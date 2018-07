Y Ahí Va Otra Fase

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo poder gobiernos revolución constitución reforma cuba partido comunista socialismo propiedad privada millones amlo multa INE marihuana amapola twitter estados unidos buenos aires trump putin finanzas países economía perú méxico acusaciones poder judicial jueces ministros justicia colombia venezuela parque acusaciones agua legalización políticas grabaciones renincia novela sandinista nicaragua Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Redefiniciones y Actualizaciones

El Pirata |23 de Julio de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las nuevas definiciones.

Esta semana hubo una gran cantidad de ejemplos de como la tecnología, la globalización y la comunicación obligan a redefiniciones, o bien a actualizaciones, de conceptos que exigen ajustarse a la vez que entran en contradicciones.

Un ejemplo de esto es la revisión de la Constitución cubana. Habrá reforma, una vez más, y en la actualización ya aparece por primera vez desde el triunfo de la revolución el concepto de propiedad privada. Limitado, vigilado y otorgado, pero aparece.

Más allá de los detalles que modifican el texto de 1976, lo más notable es la supresión del "objetivo del avance hacia una sociedad comunista". De hecho la palabra "comunismo" se esfumó y ahora solo se habla de "socialismo" en el borrador de la modificación de la carta magna que se debatió en el partido.

El gobierno de Díaz Canel igualmente habla de una nueva fase de continuidad revolucionaria y el presidente de la asamblea nacional, lazo, explicó que todo esto "no significa un renunciamiento a las ideas revolucionarias". Básicamente para que los empleados gubernamentales que escriben en el Granma sepan qué decir sin entrar en confusión.

Lo que no se tuvo muy en cuenta es que entramos en la fase "socialista" de una revolución cuyo máximo órgano rector es el Partido "Comunista" Cubano. Pero ni modo, seguiremos debatiendo definiciones y significados hasta que nada sea contradictorio o al menos no lo parezca. Vienen tiempos de consulta popular, meses en el que el gobierno ha dicho que será valorada y tomada en cuenta cada opinión propuesta por los ciudadanos. El detalles es que en cuba son más de 11 millones, así que esperemos que no todos propongan modificaciones porque sino estaríamos muy complicados.

Por otra parte en México tenemos a AMLO que empieza a calentar su twitter y respondió desde su descanso, sin descanso, en Chiapas a las autoridades del INE por la multa impuesta a Morena: "es una vil venganza".

El Instituto Nacional Electoral respondió: "no hay venganza, hay evidencia".

Así que tenemos a AMLO que anuncia recortes en los salarios jugosos de los altos directivo del INE, el INE que le aplica una multa por el dinero de los damnificados del terremoto, AMLO que se enoja, INE que responde y los damnificados que siguen mirando hacia un lado y otro.

Ya ve Andrés Manuel, usted ya sabe, todo va tranquilo mientras no se toquen intereses. Pero eso va a ser difícil si en la campaña todo lo prometido podría englobarse en "tocar intereses".

Ahora México empieza a poner sobre la mesa el tema de la legalización de la producción de marihuana y la amapola. ¿Será que así alcanzamos la paz? No lo sé, el viernes asesinaron a un alcalde recién electo por Morena en un municipio de Michoacán. Esto parece que va a llevar tiempo.

Y mientras en Siberia, Noruega, Suecia y varias zonas heladas del norte del planeta vivían un clima tropical por una ola de calor intensa, en la fría Buenos Aires se llevaba a cabo la cumbre de finanzas del G-20. Y el frió entre las potencias se hizo notar entre los representantes de las economías. Estados Unidos ratifico su guerra arancelaria con China, Europa quedó en medio del Brexit y las repercusiones del encuentro entre Trump y Putin en Finlandia y todas las explosiones coincidieron en que hay que calmar los ánimos de un mundo económicamente recalentado. Lo que no está claro es quién los va a calmar.

En Perú todo sigue siendo escuchar pruebas, audio y acusaciones de corrupción en el poder judicial. Tan así está el asunto que nadie dura ni un minuto sentado y las madres asustan a sus niños diciéndoles: "si no te comportas puedes estar en las grabaciones". El ministro de justicia renunció en la semana por aparecer en un audio con un juez de la corte suprema. El congresista Vicente Zeballos lo reemplazó el sábado y el domingo ya andaban buscando audios que pudieran involucrarlo. El escándalo de las escuchas telefónicas, que revela una trama de corrupción entre grupos narcos que operan en el puerto de El Callao, jueces, policía y hasta ministros, sigue demostrando que el guión de la novela peruana recién empieza y no se sabe cuántas temporadas durará.

Por su parte en Venezuela la situación también está redefiniéndose. El cambio de gobierno en Colombia sin duda no favorece al gobierno de Maduro. Tenemos movimientos de tropas hacia la frontera, de Venezuela para que no se infiltren elementos golpistas, de Colombia para responder a Venezuela. Todo esto sazonado con un planteo de paro general opositor impulsado por un sistema de salud que sigue en su tobogán de precariedad y potenciado por las complicaciones económicas que parecen no tener piso. Pero el chavismo no se quedará de brazos cruzados, a la denuncia de falta de agua potable en alguna zonas del país inauguró un parque acuático en Maracay; y si siguen intentando desestabilizar al gobierno popular muy pronto inauguraremos Venezolandia para que vean que todos mienten y que los que se van es porque no entienden la revolución, o no tienen tickets para disfrutar del parque.

Y entre parques temáticos y redefiniciones conceptuales, llegamos a Donald trump, al que realmente es muy difícil seguirle el ritmo. En la cumbre con Putin dejó por el piso a sus propios servicios de inteligencia. Cuando regresó a Estados Unidos dejó por el piso a Putin y cuando alguien le va a decir algo: él ya está otro tema, prendiendo fuego su cuenta de twitter y mareando a toda la diplomacia internacional.

Por último tenemos las novedades de Nicaragua. El intento de quitar a Ortega y esposa del poder quedó ahogado por el momento. Ahora viene la contraparte, disciplinar y castigar a los que osaron poner en juicio el poder del gobierno sandinista. Cuatrocientos muertos, dos mil heridos, más de doscientos presos políticos, un presidente que para muchos se convirtió en aquel Somoza que alguna vez logró derrocar y las heridas que quedaron en la nación centroamericana.

Y así: entre escuchas y tecnología aplicada, entre fronteras calientes y recalentamientos diplomáticos, entre definiciones por redes sociales y debates donde el partido único tiene la última palabra, entre un Trump que se cuelga medallas en la economía y hace el ridículo diplomático, entre las ideas y conceptos que nunca mueren y los muertos que la historia cubre con la pluma de los ganadores: nosotros le damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!