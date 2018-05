Tornados y Erupciones

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo poder gobiernos tornados estados unidos stormy daniels donald trump giuliani elecciones méxico pri presidente lópez obrador nobel de literatura argentina dólar volcán kilauea hawai euskadi eta guerra comercial china mundial de fútbol rusia avengers infinty war batalla de puebla internacionales campo venezuela economía subsidios nicaragua global Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Pagar por Callar Cobrar por Hablar

El Pirata | 07 de Mayo de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y la temporada inestable de tornados.

"Comenzó el cielo enrareciéndose y todo empezó a girar en círculos". Bien podría ser la declaración de un testigo que marcaba el comienzo de la temporada de tornados, pero aplica también en muchos otros sentidos.

Stormy Daniels, muy a doc el seudónimo de la actriz de cine para adultos, se sintió complacida cuando Rudolf Giuliani, último abogado en sumarse al equipo de defensa de Trump, reconoció que el Presidente pagó 130 mil dólares por el silencio de la blonda dama de compañía.

Pero el viento comenzó a soplar, Trump dijo que "sí", pero luego dijo que "no" y que Giuliani es un "gran tipo" y que aún no conoce bien como fueron los hechos.

Despeinados: Trump, Giuliani, el abogado Micheal Cohen y Stormy Daniels, amenazan con continuar este paso de comedia de enredos.

Por otro lado, y del otro lado de la frontera, en México el tornado electoral sigue generando vientos de más de cien kilómetros la hora. El PRI se dio cuenta de que no estaba apoyando lo suficiente a su candidato, mitad porque no sabía si apoyarlo era hundirlo más y mitad porque Meade no le caía del todo bien al presidente del partido, Enrique Ochoa. Cuestión que el viento sopló y antes de que la intención de voto le empiece a dar en negativo a Pepe, el PRI nombró un nuevo presidente a dos meses de las elecciones.

El senador René Juárez Cisneros, más priista que el PRI, le da nuevos bríos a un candidato y a un partido donde ya saben que, más que recuento de votos, van a tener que hacer recuento de daños después de las elecciones.

México vive intensamente la campaña electoral y Andrés Manuel López Obrador se va probando la banda una vez más mientras alrededor todo es "dicen que dijo que dice". Ahora el líder de MoReNa dijo que la corrupción antes del 1° de julio no lo importa mucho y que su llegada al poder supondrá "una transformación similar a la independencia pero sin violencia". A los niños, y cuantiosa masa milenial votante, les informamos que si ven algún mural de AMLO junto al cura Hidalgo, Iturbide, Guerrero o Morelos, Andrés Manuel no pertenece al mismo ciclo histórico.

Y mientras el tornado Avengers Infinity War arrasaba con la taquilla, Estados Unidos vivía intensamente la mexicanidad gracias a la Batalla de Puebla, los escándalos sexuales se cargaban también al comité del Nobel de Literatura que anunció que este año el premio quedará vacante y Vladimir Putin decía que Rusia ya estaba lista para el Mundial de fútbol, un tornado se formaba en el sur de continente doblándole el paraguas al gobierno argentino.

En medio de la resistencia a la quita de subsidios, la inflación que no se enfría y los malabarismos para tratar de no utilizar la palabra "ajuste" aunque todos coinciden que esa sea obligadamente la acción a realizar, el dólar se recalentó al estilo asado argentino y al gobierno de Macri casi se le quema hasta la ensalada gracias a la humilde colaboración de los que se supone deberían estar de su lado y tuvieron un súbito ataque de histérica con sobreactuación colectiva.

Pero no pasa nada, Argentina está acostumbrada a que hay que esperar siempre a que llegue algo: esperar a que se estabilicen las variables, esperar a que las condiciones internacionales acompañen, esperar a los inversores, esperar a las próximas elecciones, esperar a que el campo liquide la cosecha de la soja, esperar el final del campeonato o esperar el Mundial de Fútbol.

Y ¿después del Mundial qué?

Después del mundial, en tiempos políticos argentinos, es más o menos el siglo que viene.

Y más noticias daban vuelta entre climas adversos y ventarrones: el volcán Kilauea entraba en erupción en Hawai inundando de lava y temblores la isla; otro presidente municipal era asesinado en México; Venezuela detenía a once directivos de Banesco por atentar contra la economía bolivariana; ETA anunciaba en el Euskadi su disolución total y definitiva; China y Estados Unidos se median para evitar una guerra comercial; en el norte de la India la arena y los vientos dejaban un tendal de muertos; Nicaragua sigue respirando tensión; y así seguimos atentamente lo que pueda pasar con el clima político global aunque por la ventana se vea todo despejado y soleado.

Y así, entre tornados y ventarrones, entre fuerzas centrifugas y centrípetas, entre todo lo que da vuelta para regresar al mismo lugar o salir despedido, entre las erupciones que hacen temblar el suelo sobre el que estamos parados y la lava que avanza lenta e inexorablemente: nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!!!!!!