La Falsa Alarma

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo política poder alarmas alertas sistemas gobierno falsa trump hawai debate viral candidata movimiento striptease puritanas libertinas francesas terremoto perú chile dakar países banco mundial economía creer directivo venezolanos turismo simulacros periodistas acontecimientos confesiones equivocado datos confesiones mitos defender único hollywood Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Y el Botón Equivocado

El Pirata | 15 de Enero de 2018 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y la angustia de una actualidad incierta, violenta y paranoica.

Tenemos cámaras, alarmas, alertas, sistemas de vigilancia, escudos antimisiles, armas de defensa y, a veces, también tenemos errores.

En un guión digno de Orson Welles para La Guerra de los Mundos, hubo escenas de pánico en Hawai por una alerta de ataque con misiles que cuarenta minutos después fue corregida como un error. Cuarenta minutos donde toda la isla se preparó para lo peor y luego se aclaró que alguien presionó un botón por error y todos podían regresar a sus quehaceres habituales.

Pero las falsas alarmas siempre tienen sus fases en nuestro ánimo.

La primera es la tranquilidad de que fue falsa y eso no va a pasar.

La segunda es ¿cómo saber que así como fue falsa no será verdadera mañana?

La tercera es: ya no puedo confiar como ayer.

Ahora ¿cómo sabré que lo de Oprah Winfrey no era un chiste y realmente va a ser candidata para el 2020? ¿Cómo sabré si es verdad que AMLO es lo peor que le puede pasar a México, ¿Cómo sabré si no van a seguir asesinando actrices porno y a nadie le va importar porque eran pecadoras? ¿Cómo sabré si el ex vice presidente de Argentina Amado Boudou no será el primero en salir de prisión de una larga lista de funcionarios y empresarios corruptos detenidos? ¿Cómo sabré si después de los Juegos de Invierno en Corea del Sur todo no va a volver a ser amenazas y batallas inminentes?

Pero lo más triste de todo es que no voy a saber si Patty Azcagorta, candidata a la alcaldía de Caborca, Sonora, por Movimiento Ciudadano es la que aparece haciendo un striptease en un video viral. Ella dice que no, por supuesto; y sus compañeras de partido hablan de lo mal que está juzgarla por sus atributos físicos y no por su competencia.

Perdonen! Es que no la conocía nadie hasta que apareció el video!

Ahora ¿Cómo sabré si todo no fue una estrategia política para que conozcamos a Patty y así, entre el niño de la canción pegadiza y los videos eróticos de la candidata, vamos ampliando el espectro de votantes?

Y hablando de mujeres, en Francia todo lo que haga Macron pasó a un segundo plano gracias a la pelea entre "libertinas" y "puritanas"! Un grupo de actrices e intelectuales hizo un llamamiento a no confundir acoso con galantería alertando sobre un posible "feminismo puritano policial", del otro lado la indignación no se hizo esperar y ahora las francesas no tardan en exportar ese debate al mundo! Allí donde la gama de grises es infinita y va desde violaciones hasta "me pidieron que me desnude cuando yo solo quería actuar" en el film "Te Contrataré por tu Hermoso Cuerpo y tú Nula Capacidad Actoral".

Ya ven, la realidad es muy diferente en cada lugar del mundo, ahora en Arabia Saudita las mujeres podrán asistir por primera vez a fútbol. Ya pueden manejar, montar bicicletas, ir al futbol! ¿Qué más? Solo falta que les permitan beber cerveza y gritar ehhhhhhhhh p...!!!!! para poder desarrollar su plena femineidad.

Mientras tanto, más noticias daban la vuelta al mundo y daban vueltas sobre si mismas: un terremoto de casi 7 puntos en el sur de Perú; inundaciones en Florianópolis; el lodo sepulta un pueblo en California; un avión turco cae por un acantilado sin reportar heridos; asesinan a otro periodista en Tamaulipas México; miles de argentinos cruzan a Chile para ver al Papa... y hacer compras; Túnez pide más ayudas sociales...

No sé, no sé, porque al final lo de los monaguillos que pusieron un kilo de marihuana en el botafumeiro de la catedral de Santiago de Compostela era un fake, porque la muerte del soldado heroico en el terremoto de México era una mentira reenviada por WhatsApp

¿Por qué Evo Morales dijo que los competidores le pidieron que haya Dakar el año que viene y yo lo único que vi es a uno pidiéndole que respete la constitución? ¿Por qué Trump dice que eso de los países que calificó como "agujeros de mierda" fue un invento de los democratas?

Y seguimos sin poder creer. Un alto directivo del Banco Mundial confesó que el organismo manipuló datos en desmedro del gobierno chileno de Michelle Bachelet para luego decir que no fueron cuestiones políticas, simplemente alguien presionó el botó equivocado. ¿Y ahora? ¿Quién paga lo que eso significa eso para un gobierno, para un país?

¿Y ahora como sabremos si los venezolanos no tienen qué comer o están a dieta? ¿Si huyen de a miles por la frontera o se van de turismo por lo bien que gobiernan los militares de Maduro? ¿Cómo sabemos si algún dictador africano es realmente un tirano o es el único que quería ser presidente? ¿Cómo sabremos si el Papa realmente está capacitado para perdonar nuestros pecados? ¿Cómo sabré si Donald Trump es realmente el peor presidente del mundo o solo le cae mal a Hollywood, a los centroamericanos deportados y a los periodistas internacionales?

No, momento, no podemos empezar a dudar de todo como si se tratara de una falsa alarma hawaiana.

Hay cosas que están claras, que son evidentes, que no presentan duda a nuestro interno debate de pensamientos. En tiempos de oscuridad cualquier vela alumbra y es nuestro deber defender su llama. Solo estarán en nuestros razonamientos lógicos sobre los hechos, tratar de tomar conciencia sobre qué tanto esa luz distorsiona la imagen.

Y así, entre falsas alarmas y alertas máximas, entre simulacros y amenazas, entre luces y sombras, entre creencias y hechos, entre mitos y acontecimientos, entre confesiones y secretos jamás debelados, entre un tablero repleto de botones equivocados: nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!!!!!!