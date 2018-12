Lo que nos Dejó el 2018

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos política encuentros elecciones trump kim jong un juegos olimpicos corea rusia putin stephen hawking harry y meghan campaña méxico andrés manuel lópez obrador morena tren maya pemex vizcarra perú maduro venezuela nicaragua espía rusa economía tesla spotify freddie mercury stan lee francia campeón mundial rusia 2018 mbapé messi neymar universidades comercial tailandia brooklyn marihuana canadá año nuevo deseos Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Un Año en Minutos

El Pirata |31 de Diciembre de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales que nos llevan por una especie de túnel del tiempo a recorrer un año a velocidad furiosa. 2018.

Estados Unidos, comenzaba el año sin acuerdo por el presupuesto, igual que ahora. Trump y Kim Jong Un, se insultaban, se peleaban, se amaneraban. Llegaban los Juegos Olímpicos de invierno, Corea del Sur y Corea del Norte se daban la mano. Cumbre Trump-Kim Jong Un y comenzaba un nuevo romance.

Caían bombas en Guta oriental, Siria seguía en guerra, denuncia de armas químicas, y Yemen es un desastre. El Nobel de Literatura no se va entregar; es que también en la academia hay un gran escándalo sexual.

Hubo encuentros de todo tipo, del segundo tipo y del tercer tipo. Trump con Kim en Singapur, Putin con Trump en Finlandia. Hubo elecciones y campañas. Que se vota en Costa Rica, en Chipre, Malasia, el Líbano, en Egipto, en Zimbabwe y en Rusia. Reasume Putin, asume Piñeyra en Chile, asume Abdo Benítez en Paraguay, asume Duque en Colombia, asume Díaz Canel en Cuba, asume Miss España que es transexual y México empieza a asumir que López Obrador será el próximo presidente. Campaña televisada, Meade no emociona, Anaya y sus cartulinas, Margarita que se baja y el Bronco es una risa.

Muere el científico Stephen Hawking en Cambridge, Avicii se suicida, Dolores Oriordan, la cantante de Cramberries, ya no está y tampoco cientos más en la campaña electoral más sangrienta de la historia mexicana.

Pasó Paul Allen, Fernando del Paso, Monserrat Caballet, el gran Osvaldo Bayer, y Bernardo Bertolucci bailó su último tango en Paris. Tres presidentes se reunieron para despedir a George Bush padre. Unos mueren, otros nacen y otros se casan, como el príncipe Harry y Meghan Markle en Windsor.

Tiempo de cambios: entra Vizcarra por PPK en Perú; no iba a renunciar, no iba a renunciar hasta que renunció. Sale Mariano Rajoy y entra Pedro Sánchez en España; no iba dimitir, no iba dimitir hasta que dimitió. Se va Rex Tillerson de la Secretaría de Estado y llegaba Mike Pompeo el jefe de la CIA.

Pasó a retirarse Estados Unidos del tratado nuclear con Irán y pasó a tambalear cualquier acuerdo sobre el clima. Continúa el huracán Odebrecht golpeando gobiernos, los Panamá Pappers, los informes de WikiLeaks, los cuadernos de Centeno (Argentina), la ruta de la corrupción y la destrucción. Testigos que aparecen muertos, pruebas que se pierden y vicepresidentas que deben renunciar, así fue en Ecuador.

Elecciones en Venezuela, y por supuesto ganó Nicolás Maduro.

El Tesla de Elon Musk flotaba en el espacio, suena Space Oddity. Starman viaja a las estrellas y en la tierra alcanzamos el pico máximo de emisiones de dióxido de carbono.

ETA anunciaba su disolución; vamos a ver Infinity War, Jurassic World y Rapsodia Bohemia; no resucitó Juan Gabriel pero parece que Freddie Mercury si lo hizo en Spotify. Stan Lee sigue vivo en sus personajes y las convenciones de comics ya no serán iguales.

Y porque solo el arte nos puede salvar, se subastó un Banksy que se autodestruyó y Beyoncé grabó un video en el Louvre. Una sonda llegó a Marte para decirnos que puede haber vida y en la tierra siguen los atentados, los atropellos y las balaceras.

El volcán Kilawea ponía en rojo a Hawai y el volcán de Fuego entraba en erupción en Guatemala. Se perdían unos niños en una cueva de Tailandia. Cuánto les queda?, qué va a pasar?, muere un rescatista y llegamos al final. Los niños están a salvo, no lo harán nunca más.

Lula da Silva es condenado. Brasil no llegará a la final del Mundial y Lula no llegará libre a las elecciones. Todos a Rusia 2018. Mundial de fútbol y la gloria por jugar. Messi no, Cristiano tampoco, Neymar menos, la onda es Modrić y Croacia, pero Mbapé y Francia serán campeones. "Vive le Bleu", los Campos Eliseos se inundan de azul y rojo aunque en unos meses se inundarán de amarillo rabioso.

Se inauguraba la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, Netanyahu celebraba, Palestina protestaba, muertos y heridos. Siguen los misiles en la Franja de Gaza, sigue la tensión y sigue la vergüenza.

Nicaragua salía a las calles; muertos y heridos. Daniel Ortega y Rosario Murillo soltaban a los perros, entraban en las universidades, ahí vienen: rompiendo barricadas, mordiendo, matando y dejando un tendal de sangre.

Los nicas que pueden, se van; los venezolanos que pueden, se van; los centroamericanos que pueden, se van. Comienza la caravana migrante, cruzando México van, llegaran para las elecciones de medio término justo a Tijuana, al borde mismo de la tierra prometida donde hoy manda Donald Trump. El presidente elije qué modelo de muro quiere montar y el show debe continuar. Los niños separados, las tiendas de campaña, la patrulla fronteriza y el tratado comercial: firma México y más tarde Canadá. Firma Peña Nieto y más tarde Trudeau.

Aquí no pasa nadie, "miren los que nos dan", el senado ahora es demócrata y la cámara de representantes queda para Trump. Se da el eclipse lunar mas largo del siglo, luna roja y ojos rojos porque Canadá legaliza la marihuana para uso recreativo. Se abre el debate aquí y allá.

Comienza el juicio al Chapo Guzmán, desfile de grandes arrepentidos por los tribunales de Brooklyn. El negocio era así, así y asá. Pagamos a este, a este, y al otro para que nos dejaran trabajar. Felipe Calderón dice que eso no es verdad, Peña Nieto dice "no me vengan con esto que andamos ocupados perdiendo una elección". Andrés Manuel López Obrador es el nuevo presidente de México. "Me canso ganso" y la regeneración. El sexenio de Morena llega en un Jetta proponiendo austeridad, salvaremos a PEMEX, y también la CFE, suspendemos el aeropuerto y la reforma educativa, haremos el tren maya y está a la venta el avión presidencial. ¿Y a los que saquearon la República? No los vamos a juzgar, si queremos pacificar hay un precio que pagar.

En Perú se escuchan a los mafiosos del puerto del Callao, todos se conmocionan y quedó desnudo el Poder Judicial. Se prueba que muchos directivos de PDVSA fueron bien ladrones, y unos drones con C4 estallan en un desfile militar, en Caracas frente a Nicolás Maduro, pin pan pum y el bolívar pierde cinco ceros para ser bolívar soberano. La economía es un desastre pero llega Rusia, Turquía y China para ayudar.

Argentina mira las pantallas, el dólar sale volando, de 20 a 40 en un suspiro, devaluación con inflación, acción, reacción y conmoción. ¿Otra vez sopa? El FMI sale a respaldar, todo es un tembladeral, todos a rezar. Pasa el temblor, un gobierno afortunado: horas antes del G20 se suspende el River Boca por incidentes y fallos en la seguridad. El G20 salió genial a juzgar como se ve y la final de la Libertadores se jugará en el Bernabéu. River será campeón, el fuego sigue vivo! Y olé!

Y el fuego invadió Atenas, quemó el Museo Nacional en Río de Janeiro Brasil, azotó parte de Portugal y España y quemó media California. Si aquí era El Paraíso, solo quedan las cenizas. El agua invadía parte de Italia, China, Japón y ni hablar de India y de Mallorca.

El asesinato del periodista saudí Kashogyi en el consulado árabe en Estambul genera una crisis diplomática. Otro periodista asesinado, pero este escribía en el Washington Post.

Masacre en un instituto de Crimea, es causa de la globalización dice Putin. Masacre en un bar country de California, es causa de la venta de armas. Asesinatos en Estrasburgo Francia, es causa del terrorismo. Muerte en una sinagoga de Pittsburg, es causa religiosa. Siempre hay una causa, siempre es confusa la razón.

Los movimientos feministas siguen con gran repercusión. Las mujeres protagonizan los cambios y ahora se debate y se señala lo que antes se decía "es lo normal". Los feminicidios continúan pero ya no se callan. El acoso ya no es un detalle, como un día dejó de serlo la pederastia vaticana aunque se siga sin juzgar.

India inauguraba la estatua más grande del mundo y despenalizaba la homosexualidad. Jair Bolsonaro era apuñalado en la recta final de la campaña. Sin Lula a competir, la presidencia es de Jair. Bolsonaro gana las elecciones en segunda vuelta. Después de la izquierda desprolija llega la derecha militar. Un avión se estrellaba en el mar de Java, caía el helicóptero del Leicester con su dueño y caía el helicóptero de Puebla con su gobernadora.

Europa siguió girando a la derecha nacional, euroescéptica, Salvini dice "no" a los inmigrantes y la euro política migratoria se cae como el puente Morandi en Génova. Sigue la novela del Brexit, a Italia le rechazan el presupuesto en Bruselas, Theresa May resiste como puede, Angela Merkel resiste como puede y Macron resiste conmemorando en el Arco de Triunfo el centenario del fin de la Gran Guerra. Semanas después el mismo escenario estará cubierto de chalecos amarillos pidiéndole la dimisión.

Golpeó el huracán Florence, golpeó el huracán Willa, golpeó Micheal en el golfo, golpeó un terremoto en Indonesia, y La Haya golpeó a Bolivia dándole razón a Chile por el litigio de salida al mar. Evo Morales es habilitado para ir una vez más por la presidencia y vuelve el grito de la oposición: Bolivia dijo No.

Crece la tensión entre Rusia y Ucrania por el secuestro de unos barcos. Paro de maestros en Costa Rica, paro de estudiantes en Colombia, el hermano del presidente de Honduras cae preso por narcotráfico y nos vamos enterando quienes son los dueños de tanto condominio en la Florida.

La empresa encargada de la búsqueda encuentra el submarino argentino ARA San Juan en el lecho marino. Era detenida la heredera de Huawei en Canadá por pedido de Estados Unidos. Tiene derecho a hacer una llamada, China dice: suéltenla. Y al final en libertad.

En Washington juicio a la espía rusa, la trama continúa, el abogado Cohen confiesa que pagó, por orden de Trump, a varias mujeres por silencio. Silencio sobre muchas cosas y la guerra de aranceles con China sigue entre treguas y amenazas.

Estados Unidos anuncia el retiro de las tropas de Siria y deja solos a los rebeldes kurdos una vez más. "No podemos ser la policía del mundo" dice Trump en la base que está en Irak.

La erupción del hijo del Karakatoa produce un tsunami mortal en Indonesia. Escupe el Etna en Sicilia y escupe el Stromboli más allá.

Cuando quisimos acordarnos todo estaba decorado y llegaba Navidad. Todos a esperar el Año Nuevo, los deseos, los balances, las promesas y todo lo de más.

Así, casi sin dejarnos descansar, terminaba el 2018 y llegaba el 2019. Con las mismas contradicciones, emociones, ilusiones, decepciones y aberraciones que vuelven a colocarnos en la situación de decir: damas y caballeros, bienvenidos al kaos total!!!!