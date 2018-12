AMLO Ya Es Presidente

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo poder gobiernos G20 argentina buenos aires final documento acuerdos tregua poder reuniones fotografía asunción amlo lópez obrador méxico presidencia congreso discurso china estados unidos zócalo esperanza pueblo cuarta tranformación premisa escenario producto pagos morena producción aranceles merkel macron paris protestas xi jiping regaloba river boca bernabeú recetas fiestas Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

La Cuarta Transformación

El Pirata |3 de Diciembre de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y los puntos más destacados de un fin de semana donde pasaron tantas cosas que si quisiéramos detallarlas todas esto sería más extenso que el discurso de López Obrador en el zócalo dando inició a la cuarta transformación de México.

Pero antes de llegar a México debemos remarcar que en Buenos Aires la cumbre del G-20 salió hasta mejor de lo que se esperaba. Sí, hace una semana hablamos del país donde no se puede nada. Bueno, la cumbre se pudo.

El análisis político, las reuniones bilaterales, los acuerdos firmados, la carta de intensión, la tregua entre China y Estados Unidos por los árenseles y la armonía general, la dejaremos para otro momento. Lo llamativo fue que no hubo peronismo kirchnerista y eso pareció milagrosamente ordenarlo todo: la verdadera izquierda en las calles manifestándose en protesta y recuperando espacios que le habían usurpado, reuniones y fotografías en los salones, las mesas de diálogo y la sensación de que Buenos Aires, por un fin de semana, dejaba de ser la ciudad donde valía todo. Es cierto, Buenos Aires está muy lejos del centro del mundo y sus habitantes no comen vidrio: había seguridad de 20 países preparados para cualquier cosa.

Más allá de los detalles, del saludo de Putin y el príncipe saudí, del capricho de Trump, de la rubrica del tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México que justificó la presencia de Peña Nieto cinco minutos antes de dejar de ser presidente, del deseo de Merkel de salir a comer carne y del susto de Macron cuando lo primero que vio al bajar del avión fue un empleado del aeropuerto con "chaleco amarillo", la cumbre tuvo un balance positivo, mucho más de lo que a cada presidente, de cada nación presente en la cumbre, le esperaba en su país de origen.

Pero ahora si: vamos a la esperanza, a la alegría, a la regeneración, a la cuarta transformación y el resurgir de la fe en que México es mucho más de lo que sufre. Ese fue el ambiente, casi generalizado, festivo, en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador.

En el Congreso (San Lázaro) podríamos destacar muchas cosas, desde pasos de comedía hasta situaciones tensas, desde reconocer el buen gesto institucional de agradecer a Peña Nieto la entrega de la banda presidencial hasta hacerlo sentir miserable durante todo el tiempo que AMLO se refirió a la corrupción, los negociados y el despilfarro ante el evidente gesto del Copete que parecía decirse: "tranquilo, ya termina, ya pasa, aguanta, ya me voy, ya gané".

La ceremonia empezó mucho antes, con simbolismos que algunos podrían tildar de maravillosos y otros de demagogia, como asistir en un VW Jetta a la asunción. Y terminó mucho después, en un zócalo cubierto de pueblo con una puesta en escena indigenista sobre el escenario y la lectura de los cien puntos básico que cruzaran el nuevo gobierno.

Para no hacer largo, no tan largo, el cuento, podría destacar las cosas que me parecieron acertadas, y las que no, de todo lo que puso a consideración López Obrador en su discurso. Pero ¿A quién le importa? El que gobernará por los próximos seis años México será él; el que se colocó frente a la titánica tarea de transformar México fue él, y el desearle que realmente le vaya bien es desearle que le vaya bien a México; cosa que a veces los opositores, en cualquier país del mundo, no parecen comprender.

Lo único que destacaré es que AMLO parece partir de una premisa errónea, una premisa imposible, una premisa falsa que espero solo sea un juego discursivo y ni él se la crea realmente.

La premisa es "todos somos buenos, todos somos trabajadores, todos honramos nuestra palabra y todos daremos lo mejor de nosotros para resolver todo lo que lleva décadas hundiendo a México a pesar de mexicanos".

El solo hecho de ser mexicano te hace buena gente. Los corruptos eran unos cuantos que secuestraron el gobierno desde hace mucho tiempo y el resto de la población, desde Chiapas hasta Chihuahua, desde Veracruz hasta Guerrero, son pura gente honrada, trabajadora y buen pedo.

Si esto es producto de la inocencia de López Obrador, cosa que dudo mucho que conserve un político después de tantos años de carrera, o si se trata de un slogan discursivo generalizador para lograr un cambio en los desanimados del sistema, el tiempo lo dirá.

Sinceramente México sería una gran potencia sin pagos de piso, sin huachicoleo, sin mordidas, sin jefes de plazas, sin secuestros, sin masacres institucionales y sin el desparpajo de los dirigentes que durante años ni siquiera esperaban a que la gallina de los huevos de oro ponga para arrebatarle su producción.

Así que sin más que agregar, asistimos a la cuarta transformación. Transformación que sin dudas empezó cuando MoReNa ganó las elecciones y después de tres intentos de Andrés Manuel López Obrador de llegar a la presidencia.

Si estará a la altura de la independencia con Hidalgo, la reforma con Juárez y la revolución con Madero: solo el tiempo lo dirá. Si la democracia mexicana se transforma en un faro latinoamericano ejemplar para cambiar matrices mal paridas, realmente se avecinan tiempos dignos de atestiguar.

Mientras tanto Paris ardía entre barricadas, fuegos, destrucción y represión en las protestas del fin de semana, China le regalaba dos bicicletas a Macri y su esposa y le prestaba un montón de dinero a la Argentina a cambió de inversiones; Maduro asistía a la asunción de AMLO pero no al Congreso; George Bush padre moría y Trump cerraba su twitter por unos minutos en señal de duelo, Xi Jiping y Trump fumaban la pipa de la paz de la guerra comercial por 90 días, Perú le pedía explicaciones a Montevideo por el asilo diplomático de Alan García, el debate sobre el River Boca en el Bernabeú volvía a ocupar el centro de la escena en Argentina y el hermano del presidente de Honduras era detenido en Miami acusado de narcotráfico a gran escala.

Un fin de semana movido, un fin de semana que podría marcar un antes y un después o solo un fin de semana que nos distrajo por unos minutos de que ya pronto todas las publicaciones y transmisiones se inundarán con recetas gastronómicas para celebrar las fiestas; fiestas que a veces nos llenan de esperanza y fiestas que la mayoría de las veces: nos dejan afuera...

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!