Elección y Libertad

El Pirata | 14 de Mayo de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y la ilusión de elegir.

El concepto de libertad va íntimamente relacionado al de elección. Poder elegir, poder decir que sí, que no, que camino tomar o que pasos seguir.

Libertad, elección, construcción. Proyectar, planificar y a partir de las decisiones tomadas afrontar la realidad producto de esas elecciones.

Pues bien, en la música todo suena afinadísimo, pero la letra nos dice que aunque la melodía suene gloriosa la verdad es que es poco lo que está en nuestras manos.

En Venezuela, elecciones el próximo 20 de Mayo, que en realidad deberían llamarse votaciones. La mayoría no puede elegir, no queda mucha opción más que analizar que tanto, o que tan poco, será apoyado el gobierno de Maduro.

El gobierno tampoco puede elegir mucho, porque si realmente abriera el camino democrático estaría en graves problemas, y si eligiera mejor ni votar, porque total es un circo, las complicaciones serían aún mayores.

Si Venezuela pudiera elegir muchos venezolanos elegirían volver a Venezuela y vivir en paz, si el gobierno pudiera elegir no habría desabastecimiento y elegiría que nadie se metiera en sus negocios petroleros investigados por corrupción. Si la oposición pudiera elegir metería preso a todo el gobierno chavista y si Maduro pudiera elegir se nombraría padre de la patria bolivariana, o madre porque el padre sería Chávez, y que los opositores se vayan lo más lejos posible para que dejen de juzgar su ineptitud para llevar a Venezuela a un lugar mejor.

Pero Venezuela no es un caso diferente a otros en cuanto a elegir se refiere. En Argentina el gobierno no puede elegir ni siquiera a sus aliados. La mitad pide más gradualismo, la otra mitad pide más ajuste. Políticas muy centro izquierda para el gusto de algunos, políticas muy a la derecha para otros. Si el gobierno pudiera elegir, elegiría que llegasen las inversiones prometidas, que la obra pública motorice el crecimiento inicial, que la economía se estabilice y que ceda la inflación. Si la oposición pudiera elegir, elegiría que todo fracase lo suficiente como para regresar al poder pero no tanto como para que todo vuele por el aire y regrese el "que se vayan todos".

Y así el desempleado elegiría tener trabajo, el empleado elegiría que suba su sueldo y no haya inflación, el empresario elegiría mayor margen de ganancia y la banca seguiría eligiendo hacer el mejor negocio más allá de los resultados sociales.

Y cuando en realidad nadie puede realimente elegir, la mejor opción es convencerse que no hay más opción que la esa opción.

Colombia también va a elegir, y a medida que se acerca la elección la sensación es que hay poco que elegir.

En México hay más conciencia de que lo que se va a elegir es mucho, pero tampoco es una decisión que tenga mayor capacidad de movimiento que el "si" o "no" a MoReNa y Andrés Manuel López Obrador.

Ni siquiera López Obrador puede elegir, y eso está claro en su camino a la presidencia donde hasta él mismo, supongo, es consiente de que su margen de elección será más en el plano discursivo que fáctico donde lo que va a poder elegir estará atado a un sinfín de factores externos.

La cuestión es que pareciera que existe algo por encima de nuestra posibilidad de elección salvo que esta coincida con lo que será elegido. El votante de MoReNa sentirá que habrá elegido, y así será, pero el votante que no quiere a AMLO sentirá que no pudo elegir, que lo intentó con el que le pareció menos peor, que solo votó por "no" a algo y no por elección de algo.

En Nicaragua sigue la tensión, sigue la turbulencia, ya es poco lo que se puede elegir, los militares anunciaron que rechazan reprimir las protestas contra Daniel Ortega y, el ayer todo poderoso, gobierno del frente sandinista tiene cada vez menos margen para elegir sus acciones; ya las eligió cuando y eligió la peor, meter bala y palo.

¿Y cuál es la acción que le queda realizar al que no pude elegir?

Esperar, generalmente esperar. Como espera el italiano las negociaciones de Cinco Estrellas y la derecha, con la sonrisa de Berlusconi ahora a disposición nuevamente del electorado gracias al fallo de un juez. Como espera España y Cataluña. Como espera Brasil a que se recorten los posibles candidatos. Como espera Venezuela en las filas para comprar cualquier cosa a precios que no existen. Como espera México las elecciones. Como espera Argentina que todo vaya para adelante, o como espera Argentina que todo vaya para atrás pero no tan para atrás si no un poco para atrás, como espera Argentina su turno en el psicólogo.

Como espera el mundo que todo salga bien entre Estados Unidos y Corea del Norte porque ya está saliendo todo bastante mal en medio oriente.

Y mientras Hawai seguía escupiendo lava, Trump y Kim Jong Un elegían Singapur para la cumbre del 12 de junio, Israel e Irán se daban de misilazos, un atacante con cuchillo elegía Paris para matar, se incrementaba la lista de asesinatos en el México pre electoral, se resolvían varias finales de fútbol, se incrementaba el precio del crudo, China desembarcaba en Portugal y Europa dice que ya no puede confiar en Estados Unidos: Donald Trump jura que se merece el Nobel de la Paz.

Y así, entre el poder elegir y elegir el poder, entre la espera desesperada y la desesperante espera, entre lo discursivo y lo fáctico, entre lo que queda por hacer y lo que se puede hacer con lo que queda, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!