Sr Bigotes y Mr Pelucas

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política gobiernos venezuela constituyente elecciones asamblea voto petróleo comunicación estados unidos rusia corea del norte misil intercontinental leyes político odebercht justin bieber espiritualidad campaña argentina ganadores éxito atracción amazon respuesta Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Venezuela en un Día Especial

El Pirata | 31 de Julio de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y la historias fantásticas de la realidad mediatizada.

El Señor Bigotes es el máximo personaje de un reino fabuloso y el Mister Pelucas un emperador poderoso heredero de una legendaria estirpe de boca flojas.

El Señor Bigotes siempre habla de democracia y del pueblo. Un día una elección no salió como él quería y empezó a hablar más del pueblo que de democracia; se inventó una forma de perfeccionar la Carta Magna que el generalísimo había hecho y llamó a votar por una asamblea que le caiga mejor que ese error revolucionario llamado Asamblea Nacional elegida democráticamente; porque el pueblo, a veces, comete errores y vota pa´el carajo.

El Mr Pelucas lo presionó para que deje de hacer su show pero también tenia otros problemas que atender, como los negocios que su imperio tiene con casi todos sus supuestos enemigos.

Los opositores al Señor Bigotes hicieron todos los berrinches posibles. Pero el Señor Bigotes tenía de su lado a los señoritos de uniforme, así que se sentía bien servido.

Rodeado de cuanto empleado público, siervo de la gleba y creyente de la mística revolucionaria hubiera, Don Bigotes alcanzó vuelo y se fue enojando cada vez más. Igual sus opositores que, habiendo alguna vez tenido poder, ya solo les quedaba hacer del berrinche una hecatombe.

Los reinos circundantes tomaban posiciones dependiendo el cambio de sus príncipes y veían con tibieza lo que pasaba. Muchos señalaron las faltas, pero cuando es otro reino las coronas no pueden intervenir sino a través de enviados con trompeta y papeles señoriales. Así fracaso el amigo, el enemigo, el mediador, el demócrata, el republicano, el popular, el socialista y hasta el sumo pontífice que repartió estampitas y creó una cadena de oración sin saber bien que pedir.

El plan de Don Bigotes de alcanzar la dictadura popular tiene un leve problema: no todos son trabajadores del estado, no todos fueron beneficiados con sus políticas redistributivas, no todos creen en su sacrosanto discurso revolucionario, no todos están felices con el enriquecimiento de la corte real de las arepas del siglo XXI.

Algunos ya empezaban a ver a Don Bigotes y a Don Pelucas sumamente parecidos, y para diferenciarse empezaron a pelearse como en los tiempos del generalísimo y el Señor Arbusto.

Lo que nadie dice es que casi todo el porcentaje del PBI del reino del Señor Bigotes es producto del negocio del petróleo con el imperio del Señor Peluca. Por ende si el imperio del Señor Pelucas encontrará remplazo del "bisne", al Señor Bigote le quedaría la opción de todo reino revolucionario chiquito, cobijarse bajo el ala de un reino revolucionario gigante, al menos antes de que el fracaso se consuma por completo y se empiece a hablar de apertura, dialogo, negociación y convergencia a través de un pacto cívico militar.

Pero hay miembros de la corte del Mr. Pelucas que ya hasta trataron de narcos, delincuentes, dictadores y de tener cuentas y bienes en el imperio a miembros de la corte de Señor Bigotes. Lógicamente la respuesta es que los alienígenas ancestrales en convivencia con los cangrejos de las multinacionales y los monitos de los medios de comunicación masiva crearon una realidad paralela para hacerlos ver mal. Dos o tres barriadas acomodadas llenas de terroristas, golpistas y antipatria, eso es lo que son.

El señor Bigotes jura que solo quiere el bien para su pueblo, el que apenas subsiste y el que vive de lo más bacán con su puesto político, el que tuvo que irse de su reino y el que prefiere poco pero propio, el que llora a sus muertos y el que mastica plomo y drogas duras, el que cruza la frontera hacia otros señoríos y el que desde lejos se entera de lo que pasa en su tierra a través de sus familiares, el que no encuentra futuro en el país del Señor Bigotes y el que anda en motocicleta sembrando el pánico cómo si esa fuese una profesión u oficio digno para cualquier ser humano.

Los lideres opositores piden candela, piden calle, piden el derrocamiento del Señor Bigotes, piden respeto a las leyes aunque a veces las violan, prenden fuego todo, lanzan piedras, rompen cosas, les responden con balas, arman siniestras estrategias a través de sus contactos y son detenidos ilegalmente por militares que habiendo sido nombrados nobles caballeros, puro burro con sueldo de caballo de carreras, son más fieles al Señor Bigotes que al propio reino en sí.

Y así la historia de una pesadilla, de muertes y falsos profetas, de trucos de magia evidentes y de magos sin talento. El reino fue a votar, bueno, al menos el que pudo, el que quiso, el que fue obligado y el que pudo sortear el mapa de un reino violento, violentado, caótico, caotizado. Todo en paralelo: a tu gobierno otro gobierno, a tu corte otra corte, a tu asamblea... una constituyente.

El resultado, el obvio. Unos hablando de la proeza popular, otros indignados por la consumación dictatorial. Unos hablando del éxito masivo de votación a la constituyente, otros asegurando que todo es una gran farsa y que nada podría ir peor.

Y mientras tanto, en otras noticias del mundo: Corea del Norte amenazaba a Estados Unidos; Estados Unidos amenazaba a Corea del Norte; los asiáticos lanzaban un misil; los americanos decían "intercontinental" y sobrevolaban la península coreana; renunciaba la ministra de defensa del Japón; Colombia regularizará a 150 mil venezolanos sin papeles; Rusia respondía a las sanciones de Estados Unidos recortando el número de diplomáticos de Washington en Moscú; el abogado de Odebrecht encendía el ventilador; comisiones millonarias a gobiernos de una docena de países; detenten al ex presidente del banco central y de Petrobras y Trump modificaba su gabinete.

Pero hay más: Justin Bieber atropellaba a un paparazzi luego de buscar su espiritualidad, los osos pardos de Yellowstone dejaron de estar en peligro de extinción, un muerto y siete heridos al desprenderse parte de una atracción en una feria en Ohio, Estados Unidos ganaba la Copa de Oro de fútbol venciendo a Jamaica, Jeff Bezos (dueño de Amazon y el Washington Post) dejaba atrás a Bill Gates en la carrera por ser el más rico del mundo, en Argentina la campaña a las P.A.S.O. empieza a los saltos, Perú celebraba su independencia y Rio de Janeiro vuelve a hablar de crisis de seguridad desplegando al ejercito en las calles.

Y así, entre historias fantásticas y revoluciones de facto, entre hechos evidentes de procedencia incomprobable, entre noticias de colores y el color de la política, entre estrellas pop buscando lo espiritual y espíritus inquietos del clamor popular, entre esa vaina y las vainas servidas, entre los misiles y los cohetones, entre la confusión y la certeza, nosotros le damos la bienvenida al caos total!!!!!!