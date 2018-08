Llora Por Mi Arrepentida

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo poder gobiernos argentina escándalo kirchneristas política arrepentidos tribunales sobreprecios obra pública tesoro tarifas oposición venezolana corrupción avión corrupto peronismo millones dólares estados unidos drogas metanfetaminas escribir libro aumento economía recesión legalización debate campaña funcionarios empresarios chofer presidenciales brasil candidatos lula preso bolsonaro campeones carnaval contexto juez día del niño políticas juguetes gasolina religioso novedades precio Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Con Melodía Operística

El Pirata |20 de Agosto de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las huellas que también dejan los que usan guantes.

En un escándalo de orden bíblico, Argentina asiste al arrepentimiento generalizado luego de la aparición de las sagradas escrituras del chofer.

Desfilaron en los oscuros pasillos de los tribunales: funcionarios, secretarios, empresarios, encargados de traslado de bolsos y cuanto arrepentido pueda uno imaginarse.

Una catarata de pruebas de los robos, desvíos, sobreprecios, cohecho y dinero sucio durante los doce años del gobierno kirchnerista. Una estampida que dejaba al descubierto lo que muchos denunciaron en soledad y sin que la Justicia oyera.

El reparto a discreción, el disciplinamiento, la farsa consumada, el colosal mecanismo que aceitadamente mezclaba testaferros, obra pública, aportes obligatorios, traslados de divisas en los aviones presidenciales, porcentajes de sobornos y mucho más.

El hundido tesoro nacional que saqueado a destajo retraso doce años de infraestructura, dejó al país al borde del colapso, destrozó la balanza que hoy revienta las tarifas, malversó fondos, no logró aumentar el empleo, no bajó los índices de pobreza, desaprovecho un marco internacional favorable y destruyó la matriz energética.

La corrupción en estado puro y glorioso, solo comparable con aquellas dictaduras de los mandatarios que se creyeron dueños de los países que gobernaron. Unas cifras imposibles de contemplar sin morir de vergüenza.

Los detalles pintorescos están a disposición y le dan color al drama: el tipo de los bolsos en el convento diciendo que lo obligaron, las monjas y los curas bendiciendo; Néstor Kirchner iracundo pateando un bolso porque contenía millones de pesos y no de dólares, Cristina y los bailecitos en Angola, Calamaro visitando al corrupto ex vice encarcelado Amado Boudou porque un día tocaron la guitarra juntos, un ex juez federal llorando porque lo corrompieron, un misterioso avión del ejercito venezolano llevando libros a a un hotel cinco estrellas que en realidad era dinero del chavismo para la campaña, una líder social jujeña que tenía a toda una provincia secuestrada, un intendente en fuga en uno de sus autos de colección conmovido por la pobreza, un plan sistemático digno de una mafia sin códigos que quizás algún día encuentre justicia.

Y digo quizás, porque puede que en todo este despliegue de arrepentimiento sean tantos los testimonios que sea más factibles escribir el libro de historia más grande de la Argentina que encontrar justicia.

Tenemos entonces a parte del kirchnerismo arrepentido, al kirchnerismo arrepentido de no haber hecho lo suficiente para no perder el poder, al kirchnerismo negador que dice que no se arrepienten de nada, al peronismo arrepentido del kirchnerismo, a los funcionarios k arrepentidos, a los empresarios arrepentidos, al gobierno arrepentido de imaginar que controlar la inflación sería más fácil, a los actuales funcionarios arrepentidos de haber confiado que ya argentina debería estar saliendo y no entrando en una recesión anunciada y a los arrepentidos de los arrepentidos.

A esto debemos sumarle a los argentinos arrepentidos de haber viajado al Mundial de Fútbol pensando que Messi los haría campeones, a los arrepentidos de haber gastado en dólares con sus tarjetas de crédito, a los arrepentidos de no haber cargado combustible antes de la última suba, a los arrepentidos de haberse fumado las conversaciones de amigos y parientes que les explicaban porque la Década K fue la más gloriosa de todas, a San Martín arrepentido de lo que hicieron los gobernantes del país que liberó hace más de dos siglos, y a los padres arrepentidos de haber tenido hijos porque el precio de los juguetes es obsceno; y el domingo se celebró en Argentina el día del niño arrepentido.

Bueno, en realidad fue solo el Día del Niño, pero si no lo aclaraba, en este contexto, pareciera que los niños fuesen los culpables de todo.

Pero mientras una parte de Argentina quedaba sorprendida por el monto del latrocinio, otra parte negaba y acusaba persecución política, y otra parte se arrepentía, más noticias daban la vuelta al mundo.

Murió el ex secretario de la ONU y Nobel de la Paz Kofi Annan. Las lluvias más intensas del siglo dejan cientos de muertos en la India. Terremoto en Indonesia, terremoto en Fiji, terremoto en Costa Rica. El estado mexicano de Guerrero debate la legalización de la amapola. La armada mexicana incauta 50 toneladas de metanfetaminas del cartel de Sinaloa. Estados Unidos bate récords de muertos por sobredosis, más de 70 mil el año pasado. Nicaragua sigue en protesta contra Ortega. Las rutas de Ecuador no paran de contar accidentes. La oposición venezolana convoca a paro nacional y debutan las nuevas medidas económicas tras la devaluación del Bolívar.

Como si esto fuera poco Maduro dijo que el éxodo de venezolanos se debe a las falsas promesas de la derecha internacional que terminan obligando a los venezolanos a emigrar para limpiar pocetas.

Si, la derecha internacional necesita limpiar sus baños y engaña a los venezolanos; médicos, universitarios, clase media, campesinos, profesionales, a encarar un largo peregrinaje dejando atrás su país guiados solo por las promesas maquiavélicas que buscan derrotar al chavismo.

No quiero ponerme en los zapatos de alguien que huye con lo puesto de una dictadura cívico militar enajenada y que termina siendo humillado en un discurso por su propio presidente diciendo que van a limpiar baños cuando en su país está el paraíso gobernando por el padre, hijo y espíritu santo.

Y las novedades continúan, el escándalo de pederastia en Estados Unidos no encuentra techo en Pensilvania, El Vaticano balbucea, la Iglesia Católica canta loas al Señor, nos arrodillamos y las aberraciones no se quitan con agua bendita. Por los siglos de los siglos, amén.

Me arrepiento señor.

Lula da Silva le pone candela a la campaña en Brasil inscripto como candidato desde la cárcel para las presidenciales de octubre. Y las opciones son cada vez más extrañas: Lula, un ex presidente preso por corrupción; Fernando Haddad, un candidato por si Lula no puede participar; Marina Silva, la candidata que siempre hace fuerza pero nunca gana; Jair Bolsonaro, un ex militar con todas las armas cargadas del discurso que la derecha quiere escuchar, y todos buscando alianzas con los evangélicos que tienen mucho peso en las urnas del gigante sudamericano.

Y así, de carnaval en carnaval de Brasil, de devaluación en devaluación con el carné de la patria para entrar al paraíso, de arrepentimiento en arrepentimiento para que la condena sea más leve, de salmo en salmo para no irnos al infierno de la depravación, violación y aberración religiosa, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!