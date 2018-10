El Ajedrez en Movimiento

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo poder gobiernos hackean facebook huracán política michael florida leslie portugal ajedrez movimientos medidas tablero ganadores perú keiko fujimori opositor candidato brasil pt bolsonaro jugar braxit nacionalistas europa rusia el salvador monseñor romero económico argentina estudiantes colombia bolivia evo morales la haya chile carlos mesa miss españa garcía lorca almodovar buñuel trump kim jong un enamorados cartas melania romance halloween dormir chiste Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Sin Lugar a la Distracción

El Pirata |15 de Octubre de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y los regresos de los que nunca se fueron.

Uno se desconecta un poco de la vorágine informativa y cuando vuelve la mirada está todo hecho un desmadre. Igual que con los niños, si están calladitos hay que ir a ver que están haciendo porque o te nombran un juez en la corte suprema acusado de acoso sexual, o te hackean los datos de 29 millones de usuarios de Facebook o están tramando algo más peligroso que las inundaciones en Mallorca y más destructivo que el huracán Michael en la Florida o Leslie en Portugal.

En serio: ¿Ya vieron que Peña Nieto está cada vez más relajado, tomando medidas y haciendo cosas que en seis años no hizo? ¿Y ya vieron que Andrés Manuel está más serio, como diciendo: "chale, ya llega diciembre y valí madres"?

Es que el señor del copete sonríe cada vez que AMLO dice que no se juzgaran a los políticos y AMLO se va poniendo más tenso cada vez que se da cuenta que le van a pedir que cumpla todo lo que prometió en la campaña.

Bueno, es lógico, es que el poder no es un juego, o mejor dicho sí lo es, nada más que ellos son las piezas del tablero. A ver como lo explico: el peón o el caballo o el alfil no tienen la más mínima idea de ajedrez, y peor aún, no tienen idea del ajedrez pero son parte fundamental del ajedrez! Es decir, ellos saben que solo se pueden mover de un modo, que dependen de los movimientos del otro y que si están en el casillero incorrecto en el momento equivocado les va a ir mal. Como a Keiko Fujimori en Perú, al candidato brasileño del PT o a un opositor venezolano.

Pero el juego cambia, constantemente, así que los ganadores tampoco pueden sentirse muy seguros, como Daniel Ortega, entonces se ponen paranoicos y ven amenazas hasta en sus sombras, por las dudas seguimos reprimiendo marchas.

Así las cosas, la política peruana sigue causando revuelo, Bolsonaro ya se prueba la banda presidencial en brasil, también el casco y las balas, Europa sigue tratando de minimizar el efecto Brexit y las victorias de derechas nacionalistas, Trump se pelea hasta con el propio jefe de su banco central y los huracanes, terremotos e inundaciones parecen jugar carreras de devastación para estar a la altura de los gobernantes.

Y así no más, en un abrir y cerrar de ojos: que se muere Montserrat Caballé, hay que tener más años para jubilarse en Rusia, El Salvador cerebra la canonización del Monseñor Romero, alguien paga una millonada por un Banksy que se autodestruye, Maradona ahora dirige a los Dorados de Sinaloa y La Haya le dijo a Bolivia que Chile no está obligado a negociar la salida al mar.

Pero no hay nada de que preocuparse amigos bolivianos, Evo nunca aceptará un NO por respuesta.

No se enojen, fue solo un chiste para desdramatizar, al menos ahora apareció un candidato opositor respetable sobre la mesa, Carlos.

Si hablamos de la región, salvo la victoria de la ultraderecha populista con apoyo evangelista en Brasil, el desbarranco económico argentino que no se sabe si está bailando o convulsionando, el caos político peruano, las protestas estudiantiles en Colombia, el desastre venezolano, las guerras emprendidas por los poderes judiciales y las valoraciones que dicen que Latinoamérica va a crecer menos que un niño somalí... está todo bien!

Es que hay que ser optimistas: el cambio climático se acelera claramente, las guerras, persecuciones y muertes no encuentran límite, el acoso, los femicidios y la violencia aumentan, el asesinato de un periodista pone tensión en Arabia Saudita, escala la represión en Palestina, la guerra comercial arancelaria se pone más ruda y los recursos naturales se agotan.

Pero si los poderosos del mundo son solo piezas de este ajedrez ¿Qué lugar ocupamos nosotros?

Fácil, el del reloj; a cada movimiento nos dan un zape en la cabeza, volvemos para atrás y seguimos contando.

Lo sé, estar al tanto de la política mundial es muy aburrido, por eso lo que causo verdadera conmoción fue que una transexual haya ganado el concurso Miss España. Si, ya sé, el chiste está buenísimo: la mujer más bonita de España es un hombre!

Joder tío! Cómo coño ha influido Almodóvar en nuestra real y católica sociedad!

Primero que quitan a Franco del Valle de los Caídos, luego que una mujer que es hombre; ¿qué sigue? ¿leer a García Lorca y ver películas de Buñuel?

La realidad es que Ángela Ponce es muy guapa; y créanme mucho más femenina que más de una de las indignadas con la elección y mucho más machín que más de uno que se siente muy hetéro por hacer sonidos de satisfacción estruendosos mientras orina en un baño publico.

Pero el mejor ejemplo de amor y tolerancia en este tiempo lo dio Donald Trump. Si, el mismo. Toda aquella locura apocalíptica que él y Kim Jong Un alimentaron con amenazas de destrucción masiva, las acusaciones entre el "viejo loco" y el "hombre cohete", los conteos regresivos para el comienzo de la tercera guerra mundial y toda la paranoia contagiosa, quedaron en el pasado. Triunfo el amor. Lo dijo el propio Trump. Nos enamoramos. Me ha escrito unas cartas bellísimas.

Ya ven, al maquiavélico y aparentemente insensible magnate republicano, solo le hacia falta amor. Ese que le niega más de la mitad del electorado, un alto porcentaje de la población mundial y... Melania.

Lo que nadie imaginó es que lo encontraría en Vladimir Putin y en unas cartas de pura adulación del líder norcoreano.

Ya ven, solo el amor salvará al mundo; y conste, hablamos de amor, no de "viejos lesvianos" o de romance. Porque imaginar a Kim Jong Un y Trump en mutua actitud romántica puede hacer que no podamos dormir en los siguientes meses y Halloween nos parezca un chiste.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!