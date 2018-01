Y Adentro Se Escuchan Gritos

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política poder administración trump negociaciones gobierno mujeres críticos gestión medios comunicación candidato movimiento vladimir putin presidenciales brasil lula colombia perú chile papa existosas honduras economía tensión óscar pérez venezuela código penal plurinacional evo morales alasita carnaval bolivia video jalisciense escucha cierres libertad Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Puertas Cerradas

El Pirata | 22 de Enero de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las puertas cerradas. Por lo menos hasta que terminemos de discutir las cuestiones internas.

Una tensa calma se respira en el ambiente de los bulevares donde se encuentra la política internacional. Y es que todos, o casi todos, se encerraron a reparar temas hogareños, ya saben: limpiar la cocina, lavar la ropa, acomodar los muebles y sacudir las alfombras.

Las coreas siguen bien deportivas y buena onda, Colombia quiere agregar todo con el Ejercito de Liberación Nacional antes de las elecciones, Brasil espera a ver si la justicia le permitirá a Lula presentarse a las presidenciales, México entra en campaña intensa y Estados Unidos tiene que afinar números.

Otra vez el fantasma del cierre de la administración federal sobrevuela el Capitolio y ahora el detalle no está ni fronteras adentro ni fronteras afuera, está en la frontera misma. Dreamers, programas de cobertura legal a menores inmigrantes y la financiación del muro son los puntos de desacuerdo. Dicen que Trump no quiere ni un paso atrás y las negociaciones se hacen más complicadas.

Y para conmemorar que Donald ya hace un año que está en el poder, masivas marchas en las ciudades más importantes de Estados Unidos conjugaban protestas contra Trump, movilización de mujeres a Washington como las de hace un año y manifestaciones en contra de las políticas migratorias.

Igual a Trump todo eso lo tiene sin cuidado y antes del fin de semana dio a conocer sus premios "Fake News" donde puso a fuego lento a los medios de comunicación críticos a su gestión.

El que no tiene ninguno de esos problemas es Vladimir Putin, que también cerró las puertas porque ahora se concentra en la campaña presidencial; y la campaña comenzó a lo Putin. El compañero Vladimir con rostro adusto y el torso desnudo se baña en un pozo de agua helada realizando el rito religioso de la Epifania. Impresionante!!! Lastima que la imagen no entró en el calendario Putin 2018 ni en los afiches del mundial de fútbol, sin embargo es la gran estampa de unas elecciones que ganará sin tomar frío.

El que a contrapelo del mundo en lugar de cerrar las puertas las abrió fue el Papa Francisco. Y sinceramente, mejor las hubiera cerrado y espiado por la ventana, porque su gira por Chile y Perú fue bastante patética.

En Chile no le fue muy bien. Pasó por Santiago, fue a Temuco a explicarle a los grupos de mapuches que él los apoyaba, igual que las ONG´s europeas a las que tanto le gustan apoyar causas de las cuales no tienen ni idea, pero les pidió que no sean violentos. Y después de dejar a Piñera en el freezer porque no tenía más tiempo, se despidió en un predio preparado para cientos de miles de feligreses, que evidentemente habrán tenido otra cosa mejor que hacer porque no se cubrió ni un cuarto de los esperado. Para rematarla, antes de subir al avión, dijo que las denuncias contra un obispo encubridor de pederastia eran puras calumnias y desató el enojo de las victimas que inocentemente esperaban al menos un guiño compasivo. Puras calumnias: palabra de dios, te alabamos señor.

En Perú le fue un poco mejor, PPK bailaba y se abrazaba a él para ver si levantaba al menos medio punto su índice de popularidad que se arrastra por los suelos y el Papa se la pasó hablando de ecología, tráfico de personas en la amazonía y viendo bailes nativos con cara de prefiero esto a que me pregunten ¿por qué el Vaticano encubre a Luis Figari fundador de un movimiento católico ultraconservador sobre el que sobran pruebas de sus abusos sexuales.

Pero bueno, no todas las presentaciones pueden ser exitosas, hasta el Papa puede desafinar en un concierto.

Mientras tanto las noticias del mundo nos mostraban un ataque talibán a un hotel en Kabul, más detalles de la historia de la familia californiana que tenia a todos sus hijos secuestrados, tensión en Honduras a una semana de la jura de Juan Orlando Hernández, el caso de Óscar Pérez en Venezuela con el rumor de una ejecución extrajudicial y Bolivia, que también cierra las puertas, porque por más que se trate de imponer el tema de la salida el mar, el país hablaba del código penal, se convocaba a una huelga general y Evo dijo que todo era para evitar su repostulación.

Sin embargo, el domingo terminó echando el código para atrás a ver si así se calman los bloqueos y protestas entre alasitas y alistamientos para el carnaval.

Ganándome la antipatía de muchos, lo voy a decir: Evo morales me parece de los dirigentes más astutos de la región.

No es la primera vez que lanza dos bombas y desactiva una cuando todo está al borde de la explosión. Código Penal y reelección desoyendo el resultado del plebiscito que le dijo NO. Desactivada una la otra sigue con su tictac y hoy es feriado en Bolivia. ¿Por qué? Porque se cumplen doce años del Estado Plurinacional, porque Evo cumple doce años en el gobierno y porque Evo quiere más.

Y así, mientras las puertas se cerraban y adentro se escuchaban gritos, ahí afuera el hemisferio norte se congelaba, el sur se recalentaba, los diálogos se suspendían, la estatua de la Libertad permanecía cerrada por el shutdown y Yuawi habla en un video de las carencias que sufre la gente en la sierra jalicinense.

Por supuesto que ese video no le parece tan agradable a los políticos que debieron pensaban: Ay no, mejor que siga cantando... es tan simpático.

Y entre cuentas que no cierran, administraciones colapsadas, diálogos de sordos, giras fallidas, climas extraños, campañas aceleradas y puertas cerradas donde igual se escucha todo: les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!