Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobierno política estados unidos trump prensa discurso públicos méxico salvador obama elecciones brasil juez peronista militares problema inteligencia multitud chapo muro fronteras sistema electoral razón migración ola de frío Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

To The Total Caos!

El Pirata | 23 de Enero de 2017 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y una solidaria carta abierta a nuestros hermanos estadounidenses.

Estimados ciudadanos norteamericanos, estamos con ustedes. Sabemos lo que es que un Presidente salga a desmentir a la prensa cuando publica cosas que no le benefician. Sabemos los que es ver a una persona brutal, limitada intelectualmente y soberbia al frente de tú nación.

Sabemos lo que se siente que el máximo referente critique a los servicios de inteligencia y al día siguiente vaya a decirle que los admira y los adora. Sepan, aunque no les sirva de consuelo, que sabemos lo que se siente cuando el ministro de trabajo dice que no le ve sentido a la base de un salario mínimo, que sabemos lo que es que un ministro de cultura no tenga ni idea de cultura, que el vocero presidencial cacaree enojado y que el encargado de salud apoye el ir para atrás en los logros obtenidos.

Sepan, queridos amigos, que sabemos que se siente cuando un presidente culpa de todos los males de la nación a los inmigrantes. Que divida entre malos y buenos ciudadanos a los que están con él y a los que están en su contra, que conocemos la sensación de que nos digan que esperemos las próximas elecciones si es que estamos disconformes.

Yo sé que todo esto no les aminora la vergüenza, pero sepan que sabemos lo que es que "el aburrido" que dice cosas sensatas no llegue a pasar si quiera una interna y el tipo que alimenta con frases populistas lo peor de nuestra versión ciudadana gané una elección.

Puede que todo esto sea bastante nuevo para ustedes, que es cierto que ustedes no tenían porque pagar los tantos gobiernos dictatoriales que digitó Washington en todo el planeta, pero desde aquí les decimos "no se acostumbren". Nosotros ya lo hicimos, convivimos con la enfermedad y hasta seguimos pensamos que en muchos casos es incurable.

Sabemos que todo esto los toma en un momento difícil, a Madona le falta demasiado para convertirse en apenas una sombra de una activista social, al buen Micheal Moore le falta mucho más que un pasamontañas para acercarse a un subco Marcos que nos explique que el poder está en nosotros!; falta mucho para que veinte mocosos con un martillo rompiendo unos escaparates sean la esperanza del cambio, falta mucho para que sientan la impotencia extrema que hace que te arrodilles ante lo inevitable porque el juez, la policía, el soldado, el político y la mafia son la misma cosa.

Pero tienen suerte, este presidente que ustedes tienen, que en parte todos tenemos, no será apoyado en todos sus caprichos por las Fuerzas Armadas, posiblemente no pueda modificar la Constitución para eternizarse, posiblemente no necesite robar de los tesoros públicos y darse a la fuga, posiblemente no aplique políticas que beneficie a las grandes corporaciones de países extranjeros, porque ahí tiene las nacionales, posiblemente no diga más estupideces que las que muchos de nosotros nos acostumbramos malamente a escuchar a diario.

Pero vean lo interesante de este drama vuestro, hay pueblos que tienen la convicción de que tiene una misión cuasi mística en la historia de la humanidad, quizás eso sea lo que le toca sufrir al pueblo estadounidense, Donald Trump ha generado el caos, la confusión, ha bombardeado la hipocresía y ha generando cismas ideológicos con solo aparecer en la ceremonia de una asunción que, además de parecer retrasar como 50 años, fue única en su género.

Nunca antes había escuchado un discurso de asunción de un presidente norteamericano dedicado casi exclusivamente a un país vecino: México.

Nunca antes había escuchado al Papa decir: "el peligro es que en tiempo de crisis busquemos a un salvador". Sí, el líder de una religión basada en la búsqueda de El salvador.

Nunca podría imaginar a Nicolás Maduro diciendo que Trump no iba a ser mucho peor de lo malísimo que fue Obama.

Imagínenlo, un referente del kirchnerismo en Argentina llegó a decir que Trump es "peronista"! Dejando a todos los facebook parlantes y twitteros K con cara de: ahora si mejor le doy de baja a mi cuenta revolucionaria de escritorio porque si Trump es peronista me siento un poco estúpido insultando al gobierno actual y defendiendo a Cristi.

En fin, queridos hermanos estadounidense, no es que le deseábamos que vivan todo esto en carne propia, pero a lo mejor esto tiene una razón de ser, generar más empatía entre los sometidos, comprender que no era tan así eso de "los pueblos tienen los gobiernos que se merecen", reconocer que es momento de debatir su propio sistema electoral, entender que el problema de los negros no es cosa de negros, que el problema de las mujeres no es problema de las mujeres, que el problema de la migración no es solo un problema de los inmigrantes, que el presidente de Estados Unidos, por ser la nación que es, no solo tiene responsabilidades frontera adentro sino mucho más allá.

El viernes pasado comenzó la era Trump y ya hay tanto que decir que mejor guardaremos un silencio respetuoso por todos los que se avergüenzan de él y salieron en multitud a las calles a dejarle en claro al mundo de que no todo les da igual.

Desde nuestra enorme experiencia les deseamos buenos vientos, templanza y la recomendación de: no se acostumbren.

Y mientras Donald Trump hablaba en las escaleras de Capitolio diciendo que todo iba a ser muy diferente, otras noticias resonaban en el mundo. El Chapo era enviado a Estados Unidos dónde le quitaran el dinero necesario para avanzar en la construcción del muro, seguían rescatando personas en el hotel de Italia sepultado por el alud, caía la avioneta que trasladaba a un juez de la Corte Suprema de Brasil, el empresario Odelbretch dice que tiene muchas más pruebas de pago de sobornos a diferentes gobiernos de la región, disparos en el aula de una escuela de Monterrey, disparos en Cancún, disparos en la discoteca de Playa del Carmen, la ola de frío sigue castigando Europa, atentado en Mali, un incendio derriba un edificio emblemático de Teherán, volcán bien activo en Colima y Nigeria bombardea por error un centro de refugiados.

Pero hay más: el presidente electo de Gambia debió jurar en la embajada senegalesa porque el mandatario anterior no quería ceder el poder, Maradona fue agasajado en Nápoles, en Argentina se reabrió el caso del fiscal Nisman, terminó la cumbre del foro económico en Davos, la policía protestó en Barcelona, Maduro remplazó al jefe del Banco Central de Venezuela, Israel aprueba más asentamientos, Theresa May dice que irse de la Unión Europea es irse de la Unión Europea y la Casablanca eliminó la versión en español de su sitio web.

Ladies and gentlemen: welcome to the total kaos!!!!!!