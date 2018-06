Fotos Viejas

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo poder gobiernos elecciones colombia duque petro méxico amlo encuestas estados unidos kim jong un donald trump cumbre mattarella europa italia rajoy sánchez presidente españa conte salvini argentina comitiva los andes fmi aborto movimiento cinco estrellas la liga reunión mundial rusia 2018 selecciones jhonny deep kim kardashian nicaragua ortega marcha velocidad debate mexicana política fotografías Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

de Hace Horas

El Pirata |4 de Junio de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y los dichos, entredichos, los pasos hacia adelante, hacia atrás y hacia el costado.

Hace nada teníamos a Rajoy presidiendo España, a Mattarella diciéndole no a Giuseppe Conte y a Trump suspendiendo la cumbre con Corea del Norte.

Bueno, esa fotografía ya es en blanco y negro porque hoy Pedro Sánchez preside España, Conte se queda con la silla del Ejecutivo y Trump anunció que la cumbre sí se hará.

En España Rajoy parecía estar fuerte en su puesto hasta que Sánchez vio la oportunidad, que las elecciones le habían negado, de despedir a Don Mariano y poner en alto la bandera del PSOE. Sí, hubo que pactar con nacionalistas vascos y catalanes, hubo que sordearse con los altos dirigentes del propio partido y hubo que tener reuniones con promesas entre gallos y medianoche. Pero ¿quién le quita el sabor de sentirse presidente?!!! Ole!!!

En Italia todo parecía imposible pero al final se formó gobierno!

Giussepe Conte si será Primer Ministro, lo que parecía improbable hace unos pocos días, pero el gabinete lo armaron desde el Quirinal. Luigi Di Maio y Matteo Salvini marcaran desde sus ministerios el gobierno de Conte, el gobierno de Cinco Estrellas y La Liga, el gobierno que genera más preguntas que certezas en casi todos los rubros pero que garantiza que no habrá experimentos económicos que pongan en riesgo la integridad europea.

Para envejecer aún más la foto de la semana pasada y dejarla sin efecto, Donald Trump dijo que si habrá reunión con Kim Jong Un y que será en la fecha y el lugar acordado. Como si aquella carta enviada donde suspendía todo no hubiera existido. 12 de junio, Singapur, ahí vamos.

Pero momento, porque se anda cocinando una reunión previa entre el líder sirio Bashar al Asad y el norcoreano, así que puede que Trump se ofenda nuevamente y otra vez tengamos que reformular el calendario.

Lo único que está claro es que entre Estados Unidos y Corea del Norte hay más desconfianza que entre los nicaragüenses y Daniel Ortega cada vez que el sandinista habla de dialogo y pacificación.

Y mientras el país centroamericano continúa consternado por la represión de la última gran marcha de protesta y las muertes injustas, más fotografías se rebelaban.

Trump con Kim Kardashian hablando de prisiones federales, Jhonny Deep difícil de reconocer, las selecciones de fútbol preparándose para el Mundial de Rusia 2018, China repensando si le seguirá prestando a Venezuela, Washington imponiendo aranceles, la ONU denunciando la muerte de una veintena de personas en Tamaulipas, los asesinatos de candidatas en México, AMLO creciendo en las encuestas, el resto de los candidatos diluyéndose en la confusión, Petro y Duque en la campaña por la segunda vuelta colombiana y el nuevo viejo gobierno de Costa Rica lanzando un plan de austeridad.

Por su parte, en Argentina ya no llama la atención que el peronismo y el glorioso kirchnerismo, que convirtió a argentina en un paraíso fabuloso (en el sentido estricto de la palabra) este concentrado en destrozar la institucionalidad y lograr el histórico efecto que convenció a generaciones enteras de argentinos: "todo lo que no seamos nosotros no puede gobernar".

Como si todo esto fuera poco para los miembros del gobierno de Cambiemos, la comitiva presidencial debió aterrizar de emergencia en medio de la cordillera de Los Andes y tardaron como 48 horas en rescatarlos.

Informamos que perderse en la cordillera no era parte de las exigencias del FMI. La aclaración parece un chiste, pero si un cura salió a decir que la despenalización del aborto era una de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional para respaldar a Argentina, no me parece que la aclaración esté de más. Digo, en la fotografía del absurdo cualquier aclaración es bienvenida.

Y así, entre viejas fotografías de la semana pasada, cambios de sillas en España e Italia, encuestas a la carrera presidencial mexicana, debates sin debate entre quienes debaten, reuniones suspendidas que resucitan, complicidades de medianoche y la necesidad de actualización permanente por la velocidad que la actualidad nos imprime, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!