinton (según Trump).

Se realizó un gasto descomunal, como el que conlleva poner en marcha una operación militar, para eliminar 10 supuesto extremistas que operaban en Yemen. O esto es ridículo, o se está ocultando información. Hay quienes dicen que murió mucha más gente, incluso quienes poco tenían que ver con grupos de combatientes. Pero esto seguramente nunca se sabrá exactamente, y conocer la mitad de la mitad de las operaciones militares será a partir de ahora una constante.

Pero bueno, seguramente a esto también todos lleguemos tarde, porque ya habrá otra espectacular reacción del presidente que no nos de tiempo ni siquiera a analizar mínimamente lo que está ocurriendo.

Y mientras la velocidad de los acontecimientos nos llevaba a verlos como quien ve el paisaje desde un tren de alta velocidad, más noticias conmovían al mundo. Chile continua en llamas, en Bolivia se siente la falta de agua, Argentina intenta controlar su frontera, Israel planea legalizar la marihuana y Netanyahu habla maravillas de su muro, el Washington Post mostraba a Trump como un caudillo latinoamericano, Federer le ganaba a Nadal, el invierno en el hemisferio norte, el verano en el hemisferio sur, las maniobras militares en Europa del este y seguimos el vértigo de la información que parece ir por un tobogán aceitado.

Y así, a una velocidad que genera nauseas y nos impide reconocer con claridad todo lo que esta pasando, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!