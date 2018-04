Una Noche en Siria

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo poder gobiernos ataque misiles siria presidente trump estados unidos macron theresa may escena respuesta coalición occidental cumbre de las américas ejercito quimico méxico fútbol mundial rusia 2018 canción escándalo frontera pruebas zuckerberg versión declaraciones viernes 13 noche damasco imágenes bélicas consecuencias guerra campaña Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Comprando Historias

El Pirata | 16 de Abril de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y otra vuelta por el supermercado comprando historias.

Caminando por los pasillos de las versiones, tuvimos todas las ofertas a disposición.

La coalición occidental encabezada por Estados Unidos lanzó más de un centenar de misiles contra Siria.

La cosa comenzó más o menos cuando empezaron a circular imágenes de un supuesto ataque químico del gobierno sirio a Guta Oriental, un sitio de presencia rebelde. Trump, que venía acorralado con escándalos internos, la actriz erótica denunciante, el ex jefe del FBI (Comey) diciendo que era un mafioso, la Trama Rusa y la tensión con el tema de inmigración, soltó todo lo que tenía en la mano y, en calzones, empezó a tuitear que iba a atacar Siria!

El mundo se espantó pensando que llegaba la tercera guerra mundial pero el Jefe del Pentágono le bajó el tono diciendo que "no había nada decidido sobre Siria".

Era viernes 13, Trump había quedado como un pelmazo, era el día internacional del beso y el amor flotaba en el aire.

En Lima se estaba por inaugurar la Cumbre de las Américas y de pronto el vice presidente de Estados Unidos, Mike Pence, abandonó la ceremonia y se fue a ver la tele donde Trump anunciaba el ataque.

El jefe del ejercito norteamericano anunciaba los detalles, siempre ataques quirúrgicos como les dicen, solo a instalaciones del ejercito de los malos donde se desarrollan las armas químicas, como las de Irak en la época de George W. Bush. En este punto las cosas se tornaron tan oscuras como la noche en Damasco.

Frente a nosotros el anaquel de las versiones tenía de todo para elegir.

Con la ayuda del francés Macron, que al final no era tan diferente a Sarkozy, y la primer ministro británica, Theresa May, que al final no era tan diferente a Tony Blair, el déspota Donald Trump estaba atacando a su antojo a un pobre pueblo que solo tenía resorteras y piedras para defenderse; como en los tiempos bíblicos.

El occidente "garante de la democracia y la libertad" ponía limites al "animal" (así llamó Trump al presidente sirio en un twitt) Bashar al Asad y sus socios rusos e iraníes que mataron a niños con gases letales. Rusia decía que esto tendría represalias. Se mostraban pruebas de que el ataque químico había sido un montaje de Gran Bretaña y las "fakes news" invadían la red: Kim Jong um ya preparaba un ataque junto a Putin, el Papa sacaba un AK47, Israel corría su frontera hasta Turquía, Bin Laden resucitaba de entre los muertos, se suspendería el Mundial de Fútbol Rusia 2018 y todo medio oriente había sido destruido por los misiles nuevos, bonitos e inteligentes.

La noche tuvo de todo. Los demócratas aprobaron el ataque, pero como buenos demócratas pidieron que todo sea transparente y claro. Macron decía que se había atacado solo para limitar la capacidad siria de uso de armas químicas. Theresa May decía que no hubo más alternativa que el uso de la fuerza. El pentágono anunciaba que había destruido instalaciones químicas. Siria decía que su escudo antimisiles había funcionado bien.

El mundo libre respondía al ataque y la barbarie de la coalición con todo el arsenal y poderío a disposición. ¿Qué tenemos? Fakes para hacer circular en las redes! No se diga más!!!!

Las preguntas de siempre: ¿por qué a occidente le interesa tanto Siria al grado de apoyar grupos rebeldes que, como la historia demuestra, luego se vuelven en contra? ¿Por qué Trump pasó de anunciar retiros de tropas para concentrarse en la doctrina "primero los americanos" para luego incrementar el gasto bélico y lanzar misiles como piñata de caramelos?

Cuando los periodistas le preguntaron a la vocera del gobierno si tenían pruebas del ataque químico en Guta, la respuesta fue "si". Hubo un silencio esperando que profundice la respuesta, pero al parecer el "si" alcanzó y sobró para responder.

Al día siguiente bajó el humo y no hubo tanto espanto.

Putin no respondió a los gritos como algunos esperaban, Irán se reacomodaba el turbante, se mostraban las imágenes de instalaciones militares destruidas en las cercanías de Damasco y las cuarenta victimas del supuesto ataque químico habían sido vengadas con cien misiles. Si, cuarenta, parece un número menor para responder con más de dos misiles por persona, parece un número menor para ponernos al planeta al borde de la tercera guerra mundial, pero los números son lo de menos cuando uno tiene todas las intensiones.

Y así cada uno iba comprando la versión que más le ajustaba al cuerpo. La ONU como siempre decía que todos nos tranquilicemos, la Cumbre de las Américas seguía su curso básicamente dándole duro al gobierno de Nicolás Maduro, en la frontera de Ecuador y Colombia se confirmaba el asesinato de dos periodistas y un chofer a manos de disidentes de las FARC, México retomaba la campaña después de aguantar la respiración por unos minutos, Brasil veía que el país no explotaba con el encarcelamiento de Lula y la espantosa presentación de la canción oficial del Mundial de Fútbol Rusia 2018 con Maluma y Jason Derulo pasaba desapercibida por el momento.

Entre los misiles y las imágenes bélicas parecía que ya hacia mil años había quedado atrás el partido Real Madrid Juventus, las declaraciones de Mark Zuckerberg ante el Congreso, la detención del mono capuchino de ciudad de México y el reconocimiento de Papa sobre los casos de pederastia en Chile.

Salimos del supermercado sin comprar ninguna de las versiones a disposición porque ninguna nos había logrado convencer completamente. O nos quedaba grande, o nos quedaba chica, o era muy oscura, o parecía falsa... pero ya viendo los descuentos aprendimos algunas cosas como buenos consumidores.

Los tuits de Trump son más sinceros que la diplomacia del jefe del Pentágono. Putin usa una respuesta modelo para todos los casos: "esto tendrá consecuencias". Los republicanos hacen la guerra a los gritos, los demócratas también pero más calladitos. Los líderes europeos son todos diferentes a los anteriores hasta que se parecen. La ONU siempre dirá: OK pero no se lastimen mucho y las personas que viven en guerra en Siria desde hace años sin pertenecer a grupos rebeldes ni a las tropas gubernamentales les mandan saludos a todos agradeciendo su atención.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!!