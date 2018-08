El Comic Sudamericano

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo poder gobiernos argentina escándalo comic política arrepentidos gatubela sobreprecios batman joyas capitán américa doctrina monroe estados unidos corrupción aviones dragón chino transparente negocios personales lula jueces empresarios leyenda felicidad alegría economía nuevos medios comunicación propaganda funcionarios verdad bolivia evo morales elecciones lópez obrador ex gobernador preso bimbo hawai huracán lane john mccane iglesia irlanda políticas torneo videojuegos florida franco promesas Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Y la Doctrina Monroe

El Pirata |27 de Agosto de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y los comics fascinante de la realidad latinoamericana.

Al malvado juez allanó las propiedades de Gatubela y declaró que ella y su ex marido presidente, junto al perverso ex ministro de planificación de Argentina, encabezaron y comandaron una sociedad delictiva.

Ciudad Gótica está conmovida y Batman no encuentra paz, cada vez que mira en la baticueva se da cuenta que se robaron hasta las llaves del batimóvil y como si fuera poco la bati tarjeta de crédito está en llamas porque la economía no arranca y quedó estacionada en una pendiente.

Lo cierto es que ahora el guión toma la única forma que podía tomar cuando te acusan de haber robado hasta los centros de mesa del casamiento que tú mismo habías organizado con el dinero de los invitados a los que ni siquiera dejaste sentarse a la mesa.

Las voces de los secuaces siguen a la jefa al grito de "aquí nadie se arrepiente de nada". Pero no hay comic sin leyenda, y según la leyenda el Capitán América está detrás de todo esto.

¿Qué es todo esto? La resurrección de la Doctrina Monroe: "América para los americanos".

Resulta que como los chinos estaban teniendo demasiada influencia en el territorio, Estados Unidos quiso recuperar lo perdido. Visto y considerando que digitar gobiernos y amenazar con guerras ya no está bien visto por América Latina, comenzó a influenciar en la Justicia y en la ciudadanía. Para eso realizó una maniobra genial haciendo que en Sudamérica pierdan las elecciones todos los presidentes de pseudo izquierda populista y se los juzgue por corrupción cuando estas inocentes criaturas jamás habrían tocado una moneda ajena al fruto de su esfuerzo transparente y heroico en nombre del pueblo y de la patria.

Resultado final del plan: la candida Cristi está en problemas, Lula está preso, Correa está con causas e indignado hablando desde Bélgica y todos se abrazan para denunciar persecución política.

Pero ¿y los jueces comprobadamente coludidos, los empresarios arrepentidos, los propios funcionarios que confiesan, las imágenes, los videos, las cuentas, los archivos, los aviones, los sobreprecios, los desvíos, los bolsos, las propiedades?

Todo eso es un show, todos son obligados a confesar por miedo, todos son videos trucados, todas son imágenes de simple gente contando plata, todos son archivos plantados, bóvedas que son bodegas, cuadros que son amor al arte, joyas de pura coquetería, cuentas de buenos negocios personales y puro cuento de los cerdos capitalista imperialistas que quieren vengarse de los héroes patrios que llevaron felicidad, alegría y verdad a los pueblos que nunca se equivocan. Pero que se volvieron idiotas el día que dijeron basta, que dijeron no, que dijeron ya está bien de tanto paraíso fabuloso: queremos sufrir!!!

A todo esto otros dos superamigos que aún tienen el poder, ven su reflejo en el futuro, y se defienden mientras ven las noticias que ellos mismos pagan a través de Telesur y los nuevos medios de comunicación que nadie lee ni oye ni consume por tratarse de órganos de difusión partidaria oficialista.

Y así se va alterando toda la región.

Evo Morales está indignado porque dice que Argentina, en una evidente provocación, militarizó la frontera. Convengamos que argentina no puede militarizar ni si quiera el yacimiento de Vaca Muerta, zona que dejó con presencia sospechosamente china y evidentemente norteamericana.

Y otro de los superamigos sudamericanos, Nicolás Maduro, salió en airosa defensa de... Bueno, Nicolás tiene tantos problemas internos que se dedicó a buscar a quiénes están haciendo fracasar su maravilloso plan económico revolucionario y a decir que los más de dos millones de venezolanos que se fueron de su patria lo hicieron por falsas promesas de la derecha internacional.

Así que entre las noticias tenemos a ex presidentes que se llevaron hasta las toallas de los hoteles, un debate ideológico con 50 años de retraso, un imperio que quiere recuperar posiciones frente al dragón chino y las fronteras sudamericanas casi más calientes que la del muro de Trump con los negocios que empiezan a florecer, como vender pasaportes por cifras inmorales o cruzar personas con métodos propios de los redes de trata.

Entre otras cuantas novedades España aprobaba mudar a Franco del Valle de los Caídos; Italia seguía con la crisis migratoria y un barco atorado sin destino; después del terremoto en Venezuela, terremoto en la frontera de Perú y Brasil, terremoto en Irán en la frontera con Irak, Trump peleándose con el fiscal general, con la CIA, con su ex abogado y con todo el periodismo; la expansión de las colonias israelíes en Palestina sigue creciendo y creciendo; para Corea del Norte cambió el interlocutor y ahora sale Pompeo y entra un ex directivo de la Ford; la brutal tiranía en Uganda, la dictadura de Mauritania; muertos en un tiroteo en un torneo de videojuegos en Florida; la democracia colombiana votaba para ver si realmente le interesaba la corrupción a sus ciudadanos; el mundial de tango en Buenos Aires pone a bailar la moneda depreciada y la inestabilidad bursátil; el gigantesco huracán Lane inundando Hawai; moría el senador (estadounidense) John McCain y el Papa Francisco iba a Irlanda a decir lo mal que la Iglesia había actuado con los casos de pederastia durante los últimos... dos mil años.

En México sigue el largo periodo de transición, López Obrador ya anda paseando a su gabinete y diseñando una Constitución Moral, Peña Nieto jura que no existió ningún pacto con AMLO en las elecciones, y ahora la PGR cambia la carátula del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, porque dicen que no hay pruebas de que sea tan, tan malo como lo acusaban. Si el proceso sigue así posiblemente un repartidor de Bimbo tomará su lugar y cumplirá la pena en el reclusorio norte por hurto agravado amparándose en la imagen de un osito dulce y amigable.

Y así vamos enterándonos de los destrozos, así vamos negando realidades cuando nos son adversas, así vamos sacando nuestra casta de adaptación al medio, así vamos sosteniendo nuestra humana condición de supervivencia, entre huracanes y escándalos, entre teorías conspirativas y espectáculos denigrantes, entre la ruina y el retraso al que la corrupción confina a los países, entre las expectativas y las confirmaciones de que las mismas no se cumplirán... nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!