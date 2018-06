La Mesa Está Servida

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo poder gobiernos elecciones colombia duque petro méxico amlo anaya encuestas estados unidos kim jong un donald trump cumbre dennis rodman criptomoneda marihuana singapur mundial fútbol rusia 2018 roland garros rafael nadal volcán guatemala fotografía nba líderes canadá g7 estrella deportiva candidatos debate selecciones analisis resultado segunda vuelta fiesta proteccionismo comercio debate sorpresas política Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Todo Preparado

El Pirata |11 de Junio de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las cumbres borrascosas.

Ya estamos en Singapur!

Todos listos y preparados, parece que no hay marcha atrás, ya tenemos a Kim Jong Un listo para decir que impuso condiciones y a Trump preparado para tuitear que fue una reunión muy provechosa y me merece el Nobel de la Paz. Pero para eso falta, y estos dos líderes siempre tienen la capacidad de sorprendernos.

Otro que está en Singapur auspiciado por una empresa de comercialización legal de marihuana es el ex NBA Dennis Rodman, que se declaró feliz de haber arribado a la cumbre para presenciar tal magno evento.

Ya sé, ustedes dirán ¿Cómo?

Es sabida la afición desbordante del líder norcoreano por la NBA, y lo bien que le cae Kim Jong Un la ex estrella deportiva, pero no me hagan preguntas, no tengo idea de por qué el Gusano Rodman llegó a la cumbre de los líderes de norcorea y Estados Unidos auspiciado por una compañía de marihuana canadiense. Pero disfruten de estas novedades que el mundo posmo nos entrega. Entra un basquetbolista afroamericano de dos metros, un chino gordo y un gringo con cabello naranja entran a un bar y ...

Hablando de Canadá, de allí llegó Trump luego de patear la mesa, pelearse con todos, enojarse con Justin Trudeau y pedir que Rusia esté en la próxima reunión.

No es porque el número 7 no le siente y prefiera regresar al G8, si no que sostiene que no se pueden entablar conversaciones de comercio mundial sin el oso ruso. Así que por un lado lo penalizamos por la anexión de Crimea en Ucrania y por el otro lo invitamos a sentarse a la mesa. Esto que puede parecer contradictorio da razón a Trump, realmente hablar de comercio mundial, proteccionismo y globalización sin Rusia ni China es como hablar de religiones sin el Papa, el Rabino y el Imán.

Y entre cumbres y cumbres, otros hacían sus reuniones aparte. Putin se reunió con Xi Ping, Macri se tomó la foto con Lagarde para que vean que el FMI si va poner dinero, Petro se toma fotos con intelectuales y el casi ganador Iván Duque se toma fotos con políticos de cara a la segunda vuelta colombiana.

En otras noticias que continuaban, continúan los efectos de la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala, continuaban los efectos de la represión en Nicaragua, continuaban llegando las delegaciones de fútbol al Mundial Rusia 2018 y continuaba Rafael Nadal ganando todos los Roland Garros que se le antojen.

¿Y México?

A toda madre!!!!

Asesinan a un candidato a diputado en Coahuila al salir de un debate, los futbolistas del Tri anduvieron de fiesta, Anaya denunció ataques hacia su inocente riqueza hija de Querétaro planificado desde Los Pinos por Peña Nieto a quien acusa de ya haber pactado con AMLO, Andrés Manuel crece en las encuestas y ya superó el cien por ciento de intención de voto por lo que dedica su tiempo a decir que estará todo bien con todo el mundo, calmar empresarios, besar infantes, cruzar viejitas y abrazar a quién necesite un abrazo. Y así, con José Meade casi en calidad de testigo, Anaya, el millonario que toca la flauta dulce y el ukelele, y López Obrador, el viejito humilde que cambiará a México para siempre, se reparten las posibilidades de cara al próximo y último debate presidencial donde lo más interesante serán los chistes que pueda aplicar El Bronco. Todo eso rodeado de un ambiente hermoso de nervios, asesinatos a candidatos, presiones, llamadas telefónicas donde te dicen que AMLO es el viejo del costal y memes esforzados donde Anaya queda mal hasta cuando pone su mejor cara y AMLO queda bien hasta cuando dice una pende...

Pero ¿Qué importa todo esto si ya estamos a días del Mundial de fútbol? Todo está listo, la gran fiesta deportiva se apodera de todas las noticias, ya llegarán los animales que predicen resultados, las damas que apuestan desnudos por su selección, los análisis más complejos que terminaran derrapando con cada resultado y todo el colorido de la Plaza Roja.

Y así, entre resultados predecibles y sorpresas, entre cumbres y borrascas, entre hechos históricos y acontecimientos festivos, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!